Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение

Увидеть один из самых глубоких каньонов мира и пообедать свежепойманной форелью

Я приглашаю вас в однодневное путешествие, где можно на день забыть обо всем на свете. Насладиться волшебным Сулакским каньоном. Познакомиться с орлами и осликами. Побродить по космическому песчаному бархану. Пообедать свежепойманной форелью и попробовать напитки из кафе в скале. А на память о нашем приключении подарю вам баночку домашнего урбеча.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Сулакским каньоном

Я заберу вас в любой точке Каспийска и Махачкалы. По дороге к каньону поговорим об обычаях и традициях народов Дагестана. Первая остановка — поселок Дубки. Здесь поднимемся на официальную смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Черкесское водохранилище. И увидим орлов, парящих как по заказу над этим местом.

Дикие площадки, качели над пропастью и ослики

Далее проедем к второй неофициально смотровой, называемой «Языком Тролля». Здесь уже открывается более «дикий» вид на каньон и горы вокруг. У нас будет возможность сделать красивые фотографии без посторонних.
Спустимся вниз через дубовую рощу: по дороге вас ждут две остановки. На одной можно покачаться на качелях прямо над пропастью. А на второй полюбоваться видом на реку Сулак, выходящей из каньона, выпить чай из местных трав и познакомиться с осликами.

Выловить рыбку из пруда и попробовать скальный кофе

Следующая точка маршрута — рыбное хозяйство и именитый ресторан, где форель ловится прямо у вас на глазах. Рядом находится рукотворная пещера «Нохъо», которая ведёт к подвесному мосту в ущелье каньона. Там же можно найти маленькую кофейню в скале. А для любителей адреналина есть возможность прокатиться на скальном зиплайне.
После обеда в рыбном ресторане мы направимся обратно, но если у вас еще останутся силы, можем спуститься к великолепному Чиркейскому водохранилищу. В конце поездки, чтобы закрепить нашу дружбу, подарю каждому урбеч собственного производства.

Дополнительные платные опции

По пути мы можем заехать на песчаный бархан Сары-Кум — это второй в мире бархан по величине. Здесь можно сделать космические фотографии и просто побродить по пустынным пескам.
Еще одна возможность увидеть Сулакский каньон во всей своей первозданной красоте — это прогулка на катере. Мчаться по лазурной воде Сулакского каньона — целое приключение, которое войдет в топ ваших воспоминаний.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Вход в пещеру «Нохъо» — 500 руб.
  • Спуск на зиплайне — 500 руб.

Если захочется расширить программу:

  • Поездка на песчаный бархан Сары-Кум — 2000 руб.
  • Билеты за вход на территорию бархана — 200 руб. /чел.
  • Прогулка на катерах (1 час) — 10000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

😎Индивидуальные🚗На машине🌃Ночные🏡Выездные☀️На весь день🗻Сулакский каньон🍀Природа и пейзажи🗽Популярные местаСмотровые площадкиЯзык ТролляЧиркейское водохранилищеКаньоныС обедом

Похожие туры в Махачкале

Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
13 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
3.3
6 отзывов
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
в Махачкале
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 500 за 1 человека
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
260 отзывов
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
3 500 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
5
152 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
7 000 за всё до 4 чел.
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амрах
Амрах
5
9 отзывов
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Давайте отправимся к самому глубокому каньону в Европе
по договоренности с туристом
8 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ахмед
Ахмед
4.9
184 отзыва
Очень популярно сейчас
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
7 800 за всё до 4 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
2 отзыва
Путешествие на Сулакский каньон
Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
от 25 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Курбан
Курбан
4.8
20 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
9 100 за всё до 4 чел.
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
4.8
139 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана
Махачкала, пр. Акушинского, 28
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
3 500 за 1 человека
Сулакский каньон с прогулкой на катере
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мухаммад
Мухаммад
Нет отзывов
Сулакский каньон с прогулкой на катере
У вас есть прекрасная возможность посмотреть на Сулакский каньон
Махачкала
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
4 500 за 1 человека
Экскурсия по Сулакскому каньону
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Aul
Aul
Нет отзывов
Экскурсия по Сулакскому каньону
Республика Дагестан уникальна и удивительна! Это Каспийское море
По договоренности
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
30 000 за всё до 7 чел.
Сулакский каньон - все включено
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.8
189 отзывов
Сулакский каньон - все включено
Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов, покататься на катере и перенестись в мир азиатских пустынь
в Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 500 за 1 человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала, время приезда до 8:00
11 ноя
21 ноя
26 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ