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с этой экскурсии. Узнали много нового об особенностях национальной кухни. Такие блюда, как курзе, чуду, урбеш, абрикосовая каша и др были для нас открытием. А хинкал оказался совсем другим блюдом, нежели грузинские хинкали. Марианна человек очень интересный, влюблённый в свой город, помимо гастрономических особенностей, познакомила нас с историей города, рассказала много о событиях прошедших в разные периоды существования города. Благодарим Марианну за то, что дала нам возможность не только узнать о вкусных блюдах, но и полакомиться ими, а также приобрести на рынке специи, орехи и т. д., чтоб приготовить понравившиеся нам блюда дома. Мы очень довольны поездкой, все в восторге от Дагестана и мечтаем обязательно вернуться. Рекомендуем Марианну другим туристам как настоящего профессионала гида.