в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Все красоты Хунзаха

Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий

Вы отправитесь в путешествие по красочным и труднодоступным местам Дагестана на комфортном микроавтобусе в группе до 19 человек. Вас ждут самый высокий водопад и самый длинный тоннель, коварное плато и прыжок в неизвестность. Гостеприимный обед из местных блюд и чай из самовара. И конечно, захватывающие горные виды, которые надолго останутся в памяти.
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
Все красоты Хунзаха
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Что вас ожидает

Живописные дороги. Приготовьтесь увидеть Гимринский тоннель — самый длинный в России. И вдоволь насладиться веселым горным серпантином.
Ирганайское водохранилище. Островок безмятежности и красоты. Изумрудная водная гладь с отражающимися в ней величественными черными скалами.
Водопад Тобот. Самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе: 70 метров ниспадающей красоты.
Хунзахское плато. С одной стороны, мы остаемся в горах, а с другой — находимся на равнине, где мирно пасутся коровки. Любители пощекотать нервы смогут прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.
Хунзах. Посмотрим на столицу Аварского ханства. Самостоятельное и вполне влиятельное государство существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи.
Хунзахская крепость. Знаменитая крепость находится на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Село Цада. Посетим родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни «Журавли». Перед селением вздымает в небо журавлиная стая — первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне.
Плато и водопад Матлас. С вершины плато, как на ладони, видны расстилающиеся горные пейзажи: чудесное место, чтобы сделать фотографии на память или прокатиться на зиплайне. Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери.
Мочохское озеро. Накрытый стол с национальными блюдами и дымящийся самовар, растопленный на дровах — и все это на веранде с видом на озеро. Здесь можно устроить фотосессию в национальных одеждах, покачаться на качелях и прогуляться на лошадях.
Каменная чаша. Каменная чаша-теснина представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины украшает зеленый мох и разнообразные переплетения цветов.

Организационные детали

  • В стоимость входит комфортабельный транспорт, сопровождение одного из гидов-проводников нашей команды, вкусный национальный обед, чай из самовара, возможность покачаться на самых высоких качелях на берегу Мочохского озера, фотосессия в национальной одежде, прогулка на катамаране (летом) или коньки (зимой). Для желающих устроим мастер-класс по приготовлению абрикосовой каши.
  • Не входит в стоимость: квадроциклы, поездка на зиплайне, полёт на параплане и прыжок с тарзанки
  • Зимой рекомендуем взять с собой запасные плотные носки и тёплую одежду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

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