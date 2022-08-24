День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству

Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров

Отправляемся в чарующий Южный Дагестан, где таятся природные красоты, памятники старины и традиции прикладного искусства.

Вы услышите легенды древней крепости, отдохнете у могучего Хучнинского водопада и влюбитесь в зеленые горные ландшафты.

А в селе Табасаран гостеприимные хозяева проведут для вас мастер-класс по ковроткачеству и пригласят на домашний обед.
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
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Описание

Что вас ожидает

Крепость Семи братьев и одной сестры. На высоком обрывистом холме возвышается одно из самых древних сооружений Дагестана — Хучнинская крепость. Вы услышите местную легенду о семи братьях и красавице-сестре, будто перенесетесь на пару веков назад и узнаете, почему сегодня от крепости остались лишь стены.

Мастер-класс в краю ковроткачества. Следом отправимся в Табасаран, который на весь мир славится ковровым производством. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как создаются рукотворные шедевры — табасаранские ковры, покрытые пёстрыми узорами. А потом и сами опробуете себя в этом ремесле на мастер-классе.

Хучнинский водопад. Теперь наш путь лежит к одной из самых впечатляющих локаций Дагестана. Вы полюбуетесь двумя каскадами, которые сначала встречаются с каменным плато, а затем, набирая мощь, срываются в озеро у подножья горы. В теплое время года вы сможете здесь искупаться.

Секреты мостов Дагестана. В окрестностях села Ругуж вы увидите рукотворный феномен, мост Зуртил, напоминающий очертаниями переправы горной Испании. А после встретите еще одно чудо: 200-летний деревянный мост, который построен из бревен и брусьев без единого гвоздя или металлического крепления. Обсудим, в чем хитрость этой конструкции и почему по сей день она может выдержать автомобиль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: транспортные расходы, входные билеты в объекты культуры и отдыха
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): обед – от 600 руб. /чел. (зависит от вашего заказа), мастер-класс по ковроткачеству – 1500 руб., личные расходы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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