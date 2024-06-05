Экскурсии по Дагестану из Дербента

Найдено 112 экскурсий в категории «По Дагестану» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
176 отзывов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998 за всё до 6 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за всё до 6 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
    Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
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    по скалам, вылечили глаз котёнку, фотки - атас. Обедали шашлыком в красивом горном кафе. Были в группе и душнилы, они есть всегда. Обращайте внимание, что лучше брать перерыв сутки между экскурсиями, чтобы высыпаться и отдыхать. Перекусить берите с собой, выезд рано, приезд поздно, однако количество посещенных достопримечательностей этого стоит. Менеджер Диана своевременно обо всем предупреждает. Короче Этномир - это Топ ребята!

    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в
  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал, подсказывал, бронировал катер. Все прошло отлично. Гида рекомендую!
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «По Дагестану»

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