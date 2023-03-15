Конная прогулка на гору Тарки-Тау

Подняться на лошадках на высоту 500 метров и насладиться панорамой Махачкалы и Каспийского моря

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Это короткое путешествие позволит вам взглянуть на столицу Дагестана с высоты 500 м в компании добрых и спокойных лошадей.

После часовой прогулки по горе Тарки-Тау у вас останутся как приятные впечатления, так и фотографии, которые сделает гид в самых живописных локациях.
Конная прогулка на гору Тарки-Тау
Конная прогулка на гору Тарки-Тау
Конная прогулка на гору Тарки-Тау
Конная прогулка на гору Тарки-Тау
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тарки-Тау — это гора-плато с максимальной высотой 725 м, возвышающаяся над Махачкалой. Подъём на неё несложный, особенно на лошадях. Гора покрыта лесами и является домом для богатой флоры и фауны. Это региональный ландшафтный памятник природы.

🐴 Мы доберёмся до горы из Махачкалы за 15 минут. Подъедем к конно-спортивному клубу, где гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. После чего начнём наш путь:

  • Доедем до смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на город и море за ним;
  • Проедем через лес, а летом, если будет тепло, через горный ручей;
  • Прогуляемся по плато на вершине Тарки-Тау, полюбуемся природой вокруг, сделаем фото;
  • Спустимся с горы и поедем обратно в Махачкалу.

🏇 При желании добавим в программу груминг (вы попробуете поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде. При выборе этих опций напишите нам заранее, пожалуйста.

Организационные детали

  • Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Прогулка на лошадях подходит детям с 12 лет
  • В стоимость входят трансфер, конная прогулка, фотосессия лошадьми
  • Если в день поездки погода будет плохой, прогулка отменяется и переносится на другой день по согласованию

Дополнительные расходы (по желанию)

Обучение верховой езде — 1500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Центральной мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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