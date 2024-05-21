2 день

Путешествие на край Земли

Завтрак.

Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок…

Туда и лежит наш путь.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.