Дороги в нашем крае — уже сама по себе достопримечательность. Мы будем петлять по живописным серпантинам, проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановимся у Гимринской башни, ставшей свидетельницей многих исторических событий. А еще сделаем фото-паузу у Ирганайского водохранилища: здесь в изумрудных водах, как в зеркале, отражаются горы.
Одна из топовых локаций на маршруте — ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека. Любуясь этими пейзажами, вы поймете, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.
Время подкрепиться по-дагестански! На обед заглянем к аварской семье, проживающей в селе Чох. Вы попробуете национальные блюда, приготовленные с домашним теплом, а еще познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.
После вас ждет небольшое восхождение к аулу Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь — теперь же крепость покинута и уже отходит под власть природы. Мы пройдем по пустынным улицам аула, поговорим, какими легендами овеяны его развалины, вспомним о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей.
Затем вы спуститесь в подземную пещеру, где увидите Салтинский водопад: брызги воды, каменные своды и солнце, проникающее сквозь световые колодцы… А по пути к этой атмосферной локации посетим Гунибское и Гергебильское водохранилища, окруженные высокими горами.