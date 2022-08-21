В горах Кавказа прячется множество тайн — вы отправитесь к одной из них: древнему аулу Гамсутль, ныне покинутому. Гуляя по зарастающим улочкам и заглядывая в окна разрушающихся домов, услышите истории нашего гида. А еще в путешествии будут Чохские террасы, яркие водохранилища, Салтинский водопад и обед с дагестанским колоритом.

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Описание

Что вас ожидает

Путь к сердцу Дагестана

Дороги в нашем крае — уже сама по себе достопримечательность. Мы будем петлять по живописным серпантинам, проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановимся у Гимринской башни, ставшей свидетельницей многих исторических событий. А еще сделаем фото-паузу у Ирганайского водохранилища: здесь в изумрудных водах, как в зеркале, отражаются горы.

Рукотворные террасы

Одна из топовых локаций на маршруте — ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека. Любуясь этими пейзажами, вы поймете, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.

Обед в гостях у аварской семьи

Время подкрепиться по-дагестански! На обед заглянем к аварской семье, проживающей в селе Чох. Вы попробуете национальные блюда, приготовленные с домашним теплом, а еще познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.

Дагестанский Мачу-Пикчу

После вас ждет небольшое восхождение к аулу Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь — теперь же крепость покинута и уже отходит под власть природы. Мы пройдем по пустынным улицам аула, поговорим, какими легендами овеяны его развалины, вспомним о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей.

Водопад под землей

Затем вы спуститесь в подземную пещеру, где увидите Салтинский водопад: брызги воды, каменные своды и солнце, проникающее сквозь световые колодцы… А по пути к этой атмосферной локации посетим Гунибское и Гергебильское водохранилища, окруженные высокими горами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

До аула Чох ехать около 3 часов, по дороге мы будем останавливаться в живописных и исторических местах

Подъем к Гамсутлю займет примерно час (в одну сторону), часть пути мы преодолеем пешком, а часть на авто (или по желанию можно на лошадях)

Что входит в стоимость, а что — нет