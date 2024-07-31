2 день

Буддийский дацан

После завтрака вы посетите буддийский дацан. Небольшой комплекс по традиции включает здание дацана, молитвенные цилиндры и ступы-субурганы.

Обед за свой счет в местном кафе.

Рекомендуем вам попробовать традиционные бурятские блюда из мяса – буузы и бухлер – это действительно очень вкусно!

После обеда у вас свободное время.

Вы можете посетить поселок Жемчуг, в котором расположены бассейны и ванны с лечебной термальной водой, а также соляной душ.

Ужин – самостоятельно в одном из кафе поселка или на базе.

Для желающих – баня с березовыми вениками (за доп. плату).

Питание включено: завтрак.