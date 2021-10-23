Посетить ключевые места дагестанской столицы и раскрыть их богатую историю

5
1 отзыв
Махачкала — один из самых контрастных городов России, сочетающий традиции Востока и Запада, Европы и Азии.

Мы увидим местные театры, университеты, парки, старые улочки, площади и бульвары.

Поговорим о прошлом и настоящем Дагестана, его культуре, юморе и знаменитых уроженцах.
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале
Прогулка по Махачкале

Что вас ожидает

Главное в Махачкале

Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира. Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе.

Махачкала сквозь столетия

Я расскажу о походе Петра I и об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала. Вы узнаете, почему во времена революции город переходил из рук в руки около 10 раз, при каких обстоятельствах здесь построили сеть подземных ходов и подвалов, где можно увидеть входы в них. Кроме того, мы поговорим о проблемах современного градостроения и посмотрим на незаконные пристройки и балконы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 8 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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1 реальный отзыв

А
23 окт 2021
Хадижа провела для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу! Благодарим!

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