Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Подняться на высоту 725 метров над уровнем моря и изучить природу горы Тарки-Тау в компании верного коня — что может быть лучше? Мы приглашаем вас на приятную прогулку по живописным местам.
Вы подышите чистейшим горным воздухом, полюбуетесь лесами и ручьями, а также увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.
Вы подышите чистейшим горным воздухом, полюбуетесь лесами и ручьями, а также увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау, со стороны села Агачаул. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры. Длительность конной прогулки — 1 час.
По пути гид расскажет вам о Махачкале. Вы узнаете, как переводится название города, кто и когда его основал, какие национальности проживают на территории столицы. Наши гиды всегда на позитиве и рады общению, так что не стесняйтесь задавать вопросы!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле бизнес-класса, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода
- По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб. В сезон в Агачауле также можно покататься на катамаране — 200 руб.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
- Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 147 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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