в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30

Сулакский каньон стал главным открытием последних лет. Кажется, о нём уже известно всем и всё. Но поверьте, здесь есть чему удивляться! В группе до 6 человек вы побываете на бархане высотой с 87-этажный дом. Увидите речную долину, чья глубина больше, чем у озера Байкал. Особый антураж поездке придадут не только яркие пейзажи, но и колоритные местные жители. Этот край щедр на чудеса!

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Описание

Что вас ожидает

Очевидное и невероятное

Уже бывали в Дагестане? Или приехали в первый раз? За самыми яркими впечатлениями о нашем крае отправляйтесь в Сулакский каньон. Здесь вас окутает тепло южного солнца и прохлада горной реки. Поразит шум ревущего потока и звенящая тишина между скал. И таких чудес хватит на весь день!

В группе до 6 человек вы с комфортом доберётесь сначала до песчаного массива Сарыкум, затем к долине реки Сулак. Насладитесь панорамными видами со всех ракурсов, изучите выдающиеся произведения инженерной мысли и прокатитесь на катере.

В программе поездки:

посещение самого крупного в Европе бархана Сарыкум (в переводе означает «жёлтый песок»). У его подножия однажды был зафиксирован абсолютный для Дагестана температурный максимум 42,5°C;

прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак. Отыщем там отличное место для фотосессии;

полёт на зиплайне длиной в 1 км над речной долиной (по желанию);

вкусный обед в очень уютном местечке неподалёку;

визит в пещеру Нохъо с выходом к подвесному мосту в самом узком месте Сулакского каньона;

остановка в посёлке Дубки, где вы побываете на смотровых площадках с захватывающими видами и выпьете ароматного кофе по-турецки;

осмотр Чиркейского водохранилища и ГЭС — самой мощной на Северном Кавказе;

возвращение в Махачкалу через Буйнакский перевал.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano

Вкусный обед из национальных блюд входит в стоимость

Дополнительные расходы