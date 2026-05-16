Мои заказы

Город у моря: история Махачкалы и Дагестана

Индивидуальная экскурсия по Махачкале: старый город, маяк, история и будущее
Отправьтесь в путешествие во времени по столице Дагестана! За несколько часов вы пройдете от современной площади Ленина к месту, где Петр I основал крепость.

Увидите старинные купеческие дома на тихих улочках, уникальный «дом-корабль» и величественную мечеть. А еще узнаете, как из маленького порта вырос яркий, многонациональный город у моря и гор.
4.9
32 отзыва
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана

Описание экскурсии

Махачкала — это столица Дагестана, мы пройдем с вами по старым улочкам города, посетим маяк, который освещает путь кораблям на море, увидим место, где стояла Петровская крепость. Далее пройдем по самым старым улицам города, где можно увидеть дома и объекты, которые когда-то украшали портовый город Петровскъ. Вы узнаете о прошлом Махачкалы и его роли в дагестанской истории. На экскурсии вы увидите:
площадь Ленина, • Петровский маяк, • улицу Буйнакского, • Привокзальную площадь, • дом-корабль, • Театральную площадь с кумыкским театром и гостиницей «Дагестан» в византийском (средиземноморском) стиле с элементами горской архитектуры, • дом с атлантами, • городской парк имени С. Стальского, • авартеатр, • джума-мечеть и много старинных домов и улиц с историями о хозяевах и домах.

В любое удобное время для клиентов.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Исторический центр города
  • Маяк
  • Джума-мечеть Махачкалы
  • Самый старый дом в городе
  • Место, где стояло укрепление Петровское, и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Джума-мечеть города Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время для клиентов.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
2
1
1
С
Интересная экскурсия.
Гасан хороший рассказчик, внимательный и тактичный человек). Спасибо, Вам)
Рекомендуем к посещению.
Надеемся ещё вернуться в этот замечательный край.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия, быстро и удобно согласовали встречу, в назначенное время встретились, с экскурсоводом мы прошлись и проехались по улицам города, Гасан интересно рассказал о его истории и многих зданий в нем, о разных интересных фактах, по нашей личной просьбе в конце экскурсии поехали на гору Тарки-Тау с красивым видом на вечернюю Махачкалу. Очень рекомендуем данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы в полнейшем восторге от экскурсий (мы были еще в Гунибе с Гасаном) и от нашего экскурсовода Гасана! Было интересно, знает историю всего Дагестана! Получили огромное удовольствие!
Интересно, безопасно, вкусно!!! Рекомендуем Гасана однозначно!!! Спасибо большое, Гасан!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к Дому правительства. Всю дорогу наш гид рассказывал нам об истории
читать дальшеуменьшить

Петровска (ныне Махачкала), о жизни в городе ранее, о нравах, обычиях, и о современной Махачкале. Интересно, познавательно, многих фактов не знали. Постоянно задавали вопросы, потому что экскурсия захватила, и хотелось узнать все больше и больше. Время пролетело незаметно. Наш гид -очень образованный, знающий историю человек, любящий свой край и город. Спасибо огромное. Экскурсию заказывали спонтанно, в последний день нашего пребывания в Дагестане, и попали прямо в точку. Смело рекомендую эту экскурсию и гида. Все получилось просто на отлично.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Все было очень круто, вечерниная Махачкала очень красива, очень много исторических зданий, богатая история Дагестана, огромное спасибо гиду за такую экскурсию)))))!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравилась экскурсия. Были с семьёй 4 человека, индивидуальная экскурсия по Махачкале. За 3 часа Гасан показал все исторические места и очень интересно рассказал все истории. Мы любим слушать и
читать дальшеуменьшить

узнать что то новое из истории. Махачкала впечатлила многими историческими фактами, которых мы не знали. Советую экскурсовода Гасана, маршрут был пешеходно- автомобильный, что было очень удобно, так как мы с двумя маленькими детьми. Спасибо большое.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Город у моря: история Махачкалы и Дагестана»

Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
На машине
Конные прогулки
1 час
-
5%
206 отзывов
Индивидуальная
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
Оседлать коня и взглянуть на столицу Дагестана с горы Тарки-Тау
Начало: Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 3000 ₽3157 ₽ за человека
Головокружительный Дагестан
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На катере
10 часов
268 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительный Дагестан
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
18 авг в 07:00
19 авг в 07:00
от 9870 ₽ за всё до 4 чел.
История Махачкалы и Дагестана
Пешая
3 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
Всё о самобытной культуре многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Начало: Возле Русского театра
Завтра в 10:30
16 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Махачкалы)
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Махачкалы)
Самые впечатляющие природные локации Дагестана за 1 день - из Махачкалы
Начало: На проспекте Ахмет-хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
6900 ₽ за экскурсию