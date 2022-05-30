в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Живописные дороги. Приготовьтесь увидеть Гимринский тоннель — самый длинный в России. И вдоволь насладиться веселым горным серпантином.

Ирганайское водохранилище. Островок безмятежности и красоты. Изумрудная водная гладь с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Водопад Тобот. Самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе: 70 метров ниспадающей красоты.

Хунзахское плато. С одной стороны, мы остаемся в горах, а с другой — находимся на равнине, где мирно пасутся коровки. Любители пощекотать нервы смогут прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.

Хунзах. Посмотрим на столицу Аварского ханства. Самостоятельное и вполне влиятельное государство существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи.

Хунзахская крепость. Знаменитая крепость находится на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Село Цада. Посетим родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни «Журавли». Перед селением вздымает в небо журавлиная стая — первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне.

Плато и водопад Матлас. С вершины плато, как на ладони, видны расстилающиеся горные пейзажи: чудесное место, чтобы сделать фотографии на память или прокатиться на зиплайне. Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери.

Мочохское озеро. Накрытый стол с национальными блюдами и дымящийся самовар, растопленный на дровах — и все это на веранде с видом на озеро. Здесь можно устроить фотосессию в национальных одеждах, покачаться на качелях и прогуляться на лошадях.

Каменная чаша. Каменная чаша-теснина представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины украшает зеленый мох и разнообразные переплетения цветов.

Организационные детали