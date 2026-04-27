Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Махачкалы)

Самые впечатляющие природные локации Дагестана за 1 день - из Махачкалы
Приглашаем вас увидеть Дагестан таким, каким его показывают в фильмах, — необъятным, контрастным и гостеприимным.

Бирюзовые воды Чиркейского водохранилища, Сулакский каньон, Плачущие водопады, пещера Нохъо с подвесным мостом и знаменитый бархан Сарыкум — всё это ждёт вас на маршруте! В дороге вы узнаете об истории, природе и легендах Дагестана, а на обеде попробуете блюда местной кухни.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Махачкалы

9:30 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище

10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире

11:10 — спуск на УАЗах в посёлок Забутли. Этот внедорожник отлично справится с пересечённой местностью и позволит нам безопасно добраться до самого края каньона

11:30 — катание на катерах по главному каньону. Мы проплывём мимо живописных скал и густой растительности, а конечной точкой станут Плачущие водопады

12:30–13:30 — обед на форелевом хозяйстве. Вы сможете выбрать главное блюдо на свой вкус: ароматную форель, запечённую на углях, или хинкал

13:30–14:10 — прогулка по форелевому хозяйству, знакомство с процессом разведения рыбы

14:20–15:35 — пещера Нохъо с подвесным мостом (по желанию)

16:10–17:10 — бархан Сарыкум. Огромный песчаный массив — словно мираж посреди гор. Мы поднимемся на вершину дюны и насладимся панорамными видами

17:30 или позже — возвращение в Махачкалу

Мы расскажем:

  • об истории, традициях и обычаях Дагестана
  • народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
  • происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо
  • легендах о появлении бархана Сарыкум
  • и многом другом

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. По запросу установим детское кресло или бустер
  • В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере по каньону, поездка на УАЗиках, обед при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать основное блюдо
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, детям до 14 лет и пенсионерам бесплатно
  • Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ за чел. по будням, 700 ₽ — в выходные
  • Спуск на зиплайне — 2000 ₽ за чел.
  • Катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 11+5500 ₽
Пенсионеры5400 ₽
Детский 0-105300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ахмет-хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 117 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

