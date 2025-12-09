Ещё в 10 веке ходили разговоры об искусных мастерах из аула Кубачи — и особую славу принесло им серебро, из которого они творят истинные шедевры.
Мы с вами едем в Кубачи — чтобы погулять и забраться на сторожевую башню, исследовать Художественный комбинат и попробовать себя в роли ювелира. Душевно, интересно и познавательно.
Описание экскурсии
- 9:00 — выезжаем из Махачкалы или Каспийска (по запросу).
- 12:00 — поднимаемся на башню Кубачи и встречаемся с местным гидом, который расскажет вам всё об истории аула.
- 13:00–14:00 — мастер-класс по изготовлению серебряных изделий. Посетим художественный комбинат и музей при нём. Вы узнаете о секретах мастерства, которые передаются из поколения в поколение, и сами сделаете браслет, колечко или серёжки.
- После мастер-класса по желанию — обед в гостеприимном доме и посещение древнего села-крепости Кала-Корейш.
- Дорога в обратную сторону займёт около 3 ч.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: услуги местного гида — 2000 ₽ с группы, мастер-класс — 1000 ₽ с группы, обед — от 600 ₽ с чел.
- Едем на Toyota Camry, Hyundai Elantra, Honda Elysion, Kia Rio, Volkswagen Polo, Tahoe VIP Luxury или Hyundai Sonata. Есть детские кресла — сообщите заранее, если они понадобятся.
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 146 туристов
Я родился в Дагестане, в селении Кахиб. Безумно люблю свою родину! Провожу экскурсии и многодневные туры по Дагестану. Я работаю гидом очень давно, объездил весь Дагестан. Расскажу вам историю республики, покажу самые красивые места, познакомлю с обычаями и традициями дагестанского народа. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!
Входит в следующие категории Махачкалы
