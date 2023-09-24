Приготовьтесь окунуться в мир непередаваемой красоты горного края. Озеро Мочох, с его ярко-голубой водой, и водопад Тобот, величественно струящийся среди природы, оставят вас безмолвными от восхищения. Каменная чаша, Гимринская башня, плато Матлас, Карадахская теснина и Ирганайское водохранилище — каждая из этих достопримечательностей оживляет путешествие, запечатлеваясь в памяти.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Гибкость маршрута: ваше удовольствие в приоритете

Наша экскурсия начинается прямо у вашего отеля, и весь маршрут строится с учетом ваших пожеланий. Забудьте о шаблонных поездках, ведь мы нацелены на ваше удовольствие. Вместе мы выберем достопримечательности, которые вы хотите увидеть, и создадим уникальное путешествие в горы Дагестана, оставляющее глубокий след в вашем сердце.

Внедорожное комфортабельное путешествие

Мы сделаем ваше путешествие максимально комфортным, предоставив вам большой внедорожник Infiniti QX80. Этот просторный и удобный автомобиль станет вашим надежным спутником во время экскурсии, гарантируя комфорт и безопасность.

Достопримечательности, которые вы сможете посетить:

Озеро Мочох

Водопад Тобот

Каменная чаша

Гимринская башня

Плато Матлас

Карадахская теснина

Ирганайское водохранилище

И многие другие удивительные места, которые вы пожелаете увидеть. Мы ждем вас с нетерпением и готовы сделать это путешествие самым незабываемым в вашей жизни!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это поможет вам насладиться каждым моментом нашего путешествия!