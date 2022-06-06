Места Релаксации на Байкале

Байкал зимой - это солнечные дни, удивительной красоты прозрачный лед

4.7
3 отзыва
Байкал зимой – это солнечные дни, удивительной красоты прозрачный лед и чистые воды озера Байкала, по желанию катание на квадроциклах и другие развлечения.
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Места Релаксации на Байкале
Ближайшие даты:
03
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Программа тура по дням

1 день
Переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание: ужин. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км   Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин. 

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км   Автотранспортом: примерно 120 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
5 день
Выезд с Ольхона

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Выезд с ОльхонаВыезд с ОльхонаВыезд с ОльхонаВыезд с Ольхона
6 день
Листвянка

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
7 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!

Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.

А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.

Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
8 день
Трансфер в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Трансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер65 00073 000
доплата за одноместное размещение15 50021 000

​​​​​Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Узоры (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 6-7;

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Виктория (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2,4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2,4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2,4: По Ольхону День 5: Ольхон – Иркутск День 6: Иркутск – Листвянка День 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2,4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 6-8: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги, не включенные в стоимость тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура). Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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