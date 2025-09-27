Приглашаем вас отправиться в путешествие по живописным уголкам Дагестана, где вас ждут потрясающие виды, активный отдых и море ярких эмоций! Наша экскурсия стартует из Махачкалы, Каспийска или пгт.
Дубки и уже по пути к месту назначения вы сможете насладиться красотой самых живописных мест региона. Дорога займет всего 2-3 часа, а впечатления останутся с вами надолго!
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Сегодня нас ждет Рафтинг - сплав по Аварскому Койсу. Весь день будем снова поражаться невероятным красотам, экстримом и делать сотни фото и видео на фоне Кавказских гор. Карадахская Теснина, Рафтинг, старый Гоор, Язык тролля, Датунскоий храм Пошаговое Описание Тура: До места назначения мы проедем по красивейщим местан Дагестана. Дорога от Махачкалы займет 2-3 часа. Первая наша локация Карадахская теснина — красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы. Рафтинг спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам, популярный вид активного отдыха во всем мире. Но это еще не все, рафтинг это море адреналина, чувство объединения с природой, мощный заряд сил и энергии, которые вы получаете после прохождения водных препятствий. Рафтинг по горным рекам Дагестана - уникальный вид туристического отдыха! В вашем распоряжении опытный инструктор и новое оборудование для сплава, а также гидрокостюмы, гидроноски, кросовки и все это залог успешного сплава по разным участкам. Участки для рафтинга — это небольшие шиверы, помогающие вам войти во вкус, и пороги 2-4 категории, которые идут практически непрерывно более 20 км. На базе рафтеров находится озеро площадью 200м x 120м температура воды от 25 до 28 градусов. На озере можно купаться, кататься на байдарках, можно играть в мини гольф, так же установлена 10 метровая вышка для прыжков. Сразу после рафтинга нас ждет вкуснейший обед в кафе. Сытно пообедав мы едем в старый высокогорный Аул Гоор - один из самых живописных аулов в стране гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана. Край башен. Язык тролля-это белый скальный выступ, напоминающий язык. Находится он рядом с деревней Гоор, в Шамильском районе Дагестана. Во времена войн на Северном Кавказе деревня была настоящей крепостью, но со временем в республике установился мир и необходимость в такой глухой защите отпала. Жители деревни стали перебираться в более благоустроенные районы, а деревню наводнили туристы. В этой местности не один, а четыре подобных выступа, однако Язык тролля самый длинный, около 5 метров на высоте 1,7 километра над уровнем Каспийского моря. Другое название Языка — Девичья скала. По этому поводу жители рассказывают красивую легенду. (Расскажу во время экскурсии:)) В аренду можно взять красивое шёлковое платье (зависит от погодных условий). По дороге обратно, мы заедем к Датунскому храму. Пожалуй, самое необычное сакральное строение Дагестана. Здесь, в ущелье Кавказских гор, в самом сердце исламской республики, нас ждет тысячелетняя христианская святыня. Важно знать Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь. С собой рекомендуем иметь наличные деньги. Важная информация:
Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый длиный тонель в России
- Ирганайское водахранилище
- Язык тролля
- Карадахская теснина
- Рафтинг сплав по реке
- Датунский храм
- Аул старый Гоор
Что включено
- Водитель гид
- Трансфер
- Кофе брейки в живописных местах ☕️
Что не входит в цену
- Личные дополнительные расходы: сувениры, развлечения (конная прогулка, зиплайн, тарзанка и другие)
- Авиаперелёт до Махачкалы из вашего города и обратно
- Обед ~ 300-750 руб. /чел.
- Рафтинг - 1600 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор
- Очки
- Солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной
- В идеале - треккинговой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Ю
Юрий
27 сен 2025
Во первых очень удобно когда утром забирают в отеле и вечером привозят обратно в отель. Раджаб хорошо знает историю Дагестана. Ехали по горным дорогам и слушали что происходило в этих местах много лет назад. Он знает жизнь горцев потому что родился и вырос в горном селении в Дагестане. Экскурсия была очень интересная. Спасибо Раджабу. Рекомендуем обращаться к нему
О
Ольга
3 авг 2025
Очень понравилось! Увидели много красочных мест, но больше всего впечатлил рафтинг, рекомендуем!!!
Я
Яна
10 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Удалось в 1 день увидеть и популярный язык тролля и получить полный спектр эмоций от рафтинга и посмотреть водопад. Гид чудесный, очень клиентоориентирован. Учёл все наши пожелания, за что отдельное спасибо, Раджаб!
