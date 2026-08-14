в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Старинная крепость, высокогорные равнины, тихое очарование ущелий и бирюзовое озеро в горах
Вы отправитесь в путешествие по красочным и труднодоступным местам Дагестана на комфортном минивэне. Вас ждут самый высокий водопад и самый длинный тоннель, коварное плато и прыжок в неизвестность. И конечно, захватывающие горные виды, которые надолго останутся в памяти.
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Организационные детали
В стоимость включены: комфортабельный транспорт, услуги гида-водителя, входные билеты на все локации и национальные костюмы для фотосессии на берегу озера
Не входят в стоимость:
— комплексный обед — 700 ₽ за чел — зиплайн над Мочохским озером — 2000 ₽ — квадроцикл или багги — 3000 ₽ за единицу (можно вдвоём) — катамаран — 1000 ₽/час или 500 ₽/30 мин. (до 4 человек) — сап — 500 ₽/30 мин. — конная прогулка — 1500 ₽ — прыжок с тарзанки — 10 000 ₽ или 12 000 ₽ с видеосъёмкой. Если планируете прыжок с тарзанки, сообщите об этом при бронировании или утром перед началом экскурсии — мы заранее забронируем для вас место.
Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 25 000 ₽, детали уточняйте в переписке
Во время экскурсии нельзя носить облегающая и просвечивающую одежду, шорты (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
Запрещено распитие спиртных напитков
На экскурсию нельзя взять домашних животных
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2652 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские экскурсии по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 358 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12
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2
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Карина
отличная экскурсия, безопасное и комфортное вождение водителя-гида. не смогли попасть на одну локацию, сказали,что там проводились съемки, но отвезли на другие вместо. обед был безумно вкусным и огромное разнообразие,очень гостеприимные.
+2
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Надежда
Мы были с дочкой. Не могли сутра доехать до точки сбора, но все быстро решили, нас забрали от гостиницы и довезли до ребят. Дорога была длинная и очень красивая. По читать дальшеуменьшить
маршруту Магомед нам рассказывал историю края и что мы проезжаем. Мы все познакомились по пути. Также он сделал невероятно красивые фотографии и покачал нас на качелях на озере. Программа была насыщенная и даже больше. Мы заехали и посмотрели как делают чурчхелу. Виды потоясающие. Хочу отметить профессионализм гида, открытость и гостеприимство. Нас очень вкусно покормили. Мы сделали много памятных фотографий. Нас не торопили, по завершению поездки развезли по гостиницам. На озере каждый нашел себе развлечение: кто-то катался на зиплайне, мы на катамаране, на квадриках. Можно было арендовать сап и поплавать. Были фото в традиционной одежде. Из еды очень вкусный суп, компоты, чай, манты, чуду, в общем голодными не останетесь. Также по пути были кофейни, конная прогулка, там целая ферма. За 100 руб. мы купили корм еноту и кормили эту даму. Каменная чаша: там есть сувениры. Но очень грязно. Мы бегали через водопад, поднимались на смотровые. Фотографировались на вершине мира, как казалось. Все было потрясающе. Спасибо большое. Хочу еще вернуться и обращусь обязательно к ним, но уже на многодневный тур.
+12
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Л
Людмила
Начну с того, что поездка могла отметиться, т. к. группа маленькая и она развалилась. Но организаторы решили, что вдвоём мы тоже поедем. У нас была индивидуальная экскурсия!!! Как говорят-лучше гор могут быть только горы! На каждой локации захватывало дух! Обед на свежем воздухе, прогулка по озеру, запах цветов в горах-восхитительно. Весь день улыбалась как ребёнок. Поездка длительная, но совсем не сложная.
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Светлана
Большое спасибо Узлипат за организацию экскурсии! Огромное спасибо Магомеду за интересные содержательные рассказы об истории, национальных традициях, красотах Дагестана! Мы узнали много нового, увидели много замечательного, познакомились с чудесными людьми!!! А ещё нас накормили вкуснейшим домашним обедом в национальных традициях!
+2
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поникаровская
Очень понравилась программа экскурсии, она была очень разнообразной и интересной. Очень вкусный обед на берегу Мочохского озера! Также удобный транспорт и профессиональный водитель, с которым было не страшно, несмотря на то, что мы попали в дождь в горах и на трассу стали падать камни и стекать вода. Обязательно сходите в кофейню на Матласе.
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Виктория
Путешествие вызвало незабываемые впечатления 😍 Начиная от пейзажей горных дорог, продолжая каждой локацией, что вызывало неописуемый восторг. Невозможно подобрать слов что бы описать всю ту красоту пейзажей которые мы видели во время экскурсии. Отдельная благодарность гиду-водителю Мухамаду за непринужденную обстановку, интересное и познавательное времяпрепровождение.
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