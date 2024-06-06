Гора Тарки-Тау – экскурсии в Махачкале

Найдено 10 экскурсий в категории «Гора Тарки-Тау» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Здравствуй, Махачкала
Индивидуальная
2.5 часа
105 отзывов
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Поездка на багги по горе Тарки-тау
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Поездка на багги по горе Тарки-тау
Научиться управлять багги и полюбоваться видами в окрестностях Махачкалы
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
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    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    Здравствуй, Махачкала
    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день приезда, запланировали как раз
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    эту экскурсию. После экскурсии сильно сменилось впечатление о городе, если вы не были в Махачкале до этого, однозначно стоит провести время с гидом! Увидели интересные дома, услышали историю города, получили рекомендации по местам, которые также стоит посетить. После экскурсии прошлись примерно по тем же улочкам и уже знали, куда идти. Советую выбирать время утреннее или вечернее, так как в обед очень тепло (если вы едете летом). Всем хорошо провести время в городе!

    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
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    порадовала, лошади чистые, ооочень приятные, а главное спокойные!! Дружественная обстановка, тренера классные, подходит даже тем кто первый раз в седле. Настолько понравилось, что ребёнок просился крайний день в Махачкале провести на ферме. Душевные светлые люди, свой собственный размеренный вайб, море эмоций! Не знаем теперь как отговорить ребёнка жить в Махачкале)

    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды наПо желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Махачкала
    Для 1,5 часов все хорошо
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
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    бы сказала, что мы путешествовали в доме на колесах. За окном горные хребты. За рулем -увереный штурман с рассказами о религии Дагестана, национальных особенностях, взаимоотношениях людей. 2. Увлекательная подача информации. Казалось что едешь и слушаешь своего друга, с которым вы встретились просто попить кофе. 3. Юмор. В нужный момент Тимур шутил и с улыбкой отвечал на любопытные вопросы)

    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
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    коня. Окружающая природа и виды просто очаровали нас, на пути следования пели птички,шли коровки, видели большую змею. Лошадки очень и красивые и послушные. Большую часть маршрута мы шли медленно, но иногда казалось что мы скакали как в ковбойских боевиках.

  • И
    Ильмира
    24 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
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    этой замечательной земле, сделайте это в сопровождении Марианны. Восхитительная женщина, прекрасный рассказчик, досконально знающая все обо всем, настоящий профессионал! Как чудесно звучат в ее устах стихи национальных поэтов! Это музыка! Добрейший человек, болеющий душой за свой край и всех ее обитателей, в том числе животных! Вместе с ней переживаем за судьбу кошечки! Надеюсь, она нашлась…. Здоровья Вам, Марианна! Будем вспоминать прекрасное время, проведенное с Вами! Всем рекомендую эту замечательную экскурсию и этого незабываемого гида!

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Здравствуй, Махачкала
    Отличная экскурсия и гид, чудесный город! С удовольствием дополнили свою большую поездку по Кавказу этой экскурсией. И несмотря на огромное количество информации, полученной нами за две кавказские недели, Осман рассказал много нового и интересного. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Тарки-Тау»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
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  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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