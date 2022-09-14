Расположенный вдалеке от современной цивилизации, Гамсутль запомнится вам невероятными горными видами, кристально чистым воздухом и мистической атмосферой. Это аул, где никто не живет. Вы услышите, почему местное население покинуло его несколько десятилетий назад и кто все-таки решил в нем остаться. Посмотрите на руины каменных домов и услышите о временах, когда в них дышала жизнь.
Вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России и полюбуетесь искусственным Ирганайским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой. А также остановитесь у старинной Салтинской теснины. Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше. Я расскажу, как образовался водопад, и поделюсь связанными с ним интересными историями.