Озеро Мочох, с его ярко-голубой водой, и водопад Тобот, величественно струящийся среди природы, оставят вас безмолвными от восхищения.
Каменная чаша, Гимринская башня, плато Матлас, Карадахская теснина и Ирганайское водохранилище — каждая из этих достопримечательностей оживляет путешествие, запечатлеваясь в памяти.
Описание экскурсии
Гибкость маршрута: ваше удовольствие в приоритете
Наша экскурсия начинается прямо у вашего отеля, и весь маршрут строится с учетом ваших пожеланий. Забудьте о шаблонных поездках, ведь мы нацелены на ваше удовольствие. Вместе мы выберем достопримечательности, которые вы хотите увидеть, и создадим уникальное путешествие в горы Дагестана, оставляющее глубокий след в вашем сердце.
Внедорожное комфортабельное путешествие
Мы сделаем ваше путешествие максимально комфортным, предоставив вам большой внедорожник Infiniti QX80. Этот просторный и удобный автомобиль станет вашим надежным спутником во время экскурсии, гарантируя комфорт и безопасность.
Достопримечательности, которые вы сможете посетить:
- Озеро Мочох
- Водопад Тобот
- Каменная чаша
- Гимринская башня
- Плато Матлас
- Карадахская теснина
- Ирганайское водохранилище
И многие другие удивительные места, которые вы пожелаете увидеть. Мы ждем вас с нетерпением и готовы сделать это путешествие самым незабываемым в вашей жизни!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это поможет вам насладиться каждым моментом нашего путешествия!
По выходным и праздничным дням.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Музей Расула Гамзатова
- Матлаские водопады
- Каменная чаша
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Сувениры, питание (стоимость обеда на одного человека примерно 300-400 рублей)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Устоявшихся шаблонов у экскурсии нет. Все можно поменять с учетом пожеланий туриста. Посещение каждой локации по времени не ограничено