в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30

Уже бывали в Дагестане? Или приехали в первый раз? За самыми яркими впечатлениями о нашем крае отправляйтесь в Сулакский каньон. Здесь вас окутает тепло южного солнца и прохлада горной реки. Поразит шум ревущего потока и звенящая тишина между скал. И таких чудес хватит на весь день!
В группе до 6 человек вы с комфортом доберётесь сначала до песчаного массива Сарыкум, затем к долине реки Сулак. Насладитесь панорамными видами со всех ракурсов, изучите выдающиеся произведения инженерной мысли и прокатитесь на катере.