Путевой дворец Петра Первого – экскурсии в Липецке

Найдено 4 экскурсии в категории «Путевой дворец Петра Первого» в Липецке, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк
    читать дальше

    и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды.
    Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо!

  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Очень интересная экскурсия. Будут рекомендовать её друзьям. Думаю, что будет интересно и детям.
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Знакомство с Липецком
    Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! В Липецке не первый раз, но захотелось пройтись по городу именно с экскурсией. Отличный вариант
    читать дальше

    для знакомства с городом. Галина, спасибо Вам еще раз. Выбранный Вами маршрут, подача материала, интересные факты из истории города, прекрасное чувство юмора сделали экскурсию увлекательной. Нам очень понравилось. 😊

  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Андрей, провел нам отличную экскурсию! Рассказал много интересного о городе, учитывая то, что в городе мало исторических мест, самим ходить смотреть нечего) но когда тебе рассказывают разные факты и истории все выглядит совсем в другом свете! Спасибо 🌷
  • Н
    Надежда
    4 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Прекрасная экскурсия, информативно и эмоционально. Нам очень понравилось.
  • С
    Софья
    16 октября 2025
    Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
    Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела рассказ непринужденно, с юмором,
    читать дальше

    но в тоже время очень корректно. Видно, что человек любит свой город и любит о нем рассказывать. Катерина поведала нам такие факты, про которые мы никогда не слышали, открыла новые места и объекты. Спасибо ей большое! Искренне рекомендую!

  • Н
    Никита
    12 октября 2025
    Знакомство с Липецком
    Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию по Липецку! Время пролетело незаметно, маршрут экскурсии проходил по самым значимым местам и достопримечательностям города. Были рассказаны даже дополнительные вещи, которые дополняли общие факты об истории города. Спасибо большое за приятное общение и времяпровождение❤️
  • А
    Алина
    5 октября 2025
    Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
    Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз, суперожиданий от экскурсии у
    читать дальше

    меня не было. Екатерина легко и интересно открывала мне как жил город от начала основания до сегодняшних дней. Липецк - это жемчужина с минеральными источниками, напоминает Кавказ своими подъёмами и склонами, не зря его сделали городом-курортом. День я провела прекрасно, было настолько интересно, что к нам ненадолго присоединились местные жительницы и тоже с удовольствием послушали рассказ про историю Липецка, надеюсь вернусь сюда ещё не раз. Отдельное спасибо за подарок - липовый чай) Буду пить и вспоминать эту прекрасную поездку!

  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2025
    Знакомство с Липецком
    Отличный гид! Очень понравилось! Рекомендую!
  • В
    Винтина
    3 сентября 2025
    Знакомство с Липецком
    Галина является очень знающим и приятным в общении экскурсоводом. Даёт очень интересный материал по истории края. Огромное ей спасибо!
  • В
    Владимир
    3 августа 2025
    Липецкие этюды
    Провел экскурсию Иван, остались очень довольны. Спасибо.
  • А
    Андрей
    2 августа 2025
    Знакомство с Липецком
    Галина - замечательный экскурсовод, каких сейчас осталось не так уж и много. Она - человек, влюбленный в свой город, очень
    читать дальше

    интересно рассказывает о важнейших событиях, сформировавших современный облик города, учитывает уровень подготовки слушателей и их физические возможности. Время, отведенное на экскурсию, пролетело быстро, а значит, нам было интересно!

  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Липецкие этюды
    Экскурсия получилась индивидуальной, т. к. мы были с друзьями. Шли в комфортном для нас темпе, могли задавать любые вопросы по
    читать дальше

    теме и без. Гид рассказал о городе историю с момента основания и о современной жизни. Город нам очень понравился. Очень уютный и комфортный.
    Гид нас ждал, когда мы решили зайти в церковь (неожиданное желание детей).
    Было очень приятно и комфортно общаться с гидом.
    Спасибо за экскурсию

  • А
    Анна
    5 июля 2025
    Знакомство с Липецком
    Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге Александровне! Очень насыщенная экскурсия! Ольга Александровна - профессионал своего дела, очень легко и доступно смогла окунуть нас в историю города! Никаких вопросов не осталось без ответа! От души рекомендую всем данного гида!
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Знакомство с Липецком
    С чудесным городом Липецком и его историей нас познакомила экскурсовод Елена! Она прекрасно знает свой город, безумно интересно рассказывает! Были
    читать дальше

    с детьми (11 лет). Нам ооочень понравилось! Расстояние, которое мы преодолели за 2.5 часа впечатляет! Ноги устали, но хотелось слушать еще и еще. Спасибо Вам огромное за Ваш труд!

  • В
    Валерий
    14 июня 2025
    Липецкие этюды
    Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
  • С
    Светлана
    13 июня 2025
    Липецкие этюды
    Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
  • Г
    Гикавый
    11 мая 2025
    Знакомство с Липецком
    Отличная подробная экскурсия. Отличный экскурсовод, всей семье очень понравилось.
  • С
    Светлана
    5 мая 2025
    Знакомство с Липецком
    Посетили Липецк на майские праздники. Елена прекрасно знает историю своего города, очень хорошо и доступно, а главное с любовью рассказывает
    читать дальше

    о нём. За 4 часа экскурсии обошли очень много знаковых мест, узнали много интересных фактов о Липецке и его жителях. Прекрасная экскурсия. Очень рады, что именно Елена познакомила нас с Липецком!!

  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Знакомство с Липецком
    Для первого знакомства с городом - то, что нужно! Рекомендую!

