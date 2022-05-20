Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).
Трансфер Иркутск - МРС.
В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда.
Познакомимся с традициями и обычаями местного населения, посетим этнографический музей, дацан.
Обед в юрт-кафе.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Паромная переправа через пролив Ольхонские ворота.
Небольшой трансфер до центрального посёлка Хужир.
Размещение в гостинице.
Прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан).
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: обед, ужин.
Завтрак.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Мыс Хобой - самый северный мыс острова Ольхон.
Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок…
Туда и лежит наш путь.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед (уха), ужин.
Завтрак.
Экскурсия по Малому морю на катере.
Посещение самого крупного на Малом море острова Огой, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно босыми ногами, отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для полного просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Посещение минерального источника.
Источник находится на западном побережье.
Пикник в живописном заливе на западном берегу Байкала.
Если повезёт, встретим нерпу на её любимых «пляжных камнях».
Пообедать Вы сможете в кафе на берегу Байкала (на свой вкус).
После насыщенного дня возвращаемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Ангара", номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Cегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал).
Остановка на смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на озеро.
Обед в кафе в стоимость не входит.
Размещение в гостинице.
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аншана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.
Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Для очищения покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них.
И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).
Возвращаемся в гостиницу вечером.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Иркут", номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Прогулка на обзорную вершину.
Для желающих - восхождение на «Пик Любви».
Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки пика Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда!
Согласно поверью любовь будет крепче, если вместе забраться на этот пик (более того, желательно последний взлёт пронести Вашу Любимую на руках!).
Поездка в п. Жемчуг.
Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга.
Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом!
Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект.
Трансфер Аршан – Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Экскурсия по историческому центру Иркутска.
Трансфер Иркутск - Тальцы.
Посещение этнографического музея Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
У вас будет уникальная возможность пообедать в настоящем "Трактире"!
Трансфер Тальцы - Листвянка.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.
Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала.
С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т. д.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.