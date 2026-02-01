Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомьтесь с древними ремеслами Кубачи, создайте украшение и насладитесь видами с башни Акайла кальа. Это уникальное путешествие в мир ювелиров
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в Горный Дагестан
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современного мастерства, посетив уникальные места Горного Дагестана
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
1 мар в 06:30
8 мар в 06:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Махачкалы - в Кубачи, где рождаются серебряные чудеса
Бросить взор на аул с высоты, увидеть красоту в музее и, если захочется, сделать украшение
Завтра в 08:00
26 фев в 08:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Кубачи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в феврале 2026
Сейчас в Махачкале в категории "Кубачи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2026 год по теме «Кубачи», 14 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель