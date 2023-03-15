Это короткое путешествие позволит вам взглянуть на столицу Дагестана с высоты 500 м в компании добрых и спокойных лошадей. После часовой прогулки по горе Тарки-Тау у вас останутся как приятные впечатления, так и фотографии, которые сделает гид в самых живописных локациях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛰ Тарки-Тау — это гора-плато с максимальной высотой 725 м, возвышающаяся над Махачкалой. Подъём на неё несложный, особенно на лошадях. Гора покрыта лесами и является домом для богатой флоры и фауны. Это региональный ландшафтный памятник природы.

🐴 Мы доберёмся до горы из Махачкалы за 15 минут. Подъедем к конно-спортивному клубу, где гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. После чего начнём наш путь:

Доедем до смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на город и море за ним;

Проедем через лес, а летом, если будет тепло, через горный ручей;

Прогуляемся по плато на вершине Тарки-Тау, полюбуемся природой вокруг, сделаем фото;

Спустимся с горы и поедем обратно в Махачкалу.

🏇 При желании добавим в программу груминг (вы попробуете поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде. При выборе этих опций напишите нам заранее, пожалуйста.

Организационные детали

Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прогулка на лошадях подходит детям с 12 лет

В стоимость входят трансфер, конная прогулка, фотосессия лошадьми

Если в день поездки погода будет плохой, прогулка отменяется и переносится на другой день по согласованию

Дополнительные расходы (по желанию)

Обучение верховой езде — 1500 руб. /чел.