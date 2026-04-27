Бирюзовые воды Чиркейского водохранилища, Сулакский каньон, Плачущие водопады, пещера Нохъо с подвесным мостом и знаменитый бархан Сарыкум — всё это ждёт вас на маршруте! В дороге вы узнаете об истории, природе и легендах Дагестана, а на обеде попробуете блюда местной кухни.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Махачкалы
9:30 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище
10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире
11:10 — спуск на УАЗах в посёлок Забутли. Этот внедорожник отлично справится с пересечённой местностью и позволит нам безопасно добраться до самого края каньона
11:30 — катание на катерах по главному каньону. Мы проплывём мимо живописных скал и густой растительности, а конечной точкой станут Плачущие водопады
12:30–13:30 — обед на форелевом хозяйстве. Вы сможете выбрать главное блюдо на свой вкус: ароматную форель, запечённую на углях, или хинкал
13:30–14:10 — прогулка по форелевому хозяйству, знакомство с процессом разведения рыбы
14:20–15:35 — пещера Нохъо с подвесным мостом (по желанию)
16:10–17:10 — бархан Сарыкум. Огромный песчаный массив — словно мираж посреди гор. Мы поднимемся на вершину дюны и насладимся панорамными видами
17:30 или позже — возвращение в Махачкалу
Мы расскажем:
- об истории, традициях и обычаях Дагестана
- народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
- происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо
- легендах о появлении бархана Сарыкум
- и многом другом
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. По запросу установим детское кресло или бустер
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере по каньону, поездка на УАЗиках, обед при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать основное блюдо
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, детям до 14 лет и пенсионерам бесплатно
- Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ за чел. по будням, 700 ₽ — в выходные
- Спуск на зиплайне — 2000 ₽ за чел.
- Катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 11+
|5500 ₽
|Пенсионеры
|5400 ₽
|Детский 0-10
|5300 ₽