1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Усадьба Скорняково-Архангельское: три столетия истории
На берегу Дона стоит усадьба, где всегда радушно принимали гостей. Восстановленная по архивам, она стала местом для отдыха и истории
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3 760₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 июня 2024Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
- ММарина17 июня 2024С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
- ИИрина28 июля 2023Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
- ВВладимир3 июля 2023Было отлично, спасибо
- ЖЖанна5 января 2023Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2024
Сейчас в Липецке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2024 год на выходные, 62 ⭐ отзыва, цены от 3100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь