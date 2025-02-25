читать дальше

Санкт-Петербурга. Больше пяти часов экскурсии пролетели в общении с ним быстро и содержательно. Николай знает очень много интересных фактов из истории города. Бонусом был очень комфортный автомобиль, на котором мы путешествовали. Спасибо большое от нашей семьи за отличную прогулку. Рекомендуем всем провести время с Николаем - точно будет незабываемо!