Пешая прогулка на лошадях в Агачауле - это возможность подняться на гору Тарки-Тау, насладиться чистым горным воздухом и живописными видами.Маршрут проходит через леса и ручьи, а также включает остановку на

смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Махачкалу. В программу входит трансфер на автомобиле бизнес-класса, фотосессия с лошадьми и гид, который расскажет интересные факты о городе. Это идеальный способ провести время на природе и сделать яркие фотографии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для конных прогулок в Агачауле. В это время года природа радует яркими красками, а тёплая погода позволяет наслаждаться видами на Махачкалу и окрестности в полной мере.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно отправиться на экскурсию. В это время температура более мягкая, что делает прогулку комфортной для всех участников, а природа поражает своей свежестью и красотой.

Сейчас август — это идеальное время.