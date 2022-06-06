Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.