Экскурсии Кронштадта об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Кронштадте, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950 за всё до 15 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
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    мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын с удовольствием ходил,лазил,слушал экскурсию,что бывает не всегда. Алексей преподносил материал не сухо,видно что любит свое дело и с удовольствием это делает. Место красивое. Нам с сыном очень понравились подземные сооружения. Спасибо Николаю за экскурсию.

  • Б
    Борис
    21 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с Алексеем началась ещё до
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    прибытия на место). Алексей очень интересно и подробно рассказал об устройстве форта, об этапах его постройки, вооружения и восстановления в наши дни, о том, как жили здесь солдаты, как работали орудия, какие испытания проводили, как форт изменялся с течением времени и развитием технологий. Однозначно, без нашего экскурсовода это была бы обычная прогулка по развалинам. Алексей, большое спасибо за увлекательные 2 часа и любовь к своему делу. Кстати, на ретро-автобусе мы все-таки прокатились на обратном пути.

    Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия сПосетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия сПосетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Экскурсия понравилась. Сами бы нмчего не поняли или вообще заблудились в подземных коридорах. А с экскурсией получили очень много информации и впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «История и архитектура»

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  5. Тайны форта «Рифъ»: три века истории
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  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
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