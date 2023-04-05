Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана

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Гамсутль — это место, где сохранились традиции и обычаи народов, которые здесь живут уже не одно столетие. Здесь вы сможете погрузиться в культуру и историю местных жителей. Аул Чох — один из важнейших культурных центров Дагестана. Поселение, через которое проходили 6 дорог Великого шелкового пути.
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
Чох и Гамсутль - уникальные аулы Дагестана
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Что вас ожидает:

  • Гамсутль
  • Чох
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сочетание красоты архитектуры и окружающей природы.
  • Первая локация — Гамсутль. Аул-призрак, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости». Впрочем, есть и другой перевод — «крепость царя». Последний житель аула, живший в нём постоянно, скончался в 2015 году По данным ученых примерный возраст села составляет 2 тысячи лет. Одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Здесь можно насладиться красотой архитектуры и миром, который царит внутри мечети.
  • Вторая локация — Аул Чох. Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Летописание Чоха как самостоятельного поселения учёные ведут с 1300 года. Первая крепость была построена 700 лет назад. Через Чох проходил Великий шелковый путь, 6 дорог которого упирались в Чох. Чох, как и все дагестанские поселения, часто подвергался нападениям. Покидая захваченные аулы, военачальники оставляли своих потомков в качестве правителей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

каждый день с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Авиаперелет, или ж/д транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы
Завершение: город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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