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экскурсию, мы не узнали бы столько интересного про неизвестный нам до той поры город Липецк! Александр прекрасный рассказчик! Он провел нас по всем интересным местам города, естесственно, сопровождая это путесшествие интереснейшими рассказами об истории, достопримечательностях, интересных людях города! В компании Александра нам было очень комфортно, как будто мы его знаем всю жизнь! Очень рекомендуем эту экскурсию Александра! Спасибо ему за приятнейшее общение и интереснейшее путешествие!