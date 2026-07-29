Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды поражают своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гамсутль
Ирганайское водохранилище
Салтинский водопад
Салтинская теснина
Описание экскурсии
Высокогорное село-призрак Гамсутль
Расположенный вдалеке от современной цивилизации, Гамсутль запомнится вам невероятными горными видами, кристально чистым воздухом и мистической атмосферой. Это аул, где никто не живет. Вы услышите, почему местное население покинуло его несколько десятилетий назад и кто все-таки решил в нем остаться. Посмотрите на руины каменных домов и услышите о временах, когда в них дышала жизнь.
Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
Вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России и полюбуетесь искусственным Ирганайским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой. А также остановитесь у старинной Салтинской теснины. Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше. Я расскажу, как образовался водопад, и поделюсь связанными с ним интересными историями.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Обед в кафе оплачивается дополнительно
В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 руб. с человека).
По запросу можно провести экскурсию для большего числа человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 693 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. Я, моя жена или другой гид из нашей команды с радостью покажем вам самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Очень притятная и интересная поездка. Наиболее интересное - Салтинский водопад в пещеое, мужчинам в нем можно искупаться, но нужны длинные шорты. В Гамсутль примерно половину пути можно проехать на УАЗе (200 руб,чел), дальше достаточно длинный подъем пешком. Но посмотреть интересно. На Ирганайском водохранилище можно покататься на скоростном катере. Спасибо Руслану за отличную поездку.
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Кузнецова
Данную экскурсию нам заменили на путешествие вмВерхний Гуниб,так как у нас был очень поздний выезд и высоко в горах небезопасно после дождя и рано темнеет,но мы ни на минуту не читать дальшеуменьшить
пожалели,Гуниб это райское место,гид Руслан ответственный,очень аккуратно водит машину (был местами туман),учитывает все прихоти туристов,интересно рассказывает о самобытности народов Дагестана,рекомендую данного оператора. Ну и красота гор и Салтинского водопада просто нас потрясла,исторический музей Гунибсеого поселения тоже очаровал)
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Елена
Руслан через беседу отлично передал менталитет и атмосферу Дагестана. Комфортный темп, интересные и захватывающие дух локации. Сделали знаменитые инстаграмные видео с воротами и на качелях. Мы влюбились в горы и места, которые посещали. Теперь хотим приехать сюда отдыхать отдельной поездкой
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Е
Елена
Ездили 08.06.24. В Гамсутль попасть не удалось, в горах шли дожди, в Салтинском водопаде могло не оказаться воды. Поэтому гид предложил нам изменить маршрут, проехать к водопаду Итлятляр, Тобот, Матлаские читать дальшеуменьшить
водопады, мемориал Журавли, Каменная чаша и на обратной дороге подвесной мост. Ни разу не пожалели! Все было очень интересно, гид сопровождал путешествие не только историей края и рассказами об обычаях, но рассказывал истории из своего детства и детства своих предков, которые выросли на этой земле. Терпеливо ожидал пока мы сфотографируем все, что понравилось, предлагал свои услуги фотографа))) отдельное спасибо за все ответы на наши вопросы!
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Кристина
Дагестан-это любовь😍 Первый раз с мужем выехали отдыхать за пределы края,где живём,опыта в турах нет,думали где что и как. Наткнулись на данный сайт и выбрали индивидуальный тур,ни капли не пожалели. читать дальшеуменьшить
Гид Гаджи самый лучший гид,заехали во все возможные места по пути к локациям,налюбовались красотой Дагестанской природы. Временем распоряжались сами,никто не торопил,фотографировались столько,сколько было необходимо нам,также по нашему желанию организовали прогулку на лошадях по пути в аул-призрак. Всё прошло превосходно,мы довольны,даже очень😍
+1
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Р
Рената
Однодневный тур по Дагестану к Гамсутлю был самым незабываемым и интересным путешествием. Дагестан - удивительное место, пропитанное богатыми культурными традициями и историей, и весь этот очаровательный аспект мне удалось ощутить читать дальшеуменьшить
в течение этого одного дня. Путешествие было организовано на высшем уровне, все было четко спланировано, гид был очень внимательным и заботливым. Благодаря гиду атмосфера поездки сложилась очень приятной и доброй. Я уверена, что еще вернусь в Дагестан, чтобы насладиться его красотой и гостеприимством снова.
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