Пешая прогулка на лошадях в Агачауле - это возможность подняться на гору Тарки-Тау, насладиться чистым горным воздухом и живописными видами.
Маршрут проходит через леса и ручьи, а также включает остановку на
Маршрут проходит через леса и ручьи, а также включает остановку на
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Конная прогулка
- 🏞️ Живописные виды
- 📸 Эффектные фото
- 🗣️ Интересные рассказы гида
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для конных прогулок в Агачауле. В это время года природа радует яркими красками, а тёплая погода позволяет наслаждаться видами на Махачкалу и окрестности в полной мере.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно отправиться на экскурсию. В это время температура более мягкая, что делает прогулку комфортной для всех участников, а природа поражает своей свежестью и красотой.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно отправиться на экскурсию. В это время температура более мягкая, что делает прогулку комфортной для всех участников, а природа поражает своей свежестью и красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Махачкала
- Гора Тарки-Тау
Описание экскурсии
На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау, со стороны села Агачаул. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры. Длительность конной прогулки — 1 час.
По пути гид расскажет вам о Махачкале. Вы узнаете, как переводится название города, кто и когда его основал, какие национальности проживают на территории столицы. Наши гиды всегда на позитиве и рады общению, так что не стесняйтесь задавать вопросы!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода
- По желанию можно добавить в программу груминг и урок верховой езды (бесплатно)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
- Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7505 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка была шикарная, мой прекрасный конь Самурай, Тоже был великолепен самый спокойный конь на планете Земля💕💕💕💕
Вам был полезен этот отзыв?
В
Это было незабываемо! Волшебный вид, чудесные лошади, замечательный гид и его юные помощники)
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, красивое место. Гиды - профессионалы! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух Огромное спасибо организатору Тимуру- комфортно и быстро довёз,приятный, открытый,доброжелательный человек и моей прекрасной проводнице- то что где надо напомнила, подсказала как с конём обращаться и за фотографии тоже спасибо.
Джазакум Аллаху Хайран Ин ша Аллах в следующем году ещё приедем.
А кто сомневался приезжать или нет,не сомневайтесь, обязательно приезжайте, лошади спокойные, ухоженные,знают маршрут. 🐎🐎🐎🐎🐎🐴
Джазакум Аллаху Хайран Ин ша Аллах в следующем году ещё приедем.
А кто сомневался приезжать или нет,не сомневайтесь, обязательно приезжайте, лошади спокойные, ухоженные,знают маршрут. 🐎🐎🐎🐎🐎🐴
Вам был полезен этот отзыв?
и
Очень понравилась поездка на лошадях! изначально шли на маленький круг, но в итоге все было так круто, что решили пойти на большой. Делали остановку на смотровой площадке с которой видно
Вам был полезен этот отзыв?
Были на конной прогулке с мужем и подругой. Нас встретили на комфортабельном автомобиле в назначенном месте и отвезли к конюшне! Очень спокойные и добрые лошадки, ухоженные и красивые ☺️ во
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле»
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборКонные прогулки в окрестностях Махачкалы
Оседлать коня и взглянуть на столицу Дагестана с горы Тарки-Тау
Начало: Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽
3157 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5950 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - к горам Северной Осетии
Живописные ущелья, загадочный город мёртвых и крепость в скалах
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 05:00
12 авг в 05:00
14 авг в 05:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 8 чел.
-5%
до 26 августа
от 7505 ₽ за человека