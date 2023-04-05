Зоопарк и конные прогулки в Махачкале: увидеть редких животных на лошадях
Хотите провести увлекательно ваши выходные, не уезжая далеко от города? Тогда это предложение для вас! Приглашаем вас покататься на лошадях в живописном месте, посмотреть на редких обитателей зоопарка и оказаться в местах съемок фильма «Белое солнце пустыни»
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан
- Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотите провести увлекательно ваши выходные, не уезжая далеко от города?
Тогда это предложение для вас!
Приглашаем вас покататься на лошадях в живописном месте, посмотреть на редких обитателей зоопарка и оказаться в местах съемок фильма «Белое солнце пустыни».
ежедневно 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение бархана
- Катание на лошадях
- Поход в зоопарк
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 8:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание
- После брони экскурсии или на сайте
- Или в компании необходимо внести залог 10%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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