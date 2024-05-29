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По дороге гид остановился, купил ещё теплый хлеб и сыр, и угостил нас. Было приятно. Несмотря на угрозу ливня и града мы поехали в Гамсутль и нам повезло - погода была прекрасная. Сначала ехали на УАЗике, потом шли пешком - не так уж далеко. сам Гамсутль просто потрясающий. Там все круто: разрушенные строения, кое-где сохранились деревянные двери и надписи с именами над входом, какие-то остатки быта вроде пружинной кровати в одной из комнат. Там хочется обойти просто каждый дом. Некоторые тропинки идут по краю обрыва, а над смотровой летают орлы. Просто волшебное место. В конце экскурсии мы заехали на водопад Тобот, где надо надевать длинные сапоги и идти по скользким камням по колено в воде. А в конце там водопад из дыры в потолке пещеры: шум, брызги и море людей фоткаются. А ещё в конце Нурмагомед подарил сыну чайник, который тот выпрашивал купить. Сын, конечно, в восторге был от этого, теперь ходит всем чай наливает)) Мы побывали на трёх экскурсиях, но эта запомнилась мне больше всего.