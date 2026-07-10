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Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле

Поднимитесь на высоту 725 метров и наслаждайтесь природой горы Тарки-Тау в компании верного коня. Откройте для себя живописные леса и ручьи
Пешая прогулка на лошадях в Агачауле - это возможность подняться на гору Тарки-Тау, насладиться чистым горным воздухом и живописными видами.

Маршрут проходит через леса и ручьи, а также включает остановку на
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смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Махачкалу.

В программу входит трансфер на автомобиле бизнес-класса, фотосессия с лошадьми и гид, который расскажет интересные факты о городе. Это идеальный способ провести время на природе и сделать яркие фотографии

4.9
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Конная прогулка
  • 🏞️ Живописные виды
  • 📸 Эффектные фото
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
  • 🚗 Комфортабельный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для конных прогулок в Агачауле. В это время года природа радует яркими красками, а тёплая погода позволяет наслаждаться видами на Махачкалу и окрестности в полной мере.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно отправиться на экскурсию. В это время температура более мягкая, что делает прогулку комфортной для всех участников, а природа поражает своей свежестью и красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле

Что можно увидеть

  • Махачкала
  • Гора Тарки-Тау

Описание экскурсии

На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау, со стороны села Агачаул. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры. Длительность конной прогулки — 1 час.

По пути гид расскажет вам о Махачкале. Вы узнаете, как переводится название города, кто и когда его основал, какие национальности проживают на территории столицы. Наши гиды всегда на позитиве и рады общению, так что не стесняйтесь задавать вопросы!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода
  • По желанию можно добавить в программу груминг и урок верховой езды (бесплатно)
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
  • Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7505 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
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«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе. Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
1
А
Поездка была шикарная, мой прекрасный конь Самурай, Тоже был великолепен самый спокойный конь на планете Земля💕💕💕💕
Поездка была шикарная, мой прекрасный конь Самурай, Тоже был великолепен самый спокойный конь на планете Земля💕💕💕💕
Поездка была шикарная, мой прекрасный конь Самурай, Тоже был великолепен самый спокойный конь на планете Земля💕💕💕💕
Поездка была шикарная, мой прекрасный конь Самурай, Тоже был великолепен самый спокойный конь на планете Земля💕💕💕💕
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В
Это было незабываемо! Волшебный вид, чудесные лошади, замечательный гид и его юные помощники)
Это было незабываемо! Волшебный вид, чудесные лошади, замечательный гид и его юные помощники)
Это было незабываемо! Волшебный вид, чудесные лошади, замечательный гид и его юные помощники)
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Веселкова
Отличная экскурсия, красивое место. Гиды - профессионалы! Спасибо большое!
Отличная экскурсия, красивое место. Гиды - профессионалы! Спасибо большое!
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Филимонова
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек и моей прекрасной проводнице- то что где надо напомнила, подсказала как с конём обращаться и за фотографии тоже спасибо.
Джазакум Аллаху Хайран Ин ша Аллах в следующем году ещё приедем.
А кто сомневался приезжать или нет,не сомневайтесь, обязательно приезжайте, лошади спокойные, ухоженные,знают маршрут. 🐎🐎🐎🐎🐎🐴
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек
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и
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так круто, что решили пойти на большой. Делали остановку на смотровой площадке с которой видно
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всю Махачкалу. Виды невероятные. Тимур- отличный гид. Все были добрыми и понимающие. Сверху после прогулки на лошадях нас накормили шашлыком, свежими овощами, напоили нас чаем из самовара вместе с конфетами. Советуем обязательно посетить экскурсию!!

Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так
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Мария
Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте и отвезли к конюшне! Очень спокойные и добрые лошадки, ухоженные и красивые ☺️ во
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время прогулки открывались невероятные виды, все в восторге!!! Обратно нас вез сам Тимур, заехали на смотровую площадку, был вечер и было безумно красиво! Немного рассказал нам о городе и о Дагестане ❤️🔥 далее любезно предложил отвезти в место куда мы хотели! Рекомендуем от души, даже если вы первый раз будете ехать верхом можете совершенно не бояться!

Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте
Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте
Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте
Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте
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