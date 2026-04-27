Приглашаем вас увидеть Дагестан таким, каким его показывают в фильмах, — необъятным, контрастным и гостеприимным. Бирюзовые воды Чиркейского водохранилища, Сулакский каньон, Плачущие водопады, пещера Нохъо с подвесным мостом и знаменитый бархан Сарыкум — всё это ждёт вас на маршруте! В дороге вы узнаете об истории, природе и легендах Дагестана, а на обеде попробуете блюда местной кухни.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Махачкалы

9:30 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище

10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире

11:10 — спуск на УАЗах в посёлок Забутли. Этот внедорожник отлично справится с пересечённой местностью и позволит нам безопасно добраться до самого края каньона

11:30 — катание на катерах по главному каньону. Мы проплывём мимо живописных скал и густой растительности, а конечной точкой станут Плачущие водопады

12:30–13:30 — обед на форелевом хозяйстве. Вы сможете выбрать главное блюдо на свой вкус: ароматную форель, запечённую на углях, или хинкал

13:30–14:10 — прогулка по форелевому хозяйству, знакомство с процессом разведения рыбы

14:20–15:35 — пещера Нохъо с подвесным мостом (по желанию)

16:10–17:10 — бархан Сарыкум. Огромный песчаный массив — словно мираж посреди гор. Мы поднимемся на вершину дюны и насладимся панорамными видами

17:30 или позже — возвращение в Махачкалу

Мы расскажем:

об истории, традициях и обычаях Дагестана

народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят

происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо

легендах о появлении бархана Сарыкум

и многом другом

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. По запросу установим детское кресло или бустер

В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере по каньону, поездка на УАЗиках, обед при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать основное блюдо

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):