Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
В поездке вдоль берегов Каспия вы познакомитесь с природой дагестанской Швейцарии, осмотрите военно-морской корабль и услышите о судьбе грандиозного советского проекта.
Гуляя по улочкам Дербента, узнаете об устройстве аутентичных кварталов, древних храмах и отведаете традиционные блюда южного региона. А по цитадели Нарын-Кала экскурсию для вас проведет сотрудник музея.
Мы встретимся в Махачкале рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.
В гости к каспийскому монстру
Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.
Колорит южной-дагестанской кухни
Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.
Дербент вдоль и поперек
Дербентская крепость. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея
Джума-мечеть. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь
Музей в Девичьей башне. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города
Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента
Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.
Организационные детали
Трансфер
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
С группой до 4 чел. может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 ₽ за ребёнка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги
Параметры поездки
Выезд — в 7:30, приезд — ориентировочно в 18:30
Общее расстояние — примерно 360 км
Дополнительные расходы
Входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 300 ₽ за чел.
Экскурсия с местным гидом по цитадели (по желанию)— групповые 200 ₽ за чел., индивидуальные — 2000 ₽ за всех
Экскурсии и входные билеты в другие музеи города города Дербент (по желанию) — 200 ₽ за один
Обед и опциональные доп. услуги — самостоятельно, по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
Поездка превзошла ожидания. Очень комфортный автомобиль, гид не просто профессионал, а человек, полностью погруженный в историю и культуру родной земли. Поездка включила сразу несколько локаций - обратите внимание, что при бронировании подобных экскурсий "подешевле" дополнительные локации оплачиваются отдельно (например, заезд на "Лунь") Замечательно провели день, капиталист красотой природы и теплотой Дербента, в прямом и переносном смысле. Спасибо!
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И
Ирина
Мне понравилась поездка и ее организация.
В дополнение, я узнала очень много об истории Дагестана. Идрис очень интересный и любознательный человек, общаться с ним одно удовольствие. Повезло с погодой, светило солнышко. Удалось увидеть все места, поесть вкусное чуду и сделать много красивых фотографий 🙌 Большое спасибо за ваш труд 🍀
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Александр
Идрис замечательный человек. Очень светлый и добрый, впрочем как и многие из народов Дагестана. Но, материалом владеет достаточно плохо. Не очень хорошо водит машину. Несколько раз дети ударялись головой при читать дальшеуменьшить
его резких маневрах. Дорогу знает не очень. Возможно, я слишком строг, поскольку сам работаю гидом. Но все это совершенно незначительно на фоне его доброго и открытого сердца. Знания можно восполнить, машину научиться водить и запомнить дорогу, а вот человеческие путешествия незаменимы. Благодарю за путешествие, Идрис!
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Ч
Чулпан
Прекрасный тур! Очень интересные и познавательные истории гида не давали скучать на протяжении всего пути из Махачкалы в Дербент. Поездка хорошо спланирована, есть возможность увидеть основные достопримечательности города и прогуляться по пляжу.
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N
NATALIA
Собираясь на эту экскурсию, мы ожидали увидеть очень много интересного, познавательного, красивого и услышать увлекательный рассказ об истории этих мест. Поездка превзошла все наши ожидания. Идрис подробно рассказал об истории читать дальшеуменьшить
Дербента, о народах, которые здесь живут, об их обычаях, культуре, Кавказской войне. Мы увидели чудо советской техники экраноплан "Лунь", узнали подробности постройки его, испытаниях и дальнейшей непростой судьбе. Огромное спасибо Идрису за внимательное отношение к нашим пожеланиям, комфортное аккуратное вождение. Рады, что в нашей первой поездке в Дагестан гидом оказался очень эрудированный, внимательный, доброжелательный человек. Обязательно будем рекомендовать эту поездку своим друзьям.
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З
Зибарев
Огромное спасибо Идрису за отличную экскурсию 🔥👍 Программа построена так, что не успеваешь уставать, но при этом весь день непрерывно насыщенный. Объём знаний Идриса поражает. Отвечал на наши вопросы не только по программе, но и на любые другие, какие бы нам в голову они не приходили 😅
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