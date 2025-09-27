Что вас ожидает: Сегодня нас ждет Рафтинг - сплав по Аварскому Койсу. Весь день будем снова поражаться невероятным красотам, экстримом и делать сотни фото и видео на фоне Кавказских гор. Карадахская Теснина, Рафтинг, старый Гоор, Язык тролля, Датунскоий храм Пошаговое Описание Тура: До места назначения мы проедем по красивейщим местан Дагестана. Дорога от Махачкалы займет 2-3 часа. Первая наша локация Карадахская теснина — красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы. Рафтинг спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам, популярный вид активного отдыха во всем мире. Но это еще не все, рафтинг это море адреналина, чувство объединения с природой, мощный заряд сил и энергии, которые вы получаете после прохождения водных препятствий. Рафтинг по горным рекам Дагестана - уникальный вид туристического отдыха! В вашем распоряжении опытный инструктор и новое оборудование для сплава, а также гидрокостюмы, гидроноски, кросовки и все это залог успешного сплава по разным участкам. Участки для рафтинга — это небольшие шиверы, помогающие вам войти во вкус, и пороги 2-4 категории, которые идут практически непрерывно более 20 км. На базе рафтеров находится озеро площадью 200м x 120м температура воды от 25 до 28 градусов. На озере можно купаться, кататься на байдарках, можно играть в мини гольф, так же установлена 10 метровая вышка для прыжков. Сразу после рафтинга нас ждет вкуснейший обед в кафе. Сытно пообедав мы едем в старый высокогорный Аул Гоор - один из самых живописных аулов в стране гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана. Край башен. Язык тролля-это белый скальный выступ, напоминающий язык. Находится он рядом с деревней Гоор, в Шамильском районе Дагестана. Во времена войн на Северном Кавказе деревня была настоящей крепостью, но со временем в республике установился мир и необходимость в такой глухой защите отпала. Жители деревни стали перебираться в более благоустроенные районы, а деревню наводнили туристы. В этой местности не один, а четыре подобных выступа, однако Язык тролля самый длинный, около 5 метров на высоте 1,7 километра над уровнем Каспийского моря. Другое название Языка — Девичья скала. По этому поводу жители рассказывают красивую легенду. (Расскажу во время экскурсии:)) В аренду можно взять красивое шёлковое платье (зависит от погодных условий). По дороге обратно, мы заедем к Датунскому храму. Пожалуй, самое необычное сакральное строение Дагестана. Здесь, в ущелье Кавказских гор, в самом сердце исламской республики, нас ждет тысячелетняя христианская святыня. Важно знать Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь. С собой рекомендуем иметь наличные деньги. Важная информация:

Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой.