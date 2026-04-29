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Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение

Увидеть один из самых глубоких каньонов мира и пообедать свежепойманной форелью
Я приглашаю вас в однодневное путешествие, где можно на день забыть обо всем на свете. Насладиться волшебным Сулакским каньоном. Познакомиться с орлами и осликами. Побродить по космическому песчаному бархану. Пообедать свежепойманной форелью и попробовать напитки из кафе в скале.
5
27 отзывов
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение

Описание экскурсии

Знакомство с Сулакским каньоном

По дороге к каньону поговорим об обычаях и традициях народов Дагестана. Первая остановка — поселок Дубки. Здесь поднимемся на официальную смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Черкесское водохранилище. И увидим орлов, парящих как по заказу над этим местом.

Дикие площадки, качели над пропастью и ослики

Далее проедем к второй неофициально смотровой, называемой «Языком Тролля». Здесь уже открывается более «дикий» вид на каньон и горы вокруг. У нас будет возможность сделать красивые фотографии без посторонних.

Спустимся вниз через дубовую рощу: по дороге вас ждут две остановки. На одной можно покачаться на качелях прямо над пропастью. А на второй полюбоваться видом на реку Сулак, выходящей из каньона, выпить чай из местных трав и познакомиться с осликами.

Выловить рыбку из пруда и попробовать скальный кофе

Следующая точка маршрута — рыбное хозяйство и именитый ресторан, где форель ловится прямо у вас на глазах.
После обеда в рыбном ресторане мы направимся обратно, но если у вас еще останутся силы, можем спуститься к великолепному Чиркейскому водохранилищу.

Дополнительные платные опции

  • По пути мы можем заехать на песчаный бархан Сары-Кум — это второй в мире бархан по величине. Здесь можно сделать космические фотографии и просто побродить по пустынным пескам
  • Ещё одна возможность увидеть Сулакский каньон во всей своей первозданной красоте — это прогулка на катере. Мчаться по лазурной воде Сулакского каньона — целое приключение, которое войдёт в топ ваших воспоминаний
  • Вторая дополнительная локация — рукотворная пещера Нохъо, которая ведёт к подвесному мосту в ущелье каньона. Там же можно найти маленькую кофейню в скале. А для любителей адреналина есть возможность прокатиться на скальном зиплайне

Организационные детали

Если захочется расширить программу:

  • Поездка в пещеру Нохъо — 2000 ₽
  • Вход в пещеру — от 300 ₽ до 700 ₽
  • Поездка на песчаный бархан Сары-Кум — 2000 ₽
  • Билеты за вход на территорию бархана — 250 ₽ за чел.
  • Прогулка на катерах по каньону + джиппинг до села Зубутли (40 мин) — 14 000 ₽
  • Катер по Чиркейскому водохранилищу (30 мин) — 8000 ₽

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тц Миркато
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 704 туристов
Искренне люблю родные места, с которыми знакомлю гостей региона. Обожаю активный отдых, спорт и занимаюсь производством полезного питания. Мои экскурсии запоминаются интересными рассказами, приятными беседами и юмором. Хотя я отлично лажу с детьми (у меня их пятеро), на экскурсию их не беру из соображений безопасности и комфорта во время длительных переездов. Буду очень рад познакомить вас с необыкновенным Дагестаном!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
А
Дата посещения: 3 апр 2026
Это была одна из самых лучших поездок!
Безмерно благодарны Тимуру за организацию индивидуального тура: внимание к деталям и четкое соблюдение договоренностей, согласно нашим пожеланиям и предпочтениям.
Нам очень повезло с гидом. Залимхан
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рассказывал интересные факты не как туристам, а как друзьям; гостеприимство ощущалось в каждом моменте, а настроение считывалось молниеносно - когда и какую музыку включить, а когда побыть в тишине. Везде и всюду мы ощущали себя комфортно и безопасно: и руку подать готов и подождать, когда спустимся с опасных участков - никаких шуточек с киданием со скалы и прочего "черного юмора".
А вождение по серпантину - высший пилотаж! Чувствуется, что за плечами многолетний опыт. На бездорожье скалистой местности мы ощущали не страх, а пребывали в абсолютном спокойствии и доверии. Это важно.
Отдельное спасибо за прогулку на катере. Адреналин, эмоции и ощущение свободы - мы увезли с собой в Москву в надежде, что вернемся туда не раз.
Я приехала туристкой, а уезжала с сердцем, оставшимся в Дагестане...

Это была одна из самых лучших поездок!
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Г
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром: тактичное, живое, с юмором и глубоким знанием темы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ставлю твёрдую пятерку за высший уровень сервиса и человеческого контакта.
Это лучшее что было за эту поездку! 🔥
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:+2
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
Хотим выразить благодарность гиду. Организация, маршрут, информация — всё замечательно. Но отдельно покорило общение с Тимуром:
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Е
Отлично организована экскурсия,начиная от пунктуальности,заканчивая интересными фактами о маршруте следования и комфортабельностью автомобиля.
Тимур -эрудированный и приятный экскурсовод. Рекомендую))
Отлично организована экскурсия,начиная от пунктуальности,заканчивая интересными фактами о маршруте следования и комфортабельностью автомобиля.
Отлично организована экскурсия,начиная от пунктуальности,заканчивая интересными фактами о маршруте следования и комфортабельностью автомобиля.
Отлично организована экскурсия,начиная от пунктуальности,заканчивая интересными фактами о маршруте следования и комфортабельностью автомобиля.
Отлично организована экскурсия,начиная от пунктуальности,заканчивая интересными фактами о маршруте следования и комфортабельностью автомобиля.
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И
Это была лучшая экскурсия! Вы так здорово рассказываете — слушали, затаив дыхание. Столько неожиданных фактов, забавных историй и красивых видов! Чувствуется, что вы любите своё дело и город. Огромное спасибо за этот чудесный день — он оставил море впечатлений и хорошее настроение надолго.
Это была лучшая экскурсия! Вы так здорово рассказываете — слушали, затаив дыхание. Столько неожиданных фактов, забавных
Это была лучшая экскурсия! Вы так здорово рассказываете — слушали, затаив дыхание. Столько неожиданных фактов, забавных
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Ольга
Были на экскурсии по этой программе в конце марта с гидом Тимуром) С погодой очень повезло! Было тепло и солнечно,поэтому получились прекрасные фотографии! Очень остались довольны поездкой!! Красота гор и
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каньена восхитительны) Одназначно рекомендуем гида Тимура, который проявил себя очень ответственным человеком(перед экскурсией у него сел голос, но он не отказался от забронированной нами поездки, а напрягая голос и связки рассказывал нам всю дорогу о стране и людях, проживающих в Дагестане, отвечал на все наши вопросы) Проявил себя как компетентный и доброжелательный рассказчик. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике,были учтенены всё наши пожелания по маршруту, время на локациях было неограничено! Выбирая эту программу и этого красивого парня, любящего свою страну и туристов(это чувствуется) вы не ошибетесь! Спасибо вам Тимур за этот прекрасный день!

Были на экскурсии по этой программе в конце марта с гидом Тимуром) С погодой очень повезло!
Были на экскурсии по этой программе в конце марта с гидом Тимуром) С погодой очень повезло!
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О
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов мы побывали на 4 локациях. Организатор очень тактичный и все рассказал все показал, фотографировал! Мне очень все понравилось!! Очень красивое место! Ну и конечно изумительные фотографии которые не передают всю красоту, что видели глаза!
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов
Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! За небольшое время в отличии от других экскурсий по 12 часов
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