Всё о Листвянке

Полезная информация о Листвянке

Что нужно знать о Листвянке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 47 экскурсий
Местное время в Листвянке
13:4102
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЛиствянка
По-английскиlistvyanka
Население города1 700 чел.

Где находится Листвянка на карте

Популярные экскурсии в Листвянке

Осеннее знакомство с Листвянкой
Осеннее знакомство с Листвянкой
4.7
3 отзыва
от
25400
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
Летнее знакомство с Листвянкой
Летнее знакомство с Листвянкой
4.7
3 отзыва
от
25400
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
Половина озера Байкал за 10 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
5
3 отзыва
120000
за чел.
Невероятно интересный тур с посещением западного и восточного берегов Байкала
Классика осенней Листвянки
Классика осенней Листвянки
4.7
3 отзыва
от
41900
за чел.
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
Классика летней Листвянки
Классика летней Листвянки
4.7
3 отзыва
от
41900
за чел.
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
Очарование Байкала и источники Аршана
Очарование Байкала и источники Аршана
5
3 отзыва
69000
за чел.
Насыщенный экскурсионный тур на Байкал
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
от
94720
за чел.
Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде
Майский Байкал
Майский Байкал
5
3 отзыва
от
28900
за чел.
Май на Байкале - это удивительное время, когда озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда
Сказания весеннего Байкала
Сказания весеннего Байкала
4.7
3 отзыва
от
73900
за чел.
Отправьтесь на удивительный зимний Байкал
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
4.7
3 отзыва
от
43400
за чел.
Листвянка - одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
4.7
3 отзыва
от
86300
за чел.
Остров Ольхон - место силы Байкала. Побывав здесь один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
4.7
3 отзыва
от
330600
за чел.
Вы хотите насладиться комфортабельным водным отдыхом
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
4.7
3 отзыва
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Уникальная возможность провести незабываемые выходные на Байкале
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
5
3 отзыва
68000
за чел.
Отличный вариант для первого посещения зимнего Байкала. Насыщенная программа и Байкальский лёд во всех его проявлениях
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
5
3 отзыва
65500
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Верховая езда - это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле
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