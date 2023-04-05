Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»

Зоопарк и конные прогулки в Махачкале: увидеть редких животных на лошадях

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Хотите провести увлекательно ваши выходные, не уезжая далеко от города? Тогда это предложение для вас! Приглашаем вас покататься на лошадях в живописном месте, посмотреть на редких обитателей зоопарка и оказаться в местах съемок фильма «Белое солнце пустыни»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Конные прогулки, Бархан Сарыкум, «Дино-парк»
Ближайшие даты:
3
апр
4
апр
5
апр
6
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7
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Что вас ожидает:

  • Бархан
  • Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотите провести увлекательно ваши выходные, не уезжая далеко от города?
Тогда это предложение для вас!
Приглашаем вас покататься на лошадях в живописном месте, посмотреть на редких обитателей зоопарка и оказаться в местах съемок фильма «Белое солнце пустыни».

ежедневно 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение бархана
  • Катание на лошадях
  • Поход в зоопарк
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание
  • После брони экскурсии или на сайте
  • Или в компании необходимо внести залог 10%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Конные прогулки
Животные
Парки
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