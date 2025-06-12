Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Айсфлоатинг на Байкале
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
13 дек в 12:00
14 дек в 12:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ННаталия12 июня 2025Очень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудник МЧС, который одевал на
- ММария4 апреля 2025Очень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится и плавать, но организаторы, проверьте, пожалуйста, костюмы, некоторые из них протекают.
Рекомендую заказать фото и видео с коптера, выклядит очень интересно.
- ЕЕвгения24 марта 2025Очень понравился сам флоатинг, интересный опыт, хочется теперь попробовать в других местах😊 Ребята все веселые. Помощь и внимание на 100%
- ВВероника21 марта 2025Купаться в феврале в месте, где Ангара убегает от своего отца Байкала к молодцу Енисею - очень необычные ощущения) Роман и команда позаботились о нашем комфорте и тепле, фотографии с коптера прекрасны. Прикольно)
- ИИрина16 марта 2025Большое спасибо за незабываемые впечатления! Отдельное, спасибо, сотруднику МЧС за внимательность и терпение, горячий чай из термоса после купаний!
Валерии за прекрасные фото!
- ББратищева16 марта 2025Это было круто, незабываемо, с кучей положительных эмоций! Советую посетить это мероприятие и Вы не пожалеете об этом, памятные фото будут долго напоминать Вам этот незабываемый отдых. Благодарим всю команду, принимающих участии в этом мероприятии🔥🔥🔥
- ЛЛера7 марта 2025Хорошая организация процесса. Переодевание в теплой палатке. Гидрокостюмы хорошие, в них не холодно. впечатлений масса. с берега организаторы наблюдают, есть фотограф, делают с коптера фото и видео. В воде инструктор помогает всем, следит за безопасностью
Это интересно и увлекательно
- ППанкратова4 марта 2025Большое спасибо всей группе за организованную работу, Никите, Роману и Валерии!!!!
- ЕЕлена23 февраля 2025Очень понравилось, все отработано, организованно, команда работает быстро и четко, каждый знает свои обязанности. Не успеваешь понять, а ты уже
- ДДаша19 февраля 2025Большая благодарность Роману и его команде! Мы получили массу удовольствия!
Рома- ты ульматаринен!
- ААлександр17 февраля 2025Все супер, Рекомендую!
- ООльга27 января 2025Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.
- ЕЕлизавета19 января 2025Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄
- ММария18 января 2025Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе,
- ООксана10 января 2025Находились всего 2 дня на Байкале в Листвянке. Испытали незабываемые впечатления от айсфлоатинга на Байкале. Купаться зимой, качаться безмятежно на
- ММарина8 января 2025Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌
- ММарина14 декабря 2024Очень понравилось 🤩 Расслабляет и веселит😄Рекомендую👍
- ААлина7 декабря 2024Очень классный опыт, поплавали, пофоткались 👍
