Подняться на высоту 725 метров над уровнем моря и изучить природу горы Тарки-Тау в компании верного коня — что может быть лучше? Мы приглашаем вас на приятную прогулку по живописным местам. Вы подышите чистейшим горным воздухом, полюбуетесь лесами и ручьями, а также увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау, со стороны села Агачаул. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры. Длительность конной прогулки — 1 час.

По пути гид расскажет вам о Махачкале. Вы узнаете, как переводится название города, кто и когда его основал, какие национальности проживают на территории столицы. Наши гиды всегда на позитиве и рады общению, так что не стесняйтесь задавать вопросы!

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле бизнес-класса, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода

По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб. В сезон в Агачауле также можно покататься на катамаране — 200 руб.

Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Особенности формата