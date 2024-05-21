Все самые популярные и интересные места: древний город Иркутск, центр шаманизма Ольхон, удивительная Листвянка и горный посёлок Аршан.
Нас ждут подъём на пик Любви, посещение Хойморского дацана, поездка в северную часть острова Ольхон на мыс Хобой, поездка к термальным источникам Жемчуг и многое другое.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до о. Ольхон и прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан)
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).
Трансфер Иркутск – МРС.
В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда.
Познакомимся с традициями и обычаями местного населения, посетим этнографический музей, дацан.
Обед в кафе.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Паромная переправа через пролив Ольхонские ворота.
Небольшой трансфер до центрального посёлка Хужир.
Размещение в гостинице.
Прогулка к скале Шаманке (мыс Бурхан).
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.
Шаманы всего Мира считают это место священным.
Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;
Питание включено: обед, ужин.
Путешествие на край Земли
Завтрак.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Когда стоишь на скале на самом краю, а под тобой километры воды, то кажется, что это тот самый край Земли, который искали отважные мореплаватели и бесстрашные герои русских сказок…
Туда и лежит наш путь.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Размещение: Усадьба Бенчарова, номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Остров Огой. Буддийская ступа просветления
Завтрак.
Экскурсия по Малому морю на катере.
Посещение самого крупного на Малом море острова Огой, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно босыми ногами, отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для полного просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Пикник в живописном заливе на западном берегу Байкала.
Если повезёт, встретим нерпу на её любимых «пляжных камнях».
Пообедать Вы сможете в кафе на берегу Байкала (на свой вкус, не входит в стоимость).
После насыщенного дня возвращаемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Ангара", номер стандарт, двухместное размещение или аналогичное;
Питание включено: завтрак, ужин.
Минеральные воды Аршана
Завтрак.
Cегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал).
Остановка на смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на озеро.
Обед в кафе в стоимость не входит.
Размещение в гостинице.
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аншана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.
Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Для очищения покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них.
И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).
Возвращаемся в гостиницу вечером.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Иркут", номер стандарт, двухместное размещение или аналогичная;
Питание включено: завтрак, ужин.
Пик Любви и минеральные ванны
Завтрак.
Прогулка на обзорную вершину.
Для желающих – восхождение на «Пик Любви».
Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки пика Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда!
Согласно поверью любовь будет крепче, если вместе забраться на этот пик (более того, желательно последний взлёт пронести Вашу Любимую на руках!).
Купание в минеральном бассейне.
Получим заряд бодрости, посетив термальные источники.
Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом!
Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект.
Трансфер Аршан – Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение или аналогичная;
Питание включено: завтрак, ужин.
Музей Тальцы, Камень Черского, аквариумы
Завтрак.
Экскурсия по историческому центру Иркутска.
Трансфер Иркутск – Тальцы.
Посещение этнографического музея Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
У вас будет уникальная возможность пообедать в настоящем “Трактире” (не входит в стоимость).
Трансфер Тальцы – Листвянка.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.
Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала.
С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т. д.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Размещение: гостиница "Ангара"/"Империя", номера стандарт, 2-местное размещение или аналогичная;
Питание включено: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле (двухместное размещение в номерах категории "Стандарт").
Доплата за одноместное размещение 2 500 рублей/сутки.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостиница «Иркут»
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (завтраки, кроме 1 дня, ужины в отелях, обеды в 1 и 2 день)
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске до начала путешествия
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.