Я приглашаю вас в однодневное путешествие, где можно на день забыть обо всем на свете. Насладиться волшебным Сулакским каньоном. Познакомиться с орлами и осликами. Побродить по космическому песчаному бархану. Пообедать свежепойманной форелью и попробовать напитки из кафе в скале.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Сулакским каньоном

По дороге к каньону поговорим об обычаях и традициях народов Дагестана. Первая остановка — поселок Дубки. Здесь поднимемся на официальную смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Черкесское водохранилище. И увидим орлов, парящих как по заказу над этим местом.

Дикие площадки, качели над пропастью и ослики

Далее проедем к второй неофициально смотровой, называемой «Языком Тролля». Здесь уже открывается более «дикий» вид на каньон и горы вокруг. У нас будет возможность сделать красивые фотографии без посторонних.

Спустимся вниз через дубовую рощу: по дороге вас ждут две остановки. На одной можно покачаться на качелях прямо над пропастью. А на второй полюбоваться видом на реку Сулак, выходящей из каньона, выпить чай из местных трав и познакомиться с осликами.

Выловить рыбку из пруда и попробовать скальный кофе

Следующая точка маршрута — рыбное хозяйство и именитый ресторан, где форель ловится прямо у вас на глазах.

После обеда в рыбном ресторане мы направимся обратно, но если у вас еще останутся силы, можем спуститься к великолепному Чиркейскому водохранилищу.

Дополнительные платные опции

По пути мы можем заехать на песчаный бархан Сары-Кум — это второй в мире бархан по величине. Здесь можно сделать космические фотографии и просто побродить по пустынным пескам

Ещё одна возможность увидеть Сулакский каньон во всей своей первозданной красоте — это прогулка на катере. Мчаться по лазурной воде Сулакского каньона — целое приключение, которое войдёт в топ ваших воспоминаний

Вторая дополнительная локация — рукотворная пещера Нохъо, которая ведёт к подвесному мосту в ущелье каньона. Там же можно найти маленькую кофейню в скале. А для любителей адреналина есть возможность прокатиться на скальном зиплайне

Организационные детали

Если захочется расширить программу: