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эту экскурсию. После экскурсии сильно сменилось впечатление о городе, если вы не были в Махачкале до этого, однозначно стоит провести время с гидом! Увидели интересные дома, услышали историю города, получили рекомендации по местам, которые также стоит посетить. После экскурсии прошлись примерно по тем же улочкам и уже знали, куда идти. Советую выбирать время утреннее или вечернее, так как в обед очень тепло (если вы едете летом). Всем хорошо провести время в городе!