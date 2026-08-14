в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Описание экскурсии

Живописные дороги. Приготовьтесь увидеть Гимринский тоннель — самый длинный в России. И вдоволь насладиться веселым горным серпантином.

Ирганайское водохранилище. Островок безмятежности и красоты. Изумрудная водная гладь с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Водопад Тобот. Самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе: 70 метров ниспадающей красоты.

Хунзахское плато. С одной стороны, мы остаемся в горах, а с другой — находимся на равнине, где мирно пасутся коровки. Любители пощекотать нервы смогут прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.

Хунзах. Посмотрим на столицу Аварского ханства. Самостоятельное и вполне влиятельное государство существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи.

Хунзахская крепость. Знаменитая крепость находится на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Село Цада. Увидим родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни «Журавли». Перед селением вздымает в небо журавлиная стая — первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне.

Плато и водопад Матлас. С вершины плато, как на ладони, видны расстилающиеся горные пейзажи: чудесное место, чтобы сделать фотографии на память, прокатиться на зиплайне или прыгнуть с тарзанки. Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери.

Каменная чаша. Каменная чаша-теснина представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины украшает зеленый мох и разнообразные переплетения цветов.

Мочохское озеро. На берегу этого озера каждый найдёт отдых по душе. Здесь вас будет ждать обед с блюдами дагестанской кухни, а затем — свободное время. По желанию можно прокатиться на квадроциклах, пролететь над озером на самом длинном в Хунзахе зиплайне, покататься на сапах или катамаранах, сделать фотографии в национальных костюмах или просто насладиться горными пейзажами и атмосферой этого места.

Организационные детали

В стоимость включены: комфортабельный транспорт, услуги гида-водителя, входные билеты на все локации и национальные костюмы для фотосессии на берегу озера

Не входят в стоимость:

— комплексный обед — 700 ₽ за чел

— зиплайн над Мочохским озером — 2000 ₽

— квадроцикл или багги — 3000 ₽ за единицу (можно вдвоём)

— катамаран — 1000 ₽/час или 500 ₽/30 мин. (до 4 человек)

— сап — 500 ₽/30 мин.

— конная прогулка — 1500 ₽

— прыжок с тарзанки — 10 000 ₽ или 12 000 ₽ с видеосъёмкой.

Если планируете прыжок с тарзанки, сообщите об этом при бронировании или утром перед началом экскурсии — мы заранее забронируем для вас место.