«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы

Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев

5
1 отзыв
В горах Кавказа прячется множество тайн — вы отправитесь к одной из них: древнему аулу Гамсутль, ныне покинутому. Гуляя по зарастающим улочкам и заглядывая в окна разрушающихся домов, услышите истории нашего гида.

А еще в путешествии будут Чохские террасы, яркие водохранилища, Салтинский водопад и обед с дагестанским колоритом.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
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Описание

Что вас ожидает

Путь к сердцу Дагестана

Дороги в нашем крае — уже сама по себе достопримечательность. Мы будем петлять по живописным серпантинам, проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановимся у Гимринской башни, ставшей свидетельницей многих исторических событий. А еще сделаем фото-паузу у Ирганайского водохранилища: здесь в изумрудных водах, как в зеркале, отражаются горы.

Рукотворные террасы

Одна из топовых локаций на маршруте — ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека. Любуясь этими пейзажами, вы поймете, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.

Обед в гостях у аварской семьи

Время подкрепиться по-дагестански! На обед заглянем к аварской семье, проживающей в селе Чох. Вы попробуете национальные блюда, приготовленные с домашним теплом, а еще познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.

Дагестанский Мачу-Пикчу

После вас ждет небольшое восхождение к аулу Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь — теперь же крепость покинута и уже отходит под власть природы. Мы пройдем по пустынным улицам аула, поговорим, какими легендами овеяны его развалины, вспомним о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей.

Водопад под землей

Затем вы спуститесь в подземную пещеру, где увидите Салтинский водопад: брызги воды, каменные своды и солнце, проникающее сквозь световые колодцы… А по пути к этой атмосферной локации посетим Гунибское и Гергебильское водохранилища, окруженные высокими горами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • До аула Чох ехать около 3 часов, по дороге мы будем останавливаться в живописных и исторических местах
  • Подъем к Гамсутлю займет примерно час (в одну сторону), часть пути мы преодолеем пешком, а часть на авто (или по желанию можно на лошадях)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, входные билеты в объекты культуры и отдыха.
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): обед — от 600 руб. /чел., подъем на лошадях до аула Гамсутль — от 1000 руб., сувениры и другие личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
А
21 авг 2022
Безумно благодарны за поездку! Фантастически красивые места, непередаваемые ощущения от горных пейзажей, водопада и аула! Очень приятный, веселый и внимательный гид.

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