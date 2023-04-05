Гамсутль — это место, где сохранились традиции и обычаи народов, которые здесь живут уже не одно столетие. Здесь вы сможете погрузиться в культуру и историю местных жителей. Аул Чох — один из важнейших культурных центров Дагестана. Поселение, через которое проходили 6 дорог Великого шелкового пути.
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Что вас ожидает:
- Гамсутль
- Чох
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Описание
Что вас ожидает:
- Сочетание красоты архитектуры и окружающей природы.
- Первая локация — Гамсутль. Аул-призрак, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости». Впрочем, есть и другой перевод — «крепость царя». Последний житель аула, живший в нём постоянно, скончался в 2015 году По данным ученых примерный возраст села составляет 2 тысячи лет. Одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Здесь можно насладиться красотой архитектуры и миром, который царит внутри мечети.
- Вторая локация — Аул Чох. Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Летописание Чоха как самостоятельного поселения учёные ведут с 1300 года. Первая крепость была построена 700 лет назад. Через Чох проходил Великий шелковый путь, 6 дорог которого упирались в Чох. Чох, как и все дагестанские поселения, часто подвергался нападениям. Покидая захваченные аулы, военачальники оставляли своих потомков в качестве правителей.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Авиаперелет, или ж/д транспорт
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт МахачкалыЗавершение: город Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день с 9:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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