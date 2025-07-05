И Ирина Липецк сквозь эпохи читать дальше до настоящего времени. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Денис отличный специалист в своей области. Чувствуется, что он любит свой край. Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и

В Валерий Липецкие этюды Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.

С Светлана Липецкие этюды Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!

Е Елена Липецк сквозь эпохи Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!

Л Лидия Липецк сквозь эпохи Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.