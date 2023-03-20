в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30

Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум

Групповой комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана

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Сулакский каньон стал главным открытием последних лет. Кажется, о нём уже известно всем и всё. Но поверьте, здесь есть чему удивляться! В группе до 6 человек вы побываете на бархане высотой с 87-этажный дом. Увидите речную долину, чья глубина больше, чем у озера Байкал. Особый антураж поездке придадут не только яркие пейзажи, но и колоритные местные жители. Этот край щедр на чудеса!
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
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Описание

Что вас ожидает

Очевидное и невероятное

Уже бывали в Дагестане? Или приехали в первый раз? За самыми яркими впечатлениями о нашем крае отправляйтесь в Сулакский каньон. Здесь вас окутает тепло южного солнца и прохлада горной реки. Поразит шум ревущего потока и звенящая тишина между скал. И таких чудес хватит на весь день!

В группе до 6 человек вы с комфортом доберётесь сначала до песчаного массива Сарыкум, затем к долине реки Сулак. Насладитесь панорамными видами со всех ракурсов, изучите выдающиеся произведения инженерной мысли и прокатитесь на катере.

В программе поездки:

  • посещение самого крупного в Европе бархана Сарыкум (в переводе означает «жёлтый песок»). У его подножия однажды был зафиксирован абсолютный для Дагестана температурный максимум 42,5°C;
  • прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак. Отыщем там отличное место для фотосессии;
  • полёт на зиплайне длиной в 1 км над речной долиной (по желанию);
  • вкусный обед в очень уютном местечке неподалёку;
  • визит в пещеру Нохъо с выходом к подвесному мосту в самом узком месте Сулакского каньона;
  • остановка в посёлке Дубки, где вы побываете на смотровых площадках с захватывающими видами и выпьете ароматного кофе по-турецки;
  • осмотр Чиркейского водохранилища и ГЭС — самой мощной на Северном Кавказе;
  • возвращение в Махачкалу через Буйнакский перевал.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano
  • Вкусный обед из национальных блюд входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Джиппинг по ущелью + катер по каньону — 1500 руб. с человека
  • Зиплайн — 1000 руб. с человека
  • Вход в пещеру Нохъо — 500 руб. с человека

в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Смотровые площадки
Бархан Сарыкум
Чиркейское водохранилище
Каньоны
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