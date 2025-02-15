Пять жизней форта Риф

Откройте для себя тайны форта Риф в Кронштадте. Вас ждёт увлекательное путешествие по подземным галереям и захватывающий вид на Финский залив
На протяжении трёхсот лет Кронштадт служил защитой северо-западных рубежей. Форт Риф, самый молодой и мощный на острове Котлин, сохранил свою природную красоту.

Посетители смогут погрузиться в историю, прогуляться по подземным галереям и увидеть уникальные оборонительные сооружения. Завершает экскурсию вид на Финский залив и Толбухин маяк. Гид, имеющий опыт работы в форте, поделится знаниями, полученными от ведущих фортоведов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история форта
  • 🌿 Природа в естественном виде
  • 🔍 Подземные галереи
  • 🛡️ Оборонительные сооружения
  • 👨‍⚕️ Экспозиция военной медицины
  • 🌅 Вид на Финский залив
Пять жизней форта Риф
Пять жизней форта Риф
Пять жизней форта Риф
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Форт Риф
  • Толбухин маяк

Описание экскурсии

История Кронштадта

На протяжении трехсот лет Кронштадт служил важным форпостом на северо-западных рубежах нашей страны. Крепость Кронштадта претерпела множество изменений, следуя всем законам развития приморских крепостей, и одновременно стала полигоном для внедрения новейших идей в области фортификации.

Форт Риф

Самым молодым и мощным фортом на острове Котлин является форт Риф. Он был построен на западной оконечности острова, в зоне, где природа сохранилась в своем естественном виде. Строительство Рифа началось в 1909 году и завершилось в 1912 году. Форт обладает уникальной сетью защищенных коммуникаций, включая галереи и подземные помещения.

Инженерный полигон

Прежде чем форт был построен, с 1889 года на этом месте функционировал инженерный полигон, где проводились испытания различных опытных конструкций.

Экскурсии по Западному Котлину

Я занимаюсь экскурсиями по Западному Котлину уже четыре года. Долгое время форт Риф был моим основным направлением. До 2024 года я работал штатным гидом форта и получал знания от ведущих фортоведов Кронштадта.

Что вас ожидает во время экскурсии

  • Посещение музейной экспозиции и рассказ о трех последних столетиях самой западной части острова Котлин.
  • Прогулка по подземным галереям и уникальным опытным постройкам.
  • Обзор передовых оборонительных сооружений XX века и экспозиции, посвященной военной медицине.
  • Подъем на смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив и Толбухин маяк.

По желанию можно также посетить экспозицию «Кронштадтский лед», посвященную знаменитому Кронштадтскому восстанию 1921 года.

Важная информация

Входные билеты на форт Риф приобретаются отдельно, стоимость составляет 400 рублей. Экскурсия начинается от форта Шанец, расположенного по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 литер А. От форта Шанец до форта Риф курсирует бесплатный автобус по расписанию. Также можно добраться до форта пешком, время в пути составит около получаса в спокойном темпе.

Удобства на территории форта

На территории форта есть кафе, а по выходным работает полевая кухня. Рекомендуется брать с собой наличные деньги, так как интернет может работать с перебоями. Обратите внимание, что в подземельях форта температура в среднем на пять градусов ниже, чем на улице, поэтому стоит взять с собой теплые вещи.

Будни 12:00 - 19:00/ Выходные 11:00 - 19:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Капонир
  • Опытные постройки ХХ века
  • Подземные галереи
  • Музейная экспозиция
  • Выставка, посвященная военной медицине
  • Маяк Толбухин
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты на форт - 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Кронштадт., ш. Кронштадтское, 74, лит. А
Когда и сколько длится?
Когда: Будни 12:00 - 19:00/ Выходные 11:00 - 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На территории форта есть кафе, по выходным работает полевая кухня
  • Рекомендуется брать с собой наличные деньги, Т. К. Интернет может работать с перебоями
  • В подземельях форта в среднем на пять градусов прохладнее, чем на улице, поэтому рекомендуется брать с собой тёплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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