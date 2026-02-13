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Е Егорова Экскурсия просто пушка, нам очень понравилось, особенно наш гид Кизим и наш товарищ Эндрю, нас было всего 4 человек все прошло в самых люксовых условиях, это было самое лучшее в нашей жизни, у вас прекрасные туры Ниже прикреплю фото нашей прекрасной компании Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Парецкая Экскурсия очень понравилась! Гид Артем по пути не замолкал (в хорошем смысле)) рассказывал много интересного о культуре и истории Дагестана На Чиркейском водохранилище катались на катере, экстремально катались))

Каньон невероятной красоты, а Бархан среди зелёных гор - это что то!!

Ну и конечно был вкусный обед Спасибо гиду Артему и водителю Мухтару за этот день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Гульда Поездка впечатлила, экскурсией очень довольны! Были всей семьёй, сыну понравилось катание на катере, пещеры, барханы. А мы с мужем в полном восторге от увиденного 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Вадим Впечатления от поездки остались замечательные! Гид Юлия на протяжении всей поездки рассказывала интересные факты о местах, которые предстоит посетить, а также об истории республики! Отвечала на все интересующие нас вопросы. Очень интересный и осведомленный человек! К маршруту вопросов нет. Очень красивые и обалденные места, которые стоит посетить каждому!! Программа полностью соответствует описанию! В общем всем рекомендую данный тур! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Янко Спасибо всё прошло хорошо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет