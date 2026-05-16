Отправьтесь в путешествие во времени по столице Дагестана! За несколько часов вы пройдете от современной площади Ленина к месту, где Петр I основал крепость.
Увидите старинные купеческие дома на тихих улочках, уникальный «дом-корабль» и величественную мечеть. А еще узнаете, как из маленького порта вырос яркий, многонациональный город у моря и гор.
Увидите старинные купеческие дома на тихих улочках, уникальный «дом-корабль» и величественную мечеть. А еще узнаете, как из маленького порта вырос яркий, многонациональный город у моря и гор.
Описание экскурсии
Махачкала — это столица Дагестана, мы пройдем с вами по старым улочкам города, посетим маяк, который освещает путь кораблям на море, увидим место, где стояла Петровская крепость. Далее пройдем по самым старым улицам города, где можно увидеть дома и объекты, которые когда-то украшали портовый город Петровскъ. Вы узнаете о прошлом Махачкалы и его роли в дагестанской истории. На экскурсии вы увидите:
площадь Ленина, • Петровский маяк, • улицу Буйнакского, • Привокзальную площадь, • дом-корабль, • Театральную площадь с кумыкским театром и гостиницей «Дагестан» в византийском (средиземноморском) стиле с элементами горской архитектуры, • дом с атлантами, • городской парк имени С. Стальского, • авартеатр, • джума-мечеть и много старинных домов и улиц с историями о хозяевах и домах.
В любое удобное время для клиентов.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Исторический центр города
- Маяк
- Джума-мечеть Махачкалы
- Самый старый дом в городе
- Место, где стояло укрепление Петровское, и многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Джума-мечеть города Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время для клиентов.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Интересная экскурсия.
Гасан хороший рассказчик, внимательный и тактичный человек). Спасибо, Вам)
Рекомендуем к посещению.
Надеемся ещё вернуться в этот замечательный край.
Гасан хороший рассказчик, внимательный и тактичный человек). Спасибо, Вам)
Рекомендуем к посещению.
Надеемся ещё вернуться в этот замечательный край.
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А
Очень понравилась экскурсия, быстро и удобно согласовали встречу, в назначенное время встретились, с экскурсоводом мы прошлись и проехались по улицам города, Гасан интересно рассказал о его истории и многих зданий в нем, о разных интересных фактах, по нашей личной просьбе в конце экскурсии поехали на гору Тарки-Тау с красивым видом на вечернюю Махачкалу. Очень рекомендуем данную экскурсию!
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О
Мы в полнейшем восторге от экскурсий (мы были еще в Гунибе с Гасаном) и от нашего экскурсовода Гасана! Было интересно, знает историю всего Дагестана! Получили огромное удовольствие!
Интересно, безопасно, вкусно!!! Рекомендуем Гасана однозначно!!! Спасибо большое, Гасан!
Интересно, безопасно, вкусно!!! Рекомендуем Гасана однозначно!!! Спасибо большое, Гасан!
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Е
Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к Дому правительства. Всю дорогу наш гид рассказывал нам об истории
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А
Все было очень круто, вечерниная Махачкала очень красива, очень много исторических зданий, богатая история Дагестана, огромное спасибо гиду за такую экскурсию)))))!!!
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Г
Очень понравилась экскурсия. Были с семьёй 4 человека, индивидуальная экскурсия по Махачкале. За 3 часа Гасан показал все исторические места и очень интересно рассказал все истории. Мы любим слушать и
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