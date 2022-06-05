Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы

Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России

В поездке вдоль берегов Каспия вы познакомитесь с природой дагестанской Швейцарии, осмотрите военно-морской корабль и услышите о судьбе грандиозного советского проекта.

Гуляя по улочкам Дербента, узнаете об устройстве аутентичных кварталов, древних храмах и отведаете традиционные блюда южного региона. А по цитадели Нарын-Кала экскурсию для вас проведет сотрудник музея.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
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Что вас ожидает

Хучнинский (Ханагский) водопад

Мы встретимся в Махачкале рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.

В гости к каспийскому монстру

Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.

Колорит южной-дагестанской кухни

Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.

Дербент вдоль и поперек

  • Дербентская крепость. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея.
  • Джума-мечеть. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь.
  • Музей в Девичьей башне. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города.
  • Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента.

Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Экскурсия с местным сотрудником музея по цитадели Нарын-Калы и трансфер включены в стоимость. С группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
  • Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги

Параметры поездки

  • Выезд — не позднее 08:00 утра, приезд — ориентировочно в 18:30
  • Общий километраж составит примерно 250 км

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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