Махачкала, город с богатой историей и культурой, открывает свои двери для путешественников.
В ходе индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: площадь Ленина, административные здания, мечеть имама Шамиля, Русский и
В ходе индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: площадь Ленина, административные здания, мечеть имама Шамиля, Русский и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное сочетание традиций Востока и Запада
- 🏛️ Знакомство с культурой и историей Дагестана
- 👣 Прогулка по старинным улицам и площадям
- 🎭 Посещение местных театров и храмов
- 🕌 Увидите знаменитую мечеть имама Шамиля
- 🏞️ Прогулка по паркам и бульварам
- 🗣️ Узнаете о знаменитых уроженцах и местном юморе
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить Махачкалу в апреле, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться теплым климатом и яркими событиями. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут для экскурсии, но могут быть менее комфортными из-за переменчивой погоды. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать более прохладные условия и дождливые дни, которые могут повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Здания администрации и правительства
- Мечеть имама Шамиля
- Русский театр
- Лакский театр
- Храм князя Владимира
- Улицы Буйнакского и Агабабова
- Первая высотка в городе
- Памятники поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе
- Анжи-арка
Описание экскурсии
Главное в Махачкале
Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира. Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе.
Махачкала сквозь столетия
Я расскажу о походе Петра I и об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала. Вы узнаете, почему во времена революции город переходил из рук в руки около 10 раз, при каких обстоятельствах здесь построили сеть подземных ходов и подвалов, где можно увидеть входы в них. Кроме того, мы поговорим о проблемах современного градостроения и посмотрим на незаконные пристройки и балконы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 8 лет
- Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7232 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Рассказ о настоящем городе, о его прошлом и настоящем, отсекающий предрассудки и домыслы
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Ю
Марианне удалось влюбить нас в город всего за два часа 😍 За это время она открыла для нас очень удивительный и абсолютно разный с каждым шагом город с богатой историей 🔥 с удовольствием буду рекомендовать всем друзьям и знакомым💔
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Е
Выбрали Марианну в качестве экскурсовода по Махачкале по отзывам на сайте. И не ошиблась. Марианна провела экскурсию для моей семьи, в том числе 9-летней дочери. Учла наш разный возраст, все наши пожелания, подробно отвечала на вопросы. Дала рекомендации с учетом того, что наша поездка совпала с праздником Ураза-Байрам. Мы довольны, Марианну однозначно рекомендуем.
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Т
Экскурсию провела прекрасная Хадижа🌹 Рассказала нам историю города и всего Дагестана. Интересно, не скучно, со множеством неожиданных деталей. Рекомендуем для знакомства с прекрасным горным краем! Организатору спасибо!
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А
Все отлично, спасибо за информативную экскурсию
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Н
Только вернулись с Дагестана в родную Пермь. Под огромным впечатлением! Нам очень понравилось. Дагестан - теперь наша любовь! В первый день брали экскурсию по Махачкале.
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