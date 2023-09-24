Джип-тур «Величественные горы Дагестана»

Махачкала: Индивидуальная экскурсия на джипе по величественным горам Дагестана
Приготовьтесь окунуться в мир непередаваемой красоты горного края.

Озеро Мочох, с его ярко-голубой водой, и водопад Тобот, величественно струящийся среди природы, оставят вас безмолвными от восхищения.

Каменная чаша, Гимринская башня, плато Матлас, Карадахская теснина и Ирганайское водохранилище — каждая из этих достопримечательностей оживляет путешествие, запечатлеваясь в памяти.
5
1 отзыв
Джип-тур «Величественные горы Дагестана»
Джип-тур «Величественные горы Дагестана»
Джип-тур «Величественные горы Дагестана»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Гибкость маршрута: ваше удовольствие в приоритете

Наша экскурсия начинается прямо у вашего отеля, и весь маршрут строится с учетом ваших пожеланий. Забудьте о шаблонных поездках, ведь мы нацелены на ваше удовольствие. Вместе мы выберем достопримечательности, которые вы хотите увидеть, и создадим уникальное путешествие в горы Дагестана, оставляющее глубокий след в вашем сердце.

Внедорожное комфортабельное путешествие

Мы сделаем ваше путешествие максимально комфортным, предоставив вам большой внедорожник Infiniti QX80. Этот просторный и удобный автомобиль станет вашим надежным спутником во время экскурсии, гарантируя комфорт и безопасность.

Достопримечательности, которые вы сможете посетить:

  • Озеро Мочох
  • Водопад Тобот
  • Каменная чаша
  • Гимринская башня
  • Плато Матлас
  • Карадахская теснина
  • Ирганайское водохранилище

И многие другие удивительные места, которые вы пожелаете увидеть. Мы ждем вас с нетерпением и готовы сделать это путешествие самым незабываемым в вашей жизни!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это поможет вам насладиться каждым моментом нашего путешествия!

По выходным и праздничным дням.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Музей Расула Гамзатова
  • Матлаские водопады
  • Каменная чаша
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Сувениры, питание (стоимость обеда на одного человека примерно 300-400 рублей)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным и праздничным дням.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Устоявшихся шаблонов у экскурсии нет. Все можно поменять с учетом пожеланий туриста. Посещение каждой локации по времени не ограничено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
24 сен 2023
Понравилось абсолютно всё! Дети в восторге, а взрослые тем более! Обязательно вернёмся в Дагестан!

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
На машине
На микроавтобусе
76 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
Добраться до отдалённых аварских гор в душевной компании - легко! Минивэн, живописные виды и остановки в лучших местах ждут вас
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
8 дек в 08:15
3 500 за человека
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
На машине
скидка
20%
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490011 920 за всё до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
На машине
скидка
20%
36 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
ХорошоТам