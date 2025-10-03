Экскурсию можно провести по-разному. Если вы выберете весёлый формат — вас ждёт громкая музыка, шутки, танцы. А если познавательный — мы больше расскажем об истории и культуре Дагестана. И конечно, и в том, и в другом случае вы насладитесь видами Сулакского каньона и покорите бархан Сарыкум.

Описание экскурсии

Начнём с прекрасного вида на Чиркейское водохранилище — самое глубокое в Дагестане. И увидим со стороны Чиркейскую ГЭС.

Побываем на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон, где вы полюбуетесь открывающимися панорамами и сделаете яркие фотографии. По желанию можно прокатиться на катере.

А если захотите — заглянем в удивительный комплекс Нохъо, где вы побродите по пещерам и пройдёте по подвесному мосту над ущельем.

Обязательно пообедаем — в прекрасном ресторане, который находится в саду, или в форелевом хозяйстве «Главрыба».

Завершим прекрасным песчаным барханом Сарыкум, спрятавшимся среди гор. Именно здесь снимали культовый фильм «Белое солнце пустыни».

Организационные детали

Поездка пройдёт на Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Kia Сeed, Kia Сerato или аналогичном автомобиле

За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) — 3000 ₽

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы