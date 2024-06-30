Экскурсии выходного дня в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Липецке, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
3 100 за всё до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Усадьба Скорняково-Архангельское: три столетия истории
На берегу Дона стоит усадьба, где всегда радушно принимали гостей. Восстановленная по архивам, она стала местом для отдыха и истории
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3 760 за всё до 4 чел.
Музей ретротехники «Автолегенда»
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
    читать дальше

    экскурсию, мы не узнали бы столько интересного про неизвестный нам до той поры город Липецк! Александр прекрасный рассказчик! Он провел нас по всем интересным местам города, естесственно, сопровождая это путесшествие интереснейшими рассказами об истории, достопримечательностях, интересных людях города! В компании Александра нам было очень комфортно, как будто мы его знаем всю жизнь! Очень рекомендуем эту экскурсию Александра! Спасибо ему за приятнейшее общение и интереснейшее путешествие!

  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
    читать дальше

    настоящий профессионал! К тому же очень здорово преподносит содержание экскурсии, с юмором, с вниманием к интересам и вопросам слушателей. Если вы впервые в городе и хотите его узнать и понять, экскурсия с Александром - это лучшее, что можно придумать. Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
    читать дальше

    приятные впечатления! Окунулись в такую давнюю, но интересную историю и храма, и самой усадьбы, ее владельцев, ее возрождение!!! Обед в ресторане ухой и растегаем тоже понравился!

  • В
    Владимир
    3 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Было отлично, спасибо
  • Ж
    Жанна
    5 января 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
    читать дальше

    истории усадьбы от чудесного экскурсовода Олега, чьи родственники жили здесь испокон веков. Обязательно вернёмся, чтобы насладиться природой и увидеть, как развивается этот проект. Успехов организаторам!

    Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Липецк: путешествие длиною в 300 лет
  2. Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
  3. Музей ретротехники «Автолегенда»
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Христорождественский собор
  2. Нижний парк
  3. Самое главное
  4. Древне-Успенская церковь
  5. Соборная площадь
  6. Дом купца Русинова
  7. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2024
Сейчас в Липецке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2024 год на выходные, 62 ⭐ отзыва, цены от 3100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам