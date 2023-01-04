Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы узнаете интересные факты о Дагестане, увидите его уникальные природные объекты и рукотворные памятники.



Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание. 4.7 45 отзывов

Кавказ-Тур Ваш гид в Махачкале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 45 отзывов 10 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем вас отправиться из Махачкалы в тур по самым красивым природным достопримечательностям Дагестана. Полюбуемся на самый красивый каньон республики с высоты птичьего полета, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетим крупнейший песчаный бархан в Европе и попробуем на вкус обитателей форелевого хозяйства. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 8:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Миатлинская ГЭС

Посёлок Дубки

Чиркейское водохранилище

Река Сулак

Форелевое хозяйство «Янтарное»

Сулакский каньон

Бархан Сары-кум Что включено Транспорт

Услуги гида-проводника

Детское автомобильное кресло (при необходимости) Что не входит в цену Стоимость аренды катера от 4 000 руб.

Личные покупки

Сувениры

Обед от 750 руб. /чел.

Входные билеты по 200 руб. /чел. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.