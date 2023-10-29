Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле

Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу

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Подняться на высоту 725 метров над уровнем моря и изучить природу горы Тарки-Тау в компании верного коня — что может быть лучше? Мы приглашаем вас на приятную прогулку по живописным местам.

Вы подышите чистейшим горным воздухом, полюбуетесь лесами и ручьями, а также увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау, со стороны села Агачаул. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры. Длительность конной прогулки — 1 час.

По пути гид расскажет вам о Махачкале. Вы узнаете, как переводится название города, кто и когда его основал, какие национальности проживают на территории столицы. Наши гиды всегда на позитиве и рады общению, так что не стесняйтесь задавать вопросы!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле бизнес-класса, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода
  • По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб. В сезон в Агачауле также можно покататься на катамаране — 200 руб.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
  • Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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