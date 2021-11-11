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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Сулакским каньоном
Я заберу вас в любой точке Каспийска и Махачкалы. По дороге к каньону поговорим об обычаях и традициях народов Дагестана. Первая остановка — поселок Дубки. Здесь поднимемся на официальную смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Черкесское водохранилище. И увидим орлов, парящих как по заказу над этим местом.
Дикие площадки, качели над пропастью и ослики
Далее проедем к второй неофициально смотровой, называемой «Языком Тролля». Здесь уже открывается более «дикий» вид на каньон и горы вокруг. У нас будет возможность сделать красивые фотографии без посторонних. Спустимся вниз через дубовую рощу: по дороге вас ждут две остановки. На одной можно покачаться на качелях прямо над пропастью. А на второй полюбоваться видом на реку Сулак, выходящей из каньона, выпить чай из местных трав и познакомиться с осликами.
Выловить рыбку из пруда и попробовать скальный кофе
Следующая точка маршрута — рыбное хозяйство и именитый ресторан, где форель ловится прямо у вас на глазах. Рядом находится рукотворная пещера «Нохъо», которая ведёт к подвесному мосту в ущелье каньона. Там же можно найти маленькую кофейню в скале. А для любителей адреналина есть возможность прокатиться на скальном зиплайне. После обеда в рыбном ресторане мы направимся обратно, но если у вас еще останутся силы, можем спуститься к великолепному Чиркейскому водохранилищу. В конце поездки, чтобы закрепить нашу дружбу, подарю каждому урбеч собственного производства.
Дополнительные платные опции
По пути мы можем заехать на песчаный бархан Сары-Кум — это второй в мире бархан по величине. Здесь можно сделать космические фотографии и просто побродить по пустынным пескам. Еще одна возможность увидеть Сулакский каньон во всей своей первозданной красоте — это прогулка на катере. Мчаться по лазурной воде Сулакского каньона — целое приключение, которое войдет в топ ваших воспоминаний.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Вход в пещеру «Нохъо» — 500 руб.
Спуск на зиплайне — 500 руб.
Если захочется расширить программу:
Поездка на песчаный бархан Сары-Кум — 2000 руб.
Билеты за вход на территорию бархана — 200 руб. /чел.
Прогулка на катерах (1 час) — 10000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Махачкале
Провёл 158 экскурсий для 208 туристов
Искренне люблю родные места, с которыми знакомлю гостей региона. Обожаю активный отдых, спорт и занимаюсь производством полезного питания. Мои экскурсии запоминаются интересными рассказами, приятными беседами и юмором. Хотя я отлично лажу с детьми (у меня их пятеро), на экскурсию их не беру из соображений безопасности и комфорта во время длительных переездов. Буду очень рад познакомить вас с необыкновенным Дагестаном!