Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы отправитесь к ним на современном микроавтобусе Мерседес. Насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Описание экскурсии
- Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
- Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
- Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- С вами будет профессиональный гид из нашей команды
- На экскурсию можно взять детей от 3-х лет
- На бархан заезжаем только в сухую погоду. Если будет влажно — посетим смотровую площадку. Это заповедная зона без дорог
Что включено в стоимость
- Транспортные расходы и услуги гида-проводника
- Прогулка на катере (25 минут)
- Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
- Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве. На выбор будет предложено основное блюдо, форель на углях или мясное национальное блюда — хинкал.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽/взрослый, дети до 14 дет и пенсионеры проходят бесплатно (во время или после дождя мы заезжаем на смотровую площадку)
- Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ в выходные
- Экстремальные развлечения
- Личные расходы и сувениры
ежедневно в 08:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет 12+
|3900 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3700 ₽
|Дети 4-11 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Амет-Хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 15938 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 468 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 13 фев 2026
Экскурсия просто пушка, нам очень понравилось, особенно наш гид Кизим и наш товарищ Эндрю, нас было всего 4 человек все прошло в самых люксовых условиях, это было самое лучшее в нашей жизни, у вас прекрасные туры Ниже прикреплю фото нашей прекрасной компании
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась! Гид Артем по пути не замолкал (в хорошем смысле)) рассказывал много интересного о культуре и истории Дагестана На Чиркейском водохранилище катались на катере, экстремально катались))
Каньон невероятной красоты, а Бархан среди зелёных гор - это что то!!
Ну и конечно был вкусный обед Спасибо гиду Артему и водителю Мухтару за этот день!
Каньон невероятной красоты, а Бархан среди зелёных гор - это что то!!
Ну и конечно был вкусный обед Спасибо гиду Артему и водителю Мухтару за этот день!
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка впечатлила, экскурсией очень довольны! Были всей семьёй, сыну понравилось катание на катере, пещеры, барханы. А мы с мужем в полном восторге от увиденного 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Впечатления от поездки остались замечательные! Гид Юлия на протяжении всей поездки рассказывала интересные факты о местах, которые предстоит посетить, а также об истории республики! Отвечала на все интересующие нас вопросы. Очень интересный и осведомленный человек! К маршруту вопросов нет. Очень красивые и обалденные места, которые стоит посетить каждому!! Программа полностью соответствует описанию! В общем всем рекомендую данный тур!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Дата посещения: 14 фев 2026
Спасибо всё прошло хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла отлично, очень понравилось! 👍👍👍 Экскурсию рекомендую!
Огромное спасибо гиду Юлии 🌹 очень много интересного рассказала 👍
Огромное спасибо гиду Юлии 🌹 очень много интересного рассказала 👍
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
Завтра в 07:30
19 авг в 07:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Увидеть природные чудеса Дагестана в мини-группе
Начало: На проспекте Имама Шамиля
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
3680 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - к самым знаменитым природным сокровищам региона
Начало: У северной/южной автостанции г. Махачкалы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 10 670 ₽ за всё до 4 чел.
3900 ₽ за человека