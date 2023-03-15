⛰ Тарки-Тау — это гора-плато с максимальной высотой 725 м, возвышающаяся над Махачкалой. Подъём на неё несложный, особенно на лошадях. Гора покрыта лесами и является домом для богатой флоры и фауны. Это региональный ландшафтный памятник природы.
🐴 Мы доберёмся до горы из Махачкалы за 15 минут. Подъедем к конно-спортивному клубу, где гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. После чего начнём наш путь:
🏇 При желании добавим в программу груминг (вы попробуете поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде. При выборе этих опций напишите нам заранее, пожалуйста.
Обучение верховой езде — 1500 руб. /чел.