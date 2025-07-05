Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июля 2025Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
- ВВалерий14 июня 2025Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
- ССветлана13 июня 2025Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена3 мая 2025Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
- ЛЛидия14 апреля 2025Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
- ММаксим16 июля 2024Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Храм-часовня Петра и Павла»
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