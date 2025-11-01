Мини-группа
до 6 чел.
Айсфлоатинг на Байкале
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 13:15 и 14:30
1 ноя в 12:00
8 ноя в 12:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
31 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Сплав на байдарке по Байкалу и Ангаре
Погрузитесь в атмосферу Байкала и Ангары на байдарке. Увлекательное путешествие с остановкой у Шаман-камня и пикником на свежем воздухе
Начало: У Байкальского музея
31 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
