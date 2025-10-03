Экскурсию можно провести по-разному. Если вы выберете весёлый формат — вас ждёт громкая музыка, шутки, танцы. А если познавательный — мы больше расскажем об истории и культуре Дагестана.
И конечно, и в том, и в другом случае вы насладитесь видами Сулакского каньона и покорите бархан Сарыкум.
Описание экскурсии
Начнём с прекрасного вида на Чиркейское водохранилище — самое глубокое в Дагестане. И увидим со стороны Чиркейскую ГЭС.
Побываем на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон, где вы полюбуетесь открывающимися панорамами и сделаете яркие фотографии. По желанию можно прокатиться на катере.
А если захотите — заглянем в удивительный комплекс Нохъо, где вы побродите по пещерам и пройдёте по подвесному мосту над ущельем.
Обязательно пообедаем — в прекрасном ресторане, который находится в саду, или в форелевом хозяйстве «Главрыба».
Завершим прекрасным песчаным барханом Сарыкум, спрятавшимся среди гор. Именно здесь снимали культовый фильм «Белое солнце пустыни».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Kia Сeed, Kia Сerato или аналогичном автомобиле
- За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) — 3000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Обед — по меню
- Входные билеты на бархан Сарыкум: взрослые — 200 ₽, дети до 14 лет бесплатно
- Заезд в пещеры Нохъо (по желанию) — 2000 ₽ за всех
- Входные билеты в пещеры: взрослый в будни — 500 ₽, взрослый в выходные — 700 ₽, детский в будни — 250 ₽, детский в выходные — 300 ₽
- Катер на Сулакском каньоне — ~10 000 ₽ за всех
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У северной/южной автостанции г. Махачкалы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 984 туристов
Дорогие гости, друзья, добро пожаловать в Дагестан! Приглашаю вас окунуться в местную культуру, познакомиться с интереснейшими обычаями в безопасном сопровождении с лучшими гидами — их вы найдёте в моей команде!
Отзывы и рейтинг
5
К
Ксения
3 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Отличный гид, рада, что ездили на экскурсии именно с ним. Отдыхаю с ребёнком, ребёнок гиперактивный, поэтому рассматривала только индивидуальные туры. Не каждый вытерпит орущего и хулиганящего ребёнка,
Е
Екатерина
27 авг 2025
Организатор очень доступно всё объяснил как будет строиться путешествие, отвечал на все вопросы. Пунктуальны, заботливы и вежливы👍🏻
Водитель вез аккуратно и безопасно
Н
Николай
15 фев 2025
Прилетели первый раз в Дагестан. Забронировали довольно поздно, часов в 9 вечера, Нурмагомед почти сразу перезвонил и договорились о времени. Покатал по горам, показал интересные локации с потрясающими видами, пофоткал
