За один день вы узнаете интересные факты о Дагестане, увидите его уникальные природные объекты и рукотворные памятники.
Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться из Махачкалы в тур по самым красивым природным достопримечательностям Дагестана. Полюбуемся на самый красивый каньон республики с высоты птичьего полета, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетим крупнейший песчаный бархан в Европе и попробуем на вкус обитателей форелевого хозяйства. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Детское автомобильное кресло (при необходимости)
Что не входит в цену
- Стоимость аренды катера от 4 000 руб.
- Личные покупки
- Сувениры
- Обед от 750 руб. /чел.
- Входные билеты по 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный тур, выверенный тайминг - очень важно для короткого зимнего дня. Великолепный гид Остались в диком восторге! Бронировали индивидуальную экскурсию в Сулакский каньон из Махачкалы. Ребята отработали на отлично. Все
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А
Отличный тур, выверенный тайминг - очень важно для короткого зимнего дня. Великолепный гид Остались в диком восторге! Бронировали индивидуальную экскурсию в Сулакский каньон из Махачкалы. Ребята отработали на отлично. Все
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Е
Наше знакомство с горным Дагестаном началось с поездки к Чиркейской ГЭС и на Сулакский каньон - от красоты просто захватывает дух. В конце апреля природа ещё не расцвела, но бирюза
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Ю
Сулакский каньон поражает своей красотой! Ребенок остался в восторге от пещер, мы с мужем от видов всего и вся, цвет воды, маки, и спасибо гиду, который (после обеда на главрыбе)
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О
В полном восторге от индивидуальной экскурсии с Кавказ-тур. Прекрасный гид и водитель, трепетно заботящийся о своих гостях. Погрузились в историю Дагестана, узнали много интересных фактов о традициях и обычаях местного населения.
Грамотно выстроен маршрут с посещением главных точек. Предлагались и дополнительные услуги, но без навязывания к их обязательному посещению, уточнялись наши пожелания)
Авто очень комфортен для горных дорог. Большое спасибо, всем рекомендую.
Грамотно выстроен маршрут с посещением главных точек. Предлагались и дополнительные услуги, но без навязывания к их обязательному посещению, уточнялись наши пожелания)
Авто очень комфортен для горных дорог. Большое спасибо, всем рекомендую.
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Я
Добрый день! Не можем не оставить отзыв об этой экскурсии 🤩 Все было максимально комфортно, показали всю самую красоту. Отдельное спасибо Казиму за то, что забрал нас из удобного места,
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