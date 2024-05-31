Урбеч – экскурсии в Махачкале

Найдено 8 экскурсий в категории «Урбеч» в Махачкале, цены от 3 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Экскурсия супер, гид Курбан замечательный, рассказывает интересно) Локации красивые, в автобусе комфортно
  • Л
    Лариса
    26 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
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    самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!

    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Из Махачкалы - в горный Дагестан
    Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
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    рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места. Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил. Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
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  • А
    Антонина
    11 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия по Махачкале
    Спасибо Марианне за интересную и вкусную экскурсию. Мы, гости из далёкой Якутии, очень довольны, что начали знакомство с Дагестаном именно
    читать дальше

    с этой экскурсии. Узнали много нового об особенностях национальной кухни. Такие блюда, как курзе, чуду, урбеш, абрикосовая каша и др были для нас открытием. А хинкал оказался совсем другим блюдом, нежели грузинские хинкали. Марианна человек очень интересный, влюблённый в свой город, помимо гастрономических особенностей, познакомила нас с историей города, рассказала много о событиях прошедших в разные периоды существования города. Благодарим Марианну за то, что дала нам возможность не только узнать о вкусных блюдах, но и полакомиться ими, а также приобрести на рынке специи, орехи и т. д., чтоб приготовить понравившиеся нам блюда дома. Мы очень довольны поездкой, все в восторге от Дагестана и мечтаем обязательно вернуться. Рекомендуем Марианну другим туристам как настоящего профессионала гида.

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Веселая и ламповая поездка. Гид Кадыр, интересно рассказывал обо всем. Автобус совершенно незнакомых людей превратился в большую семью благодаря нему. Однозначно 10 из 10.
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  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия по Махачкале
    Суперррр. Всём рекомендую. Отличный гид. Интересно, вкусно, на одном дыхании.
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Гастрономическая экскурсия по Махачкале
    Экскурсию брали как помощь в выборе съедобных подарков домой. Марианна справилась отлично - прошлись по самым интересным локациям местной гастрономии,
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    со снятием проб разумеется)все это с описанием истории блюд и рекомендациями по желаемым покупкам. Захотелось переехать в край здоровой, свежей и вкуснейшей еды- значит прогулка удалась) буду рекомендовать

  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    Гунибское плато: едем в гости к аварцам
    Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Урбеч»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Гастрономическая экскурсия по Махачкале
  2. История Махачкалы и Дагестана
  3. Гунибское плато: едем в гости к аварцам
  4. Из Махачкалы - в горный Дагестан
  5. Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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