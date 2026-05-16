Махачкала — это столица Дагестана, мы пройдем с вами по старым улочкам города, посетим маяк, который освещает путь кораблям на море, увидим место, где стояла Петровская крепость. Далее пройдем по самым старым улицам города, где можно увидеть дома и объекты, которые когда-то украшали портовый город Петровскъ. Вы узнаете о прошлом Махачкалы и его роли в дагестанской истории. На экскурсии вы увидите:

площадь Ленина, • Петровский маяк, • улицу Буйнакского, • Привокзальную площадь, • дом-корабль, • Театральную площадь с кумыкским театром и гостиницей «Дагестан» в византийском (средиземноморском) стиле с элементами горской архитектуры, • дом с атлантами, • городской парк имени С. Стальского, • авартеатр, • джума-мечеть и много старинных домов и улиц с историями о хозяевах и домах.