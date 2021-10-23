Что вас ожидает

Главное в Махачкале

Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира. Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе.

Махачкала сквозь столетия

Я расскажу о походе Петра I и об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала. Вы узнаете, почему во времена революции город переходил из рук в руки около 10 раз, при каких обстоятельствах здесь построили сеть подземных ходов и подвалов, где можно увидеть входы в них. Кроме того, мы поговорим о проблемах современного градостроения и посмотрим на незаконные пристройки и балконы.

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