1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
- ББорис21 мая 2024Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
- ЕЕвгений19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина13 мая 2024Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с Алексеем началась ещё до
- ЮЮлия8 мая 2024Экскурсия понравилась. Сами бы нмчего не поняли или вообще заблудились в подземных коридорах. А с экскурсией получили очень много информации и впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «История и архитектура»
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