Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Крепость Семи братьев и одной сестры. На высоком обрывистом холме возвышается одно из самых древних сооружений Дагестана — Хучнинская крепость. Вы услышите местную легенду о семи братьях и красавице-сестре, будто перенесетесь на пару веков назад и узнаете, почему сегодня от крепости остались лишь стены.
Мастер-класс в краю ковроткачества. Следом отправимся в Табасаран, который на весь мир славится ковровым производством. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как создаются рукотворные шедевры — табасаранские ковры, покрытые пёстрыми узорами. А потом и сами опробуете себя в этом ремесле на мастер-классе.
Хучнинский водопад. Теперь наш путь лежит к одной из самых впечатляющих локаций Дагестана. Вы полюбуетесь двумя каскадами, которые сначала встречаются с каменным плато, а затем, набирая мощь, срываются в озеро у подножья горы. В теплое время года вы сможете здесь искупаться.
Секреты мостов Дагестана. В окрестностях села Ругуж вы увидите рукотворный феномен, мост Зуртил, напоминающий очертаниями переправы горной Испании. А после встретите еще одно чудо: 200-летний деревянный мост, который построен из бревен и брусьев без единого гвоздя или металлического крепления. Обсудим, в чем хитрость этой конструкции и почему по сей день она может выдержать автомобиль.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне Toyota Alphard
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: транспортные расходы, входные билеты в объекты культуры и отдыха
Дополнительно оплачивается (по желанию): обед – от 600 руб. /чел. (зависит от вашего заказа), мастер-класс по ковроткачеству – 1500 руб., личные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамзат — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 85 экскурсий для 156 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зову Гамзат. Мой родной край — это солнечный многонациональный Дагестан. Уже несколько лет я провожу туры, а теперь, вместе с моей командой гидов, используя все наши знания и накопленный опыт, мы хотим познакомить и вас с нашей Родиной. Во время наших путешествий мы показываем известные локации, но под иным углом, а главное — в легкой, дружеской и душевной атмосфере!