Село Чох – экскурсии в Махачкале

Найдено 7 экскурсий в категории «Село Чох» в Махачкале, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sabina
    29 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
  • И
    Ия
    28 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Мы ездили в индивидуальную экскурсию с гидом Нурмагомедом. В машине было комфортно, по экскурсии шли в своем темпе, на расслабоне.
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    По дороге гид остановился, купил ещё теплый хлеб и сыр, и угостил нас. Было приятно. Несмотря на угрозу ливня и града мы поехали в Гамсутль и нам повезло - погода была прекрасная. Сначала ехали на УАЗике, потом шли пешком - не так уж далеко. сам Гамсутль просто потрясающий. Там все круто: разрушенные строения, кое-где сохранились деревянные двери и надписи с именами над входом, какие-то остатки быта вроде пружинной кровати в одной из комнат. Там хочется обойти просто каждый дом. Некоторые тропинки идут по краю обрыва, а над смотровой летают орлы. Просто волшебное место. В конце экскурсии мы заехали на водопад Тобот, где надо надевать длинные сапоги и идти по скользким камням по колено в воде. А в конце там водопад из дыры в потолке пещеры: шум, брызги и море людей фоткаются. А ещё в конце Нурмагомед подарил сыну чайник, который тот выпрашивал купить. Сын, конечно, в восторге был от этого, теперь ходит всем чай наливает)) Мы побывали на трёх экскурсиях, но эта запомнилась мне больше всего.

  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
    Экскурсия была потрясающая, нашим гидом был Шамиль. Он очень интересно провел экскурсию, рассказывал много интересных историй про Дагестан и показал
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    нам безумно красивые локации для фотографий, так же сам нас фотографировал и делал классные видео. Ни куда не торопил, давал возможность насладится всеми красотами природы. По рекомендации Шамиля мы посетили кафе с домашней национальной кухней, где попробовали очень венок блюдо под названием «Чуду». Шамиль добрый и веселый человек, с которым можно повеселится в этом туре. Вы получите массу незабываемых впечатлений и эмоций.

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
    Экскурсия супер,очень понравилась! Посмотрели все и узнала много нового Рекомендую
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
    Были на экскурсии с Магомедом. везде были вовремя, нас никто не торопил, было достаточно времени для фото. Вождение аккуратное, насколько это
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    возможно на местных дорогах:) Привезли-увезли из отеля, останавливались покушать в проверенных гидом местах. В общем и целом, рекомендую! Гораздо удобнее, чем экскурсии на автобусах.

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Экскурсия проведенная Магомедом понравилась,хороший и отзывчивый мужчина,все расскажет покажет,ответит на все интересующие вопросы, поездка прошла легко и увлекательно. С Магомедом ездили в Гамсутль, головокружительное место с потрясающими видами, обязательно стоит посетить при планировании поездки в Дагестан. Большое спасибо Магомеду😊
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
    Действительно влюбиться в Дагестан. Шамиль так правильно и грамотно все организовал и показал всю красоту этих мест.
  • В
    Вера
    7 ноября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
  • U
    Ussr4
    29 октября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Горы прекрасны, виды шикарны. Все очень понравилось) но нужно быть очень сильным духом что бы подняться в аул. Хотели сдаться
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    много раз, но все же смогли) главный совет, берите лошадей в подьем и лучше что бы из бронировали для вас заранее. Мы хотели, но прям перед нашим приездом все лошади ушли вверх и пришлось подниматься пешком. Приехали домой дико уставшими, но довольными

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Чох»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
  2. Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
  3. Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
  4. Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
  5. Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Чох" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 8 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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