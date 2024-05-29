1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSabina29 мая 2024Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
- ИИя28 мая 2024Мы ездили в индивидуальную экскурсию с гидом Нурмагомедом. В машине было комфортно, по экскурсии шли в своем темпе, на расслабоне.
- ДДарья28 мая 2024Экскурсия была потрясающая, нашим гидом был Шамиль. Он очень интересно провел экскурсию, рассказывал много интересных историй про Дагестан и показал
- ППолина24 мая 2024Экскурсия супер,очень понравилась! Посмотрели все и узнала много нового Рекомендую
- ААнна21 мая 2024Были на экскурсии с Магомедом. везде были вовремя, нас никто не торопил, было достаточно времени для фото. Вождение аккуратное, насколько это
- ООксана12 мая 2024Экскурсия проведенная Магомедом понравилась,хороший и отзывчивый мужчина,все расскажет покажет,ответит на все интересующие вопросы, поездка прошла легко и увлекательно. С Магомедом ездили в Гамсутль, головокружительное место с потрясающими видами, обязательно стоит посетить при планировании поездки в Дагестан. Большое спасибо Магомеду😊
- ССветлана5 мая 2024Действительно влюбиться в Дагестан. Шамиль так правильно и грамотно все организовал и показал всю красоту этих мест.
- ВВера7 ноября 2023Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
- UUssr429 октября 2023Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.
- ЕЕкатерина17 октября 2023Горы прекрасны, виды шикарны. Все очень понравилось) но нужно быть очень сильным духом что бы подняться в аул. Хотели сдаться
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Чох»
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