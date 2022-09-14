«Гамсутль — просто живописные руины», — можно подумать на первый взгляд. Поверьте, это не так! Оказавшись на месте, вы ощутите силу и мощь этого заброшенного селения. И я вам в этом помогу. Расскажу, как здесь жили люди, почему они покинули свои дома и чем примечателен Гамсутль сегодня. Кроме того, мы посетим Салтинскую теснину: пройдем по пещере и увидим подземный водопад.

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Описание

Что вас ожидает

Высокогорное село-призрак Гамсутль

Расположенный вдалеке от современной цивилизации, Гамсутль запомнится вам невероятными горными видами, кристально чистым воздухом и мистической атмосферой. Это аул, где никто не живет. Вы услышите, почему местное население покинуло его несколько десятилетий назад и кто все-таки решил в нем остаться. Посмотрите на руины каменных домов и услышите о временах, когда в них дышала жизнь.

Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад

Вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России и полюбуетесь искусственным Ирганайским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой. А также остановитесь у старинной Салтинской теснины. Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше. Я расскажу, как образовался водопад, и поделюсь связанными с ним интересными историями.

Организационные детали