1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий31 мая 2024Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
- ААнастасия26 мая 2024Экскурсия супер, гид Курбан замечательный, рассказывает интересно) Локации красивые, в автобусе комфортно
- ЛЛариса26 мая 2024В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
- ЛЛюдмила22 мая 2024Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
- ЕЕлена22 мая 2024Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
- ААнтонина11 мая 2024Спасибо Марианне за интересную и вкусную экскурсию. Мы, гости из далёкой Якутии, очень довольны, что начали знакомство с Дагестаном именно
- ЕЕлена4 мая 2024Веселая и ламповая поездка. Гид Кадыр, интересно рассказывал обо всем. Автобус совершенно незнакомых людей превратился в большую семью благодаря нему. Однозначно 10 из 10.
- ССветлана4 мая 2024Суперррр. Всём рекомендую. Отличный гид. Интересно, вкусно, на одном дыхании.
- ЕЕлена29 апреля 2024Экскурсию брали как помощь в выборе съедобных подарков домой. Марианна справилась отлично - прошлись по самым интересным локациям местной гастрономии,
- ООлег24 апреля 2024Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Урбеч»
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