Полезная информация о Листвянке
Что нужно знать о Листвянке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 47 экскурсий
Местное время в Листвянке
13:4102
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Листвянка
|По-английски
|listvyanka
|Население города
|1 700 чел.
Где находится Листвянка на карте
Популярные экскурсии в Листвянке
4.7
3 отзыва
от
25400
₽
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
4.7
3 отзыва
от
25400
₽
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
5
3 отзыва
120000
₽
за чел.
Невероятно интересный тур с посещением западного и восточного берегов Байкала
4.7
3 отзыва
от
41900
₽
за чел.
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
4.7
3 отзыва
от
41900
₽
за чел.
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
5
3 отзыва
69000
₽
за чел.
Насыщенный экскурсионный тур на Байкал
от
94720
₽
за чел.
Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде
5
3 отзыва
от
28900
₽
за чел.
Май на Байкале - это удивительное время, когда озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда
4.7
3 отзыва
от
73900
₽
за чел.
Отправьтесь на удивительный зимний Байкал
4.7
3 отзыва
от
43400
₽
за чел.
Листвянка - одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье
4.7
3 отзыва
от
86300
₽
за чел.
Остров Ольхон - место силы Байкала. Побывав здесь один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё
4.7
3 отзыва
от
330600
₽
за чел.
Вы хотите насладиться комфортабельным водным отдыхом
4.7
3 отзыва
от
104500
₽
за чел.
Уникальная возможность провести незабываемые выходные на Байкале
5
3 отзыва
68000
₽
за чел.
Отличный вариант для первого посещения зимнего Байкала. Насыщенная программа и Байкальский лёд во всех его проявлениях
5
3 отзыва
65500
₽
за чел.
Верховая езда - это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле