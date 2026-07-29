Представьте, как вы взбираетесь по склонам к высокогорному селу Гамсутль, где каждый камень хранит свои тайны. Здесь, среди руин, вы узнаете удивительные истории о жизни и традициях древних жителей.Ваш путь

продолжится к бирюзовым водам Ирганайского водохранилища, где вы сможете насладиться величественными видами и чистым горным воздухом. Завершит экскурсию визит к Салтинскому водопаду, скрытому в пещере, где вы ощутите силу и красоту подземных вод. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю и природу Дагестана, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды поражают своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.