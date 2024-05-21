Очарование Байкала и источники Аршана

Насыщенный экскурсионный тур на Байкал.

Все самые популярные и интересные места: древний город Иркутск, центр шаманизма Ольхон, удивительная Листвянка и горный посёлок Аршан.

Нас ждут подъём на пик Любви, посещение Хойморского дацана, поездка в северную часть острова Ольхон на мыс Хобой, поездка к термальным источникам Жемчуг и многое другое.
5
3 отзыва
Очарование Байкала и источники Аршана
Очарование Байкала и источники Аршана
Очарование Байкала и источники Аршана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Музей Байкала
Музей Байкала
Нас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Увидим знаменитую скалу Шаманку и побываем на "краю земли"
Просторы Малого Моря
Просторы Малого Моря
На катере отправимся на остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления
Водопады реки Кынгарги
Водопады реки Кынгарги
Тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане
Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга

Программа тура по дням

1 день

Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)

Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).

Трансфер Иркутск – МРС.

В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда.

Познакомимся с традициями и обычаями местного населения, посетим этнографический музей, дацан.

Обед в кафе.

Знакомство с национальной бурятской кухней.

Паромная переправа через пролив Ольхонские ворота.

Небольшой трансфер до центрального посёлка Хужир.

Размещение в гостинице.

Прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан).

Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.

Шаманы всего Мира считают это место священным.

Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;

Питание включено: обед, ужин.

Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)
2 день

Путешествие на край Земли

Завтрак.

Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок…

Туда и лежит наш путь.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
3 день

Остров Огой. Буддийская ступа просветления

Завтрак.

Экскурсия по Малому морю на катере.

Посещение самого крупного на Малом море острова Огой, где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно босыми ногами, отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для полного просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Пикник в живописном заливе на западном берегу Байкала.

Если повезёт, встретим нерпу на её любимых «пляжных камнях».

Пообедать Вы сможете в кафе на берегу Байкала (на свой вкус, не входит в стоимость).

После насыщенного дня возвращаемся в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Размещение: Гостиница "Ангара", номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;

Питание включено: завтрак, ужин.

Остров Огой. Буддийская ступа просветленияОстров Огой. Буддийская ступа просветленияОстров Огой. Буддийская ступа просветленияОстров Огой. Буддийская ступа просветления
4 день

Минеральные воды Аршана

Завтрак.

Cегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал).

Остановка на смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на озеро.

Обед в кафе в стоимость не входит.

Размещение в гостинице.

Прогулка к питьевому бювету.

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аншана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.

Прогулка по водопадам реки Кынгарги.

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.

Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.

Для очищения покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них.

И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).

Возвращаемся в гостиницу вечером.

Ужин.

Размещение: Гостиница "Иркут", номер стандарт, двухместное размещение или аналогичная;

Питание включено: завтрак, ужин.

Минеральные воды АршанаМинеральные воды АршанаМинеральные воды АршанаМинеральные воды Аршана
5 день

Пик Любви и минеральные ванны

Завтрак.

Прогулка на обзорную вершину.

Для желающих – восхождение на «Пик Любви».

Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки пика Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда!

Согласно поверью любовь будет крепче, если вместе забраться на этот пик (более того, желательно последний взлёт пронести Вашу Любимую на руках!).

Купание в минеральном бассейне.

Получим заряд бодрости, посетив термальные источники.

Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом!

Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект.

Трансфер Аршан – Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение или аналогичная;

Питание включено: завтрак, ужин.

Пик Любви и минеральные ванныПик Любви и минеральные ванныПик Любви и минеральные ванны
6 день

Музей Тальцы, Камень Черского, аквариумы

Завтрак.

Экскурсия по историческому центру Иркутска.

Трансфер Иркутск – Тальцы.

Посещение этнографического музея Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

У вас будет уникальная возможность пообедать в настоящем “Трактире” (не входит в стоимость).

Трансфер Тальцы – Листвянка.

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.

Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.

Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала.

С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т. д.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Размещение: гостиница "Ангара"/"Империя", номера стандарт, 2-местное размещение или аналогичная;

Питание включено: завтрак, ужин.

Музей Тальцы, Камень Черского, аквариумыМузей Тальцы, Камень Черского, аквариумыМузей Тальцы, Камень Черского, аквариумыМузей Тальцы, Камень Черского, аквариумы
7 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле (двухместное размещение в номерах категории "Стандарт").

Доплата за одноместное размещение 2 500 рублей/сутки.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

3 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

Гостиница «Иркут»

1 ночь

Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки, кроме 1 дня, ужины в отелях, обеды в 1 и 2 день)
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске до начала путешествия
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
21 мая 2024
Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
А
17 мая 2024
Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали
читать дальше

интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные.
Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела!
Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались!
В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура!
И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

И
12 мая 2024
Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и супруги еще был только один участник, так что у нас
читать дальше

был практически индивидуальный тур) Большой плюс в копилку принимающей стороны.
У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае.
Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура.
Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.

Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то,Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то,Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то,Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то,

Тур входит в следующие категории Листвянки

На автобусеВсе туры7-дневные турыМузей Байкала

Похожие туры из Листвянки

Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
31 мая в 10:00
2 июня в 10:00
от 98 000 за человека
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
8 июня в 10:00
29 июня в 10:00
140 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 98 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Листвянке
Все туры из Листвянки
ХорошоТам