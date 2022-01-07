Познакомитесь с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу озера Байкал. Завораживающая красота гор Хамар-Дабан, удивительный вид на Байкал, отличная сибирская кухня – всё это ждет Вас в туре.

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Свободный день на Ольхоне.

Свободный день на Ольхоне

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 5 км. Автотранспортом : примерно 10 км. Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Если вы прогуляетесь по окрестностям , то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Свободный день в Листвянке.

Свободный день в Листвянке

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 3 км. Автотранспортом : примерно 10 км. Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень - исток реки Ангары.–

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом — удушающей жары.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Свободный день в Байкальске.

Свободный день в Байкальске

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

эконом стандарт 2-хместный номер 98 300 111 300 доплата за одноместное размещение 17 300 26 300

Вариант с частично благоустроенным проживанием – Эконом:

Размещение: Байкальск – Гостиница Маргобай – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: с первой по третью ночь;

Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;

Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: с восьмой по десятую ночь.

Вариант с благоустроенным проживанием – Стандарт:

Размещение: Байкальск – Гостиница Маргобай – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: с первой по третью ночь;

Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;

Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: с восьмой по десятую ночь.

Гостиница "Маргобай"

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

Завтрак;

Wi-Fi;

Гладильная комната;

Побудка;

Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;

Детская комната и детская площадка;

Обслуживание в номере при заказе в ресторане;

Вызов такси.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.