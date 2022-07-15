Встреча группы. Посещения Байкальского лимнологического музея. Трансфер в Слюдянку

Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра у справочной.
Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) вдоль Ангары.
В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор такое чистое.
Обед в Листвянке (время на самостоятельный обед – 1 час. Можно купить соленую или копченую рыбу. Советуем попробовать омуль горячего копчения!).
Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.
Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.
Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин и ночлег на базе.
Номер (4-5 мест) с удобствами на улице.
Двухместный номер по заявке (доплата заранее).
Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции (18 км) на хребет Хамар- Дабан.
В рюкзаках у каждого личные вещи на 2-3 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 2-3 дня и снаряжение.
Первые 10 км. возможно преодолеть на машине (оплачивается отдельно).
Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.
Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем.
Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять Вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. от заброски на машине пешком с набором высоты).
Вечером отдыхаем, ужинаем.
Ночевка в палатках (возможно на базе отдыха за доп. оплату).
Завтракаем, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, с осмотром озера Сердце (около 4-6 часов).
При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана.
На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце.
Поднявшись на вершину Пик Черского (2090), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».
Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.
Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.
Обед.
По решению гида (зависит от погоды и сил участников) пеший трекинг на водопады реки Подкомарной (3-4ч.).
Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Спуск по тропе (18 км).
В рюкзаках у участников – личные вещи, снаряжение и перекус.
Обед около местности "кафе".
Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы).
Возвращение на базу.
Баня по запросу (оплата на месте).
По желанию экскурсия в частный музей минералов (оплачивается на месте).
Уникальный музей!
В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Ужин.
Ночь на базе.
Для тех, кто продолжает путешествие в г. Иркутск или на Байкал после раннего завтрака отъезд на электричке с группой.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в палатках на активной части маршрута.
В начале и в конце программы предусмотрено проживание на базе отдыха в поселке Слюдянка (удобства на территории).
Размещение 4-5-местное.
Доплата за 1-местное размещение – 1000 руб.
Доплата за 2-хместное размещение – 500 руб.
На активной части маршрута группа обустраивает лагерь и живет в палатках.
Необходимое личное снаряжение:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то, что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
Коврик полиуретановый;
Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
Фонарь налобный;
Очки солнцезащитные;
Спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
Ложка, кружка, ножик;
Накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
Фотоаппарат;
Термос или пластиковая бутылка;
Иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п
Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт;
Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
Обувь 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу).
Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
Шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
Перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.
Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Предоставляемое общее снаряжение:
• общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
• костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
• палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только! место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
На маршрут можно присоединится к туру со 2-го дня и начать путешествие с п. Слюдянка. Стоимость (со 2-го дня по 4 день) за 3 дня — на 25% дешевле.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.