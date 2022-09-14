3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад

Подняться в таинственный призрак-аул, погулять по пещере и искупаться в чаше подземного водопада

5
2 отзыва
«Гамсутль — просто живописные руины», — можно подумать на первый взгляд. Поверьте, это не так! Оказавшись на месте, вы ощутите силу и мощь этого заброшенного селения. И я вам в этом помогу. Расскажу, как здесь жили люди, почему они покинули свои дома и чем примечателен Гамсутль сегодня. Кроме того, мы посетим Салтинскую теснину: пройдем по пещере и увидим подземный водопад.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
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Описание

Что вас ожидает

Высокогорное село-призрак Гамсутль

Расположенный вдалеке от современной цивилизации, Гамсутль запомнится вам невероятными горными видами, кристально чистым воздухом и мистической атмосферой. Это аул, где никто не живет. Вы услышите, почему местное население покинуло его несколько десятилетий назад и кто все-таки решил в нем остаться. Посмотрите на руины каменных домов и услышите о временах, когда в них дышала жизнь.

Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад

Вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России и полюбуетесь искусственным Ирганайским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой. А также остановитесь у старинной Салтинской теснины. Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше. Я расскажу, как образовался водопад, и поделюсь связанными с ним интересными историями.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно
  • В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 руб. с человека).
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
14 сен 2022
Экскурсия на 10 баллов из 10. Огромный плюс в том, что экскурсия индивидуальная, что очень удобно, когда едешь семьей. С нами был Магомедхан - очень деликатный и внимательный экскурсовод. Впечатлило все: и водохранилище, и водопад, и заброшенное село Гамстуль. Добираться до села было непросто, но ребёнок 3 года выдержал;) Если бы представилась возможность, поехали бы ещё раз. Спасибо организаторам за такое эстетическое удовольствие!!
К
30 авг 2022
Гамсутль - это место притяжения, зрелище, не увидев которое, нельзя уезжать из Дагестана. Затерянный в горах аул, овеянный тайнами истории. Сложно представить, что там когда-то жили люди, а ведь действительно жили до самого недавнего времени!
Путь от Махачкалы неблизкий, до самого аула тоже предстоит добраться около часа пешком (но можно и на лошади), однако этот маршрут стоит каждой минуты, каждого метра и каждого рубля!
Нашим гидом был Магомедхан, и во многом именно благодаря ему эта поездка получилась такой волшебной, душевной и комфортной. Потрясающе эрудированный и очень заботливый гид, который расскажет массу историй, проведёт по самым интересным закоулкам, да ещё и снимет видео и фото на память как настоящий профессионал. Очень рекомендуем локацию и гида!

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