Отправляемся в чарующий Южный Дагестан, где таятся природные красоты, памятники старины и традиции прикладного искусства. Вы услышите легенды древней крепости, отдохнете у могучего Хучнинского водопада и влюбитесь в зеленые горные ландшафты. А в селе Табасаран гостеприимные хозяева проведут для вас мастер-класс по ковроткачеству и пригласят на домашний обед.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Семи братьев и одной сестры. На высоком обрывистом холме возвышается одно из самых древних сооружений Дагестана — Хучнинская крепость. Вы услышите местную легенду о семи братьях и красавице-сестре, будто перенесетесь на пару веков назад и узнаете, почему сегодня от крепости остались лишь стены.

Мастер-класс в краю ковроткачества. Следом отправимся в Табасаран, который на весь мир славится ковровым производством. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как создаются рукотворные шедевры — табасаранские ковры, покрытые пёстрыми узорами. А потом и сами опробуете себя в этом ремесле на мастер-классе.

Хучнинский водопад. Теперь наш путь лежит к одной из самых впечатляющих локаций Дагестана. Вы полюбуетесь двумя каскадами, которые сначала встречаются с каменным плато, а затем, набирая мощь, срываются в озеро у подножья горы. В теплое время года вы сможете здесь искупаться.

Секреты мостов Дагестана. В окрестностях села Ругуж вы увидите рукотворный феномен, мост Зуртил, напоминающий очертаниями переправы горной Испании. А после встретите еще одно чудо: 200-летний деревянный мост, который построен из бревен и брусьев без единого гвоздя или металлического крепления. Обсудим, в чем хитрость этой конструкции и почему по сей день она может выдержать автомобиль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет