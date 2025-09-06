Мои заказы

Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней

Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Прогулка начнётся с посещения золотистых дюн, где вы узнаете о редких растениях и животных. Затем вы отправитесь к комплексу «Главрыба»,
чтобы насладиться видами реки Сулак. Пещера Нохъо откроет вам тайны древних жителей, а смотровая площадка в п. Дубки подарит незабываемые виды на каньон. Обед из традиционных блюд Дагестана и прогулка на катере завершат ваш день

4.9
69 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
  • 🚤 Прогулка на катере среди гор
  • 🍽️ Дегустация дагестанской кухни
  • 📸 Фотографии на фоне бархана Сарыкум
  • 🏞️ Посещение древней пещеры Нохъо
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней© Патимат
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней© Патимат
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней© Патимат
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:15

Что можно увидеть

  • Бархан Сарыкум
  • Комплекс «Главрыба»
  • Пещера Нохъо
  • Смотровая в п. Дубки
  • Смотровая «Козья тропа»

Описание водной прогулки

Бархан Сарыкум

Прогуляемся по золотистым дюнам, обсудим, как вообще барханы появляются посреди гор и почему здесь встречаются растения и животные, которых больше нигде не увидишь.

Комплекс «Главрыба»

Берег реки Сулак, лёгкий бриз, величественные скалы и чувство, что ты стоишь на краю мира. Ненадолго остановимся здесь, чтобы отдохнуть и сделать фотографии.

Пещера Нохъо

Настоящее путешествие вглубь веков — здесь будто оживают легенды о древних жителях. Мы заглянем в прошлое и выясним, почему эта пещера — не просто камни и тьма, а часть истории.

Смотровая в посёлке Дубки

Сила и масштаб природы захватывают дух: отсюда открывается головокружительный вид на Сулакский каньон. Вы сделаете классные снимки и дадите глазам и душе насытиться этой красотой.

Обед

Вкус Дагестана — горячий, насыщенный, гостеприимный. Вас ждёт обед из традиционных блюд: хинкал, лагман и многое другое.

Смотровая «Козья тропа»

С этого ракурса видно всё — и водохранилище, и мощную арочную плотину Чиркейской ГЭС. Поговорим о значении гидроэлектростанции и полюбуемся захватывающими видами на окружающие горы.

Прогулка на катере

Вы будете скользить по глади воды среди гор, наслаждаться открывающимися видами, слушать истории гида и просто ловить момент!

Организационные детали

  • В стоимость включены обед, прогулка на катере, трансфер
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию)

  • В пещеру: летом — 700 ₽, зимой — 500 ₽, детям до 10 лет — 50% скидка
  • На бархан Сарыкум: взрослые — 250 ₽, пенсионерам и детям до 14 лет — бесплатно

ежедневно в 07:15

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат
Патимат — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 615 туристов
Меня зовут Патимат. По профессии я учитель географии и краевед. Друзья, я здесь родилась и выросла. Я объездила всю республику, чтобы подобрать для вас лучшие отели и рестораны, составить интересные маршруты
читать дальше

и программы. Я и мои коллеги — опытные гиды — расскажем о местных достопримечательностях, познакомим вас с природой горного края, национальной кухней, культурой и традициями нашего народа. Здесь вы найдёте новые ощущения и… даже немного экстрима.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
2
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Павел)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Екатерина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Екатерина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Екатерина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Екатерина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Марина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Марина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Марина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Марина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Марина)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Александр)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Андрей)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Андрей)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней (Елена)
Р
Ретинский
6 сен 2025
Хорошая организация, экскурсия прошла на одном дыхании. Гиду Динаре и водителю Насыру отдельный респект👌
Дата посещения: 5 сентября 2025
А
Александр
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия, гид Тимур настоящий профессионал с отличными теоретическими знаниями, все очень понравилось, рекомендую всем
Ш
Шуманкова
2 ноя 2025
Просто огонь экскурсия!
Экскурсовод зажигательная, веселая, умная, нигде нас не оставляла, везде помогала и заботилась.
Все локации очень красивые и интересные.
Павел
Павел
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍
Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательный маршрут и особенно чудесную прогулку на катере🔥🔥🔥благодарю за экскурсию🙏❤️
Замечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательныйЗамечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательныйЗамечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательныйЗамечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательный
М
Марина
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию, очень много рассказала про обычаи дагестанских народов. Водитель Насир отлично знает дорогу и музыка
читать дальше

в машине классная с местным колоритом. В восторге от катания на катерах по водохранилищу, нам попался экстремальный водитель катера, супер впечатления. В микроавтобусе на обратной дороге пели популярные песни🤣С погодой нам повезло, красота гор покоряет! Рекомендую.

Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию,Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию,Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию,Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию,Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию,
А
Александр
18 окт 2025
Экскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного и не очень экстрима самое то. Пожелание: Чуть больше времени на Сулакском каньоне, чтобы насладиться
читать дальше

красотами и тарзанками, зиплайнами. Экскурсовод интересно и подробно рассказывает о культуре и истории Дагестана, его обычаях и особенностях. О посещаемых местах тоже. В целом экскурсия на уровне. Подойдёт для всех. Советую.

Экскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного иЭкскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного иЭкскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного иЭкскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного иЭкскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного иЭкскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного и
А
Андрей
18 окт 2025
Здравствуйте.
Всё очень понравилось. Сначала всё подробно рассказали по телефону и всё оказалось именно так, как и обещали.
Спасибо большое.
Здравствуйте.Здравствуйте.
Елена
Елена
12 окт 2025
Очень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тоже
Очень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тожеОчень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тоже
Ксения
Ксения
11 окт 2025
Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила - великолепная и приятная женщина, всегда шутила, отвечала на все вопросы. Немного не хватило истории
читать дальше

(хотелось побольше услышать, не задавая вопросы). Обед очень вкусный: лагман, чуду, курзе, ароматный чай.

Не хватило времени на локациях, но как человек, который всегда и везде берет экскурсии скажу - времени не хватает всегда. В принципе маршрут спланирован, все понравилось. Жаль, что прогулка на катерах была не в самом каньоне - мы этот момент не уточнили.

Если подвести итоги, советую, если попадется хорошая компания в самом автобусе - ваш отдых будет незабываемым)

Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила -Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила -Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила -Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила -
Ирина
Ирина
30 сен 2025
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Наш ГИД Саида, это уникальный экскурсовод! Мы много путешествуем и берем всегда экскурсии, но Саида превзошла всех! Великолепное владение материалом, знания на высоте, а самое главное - доступность для запоминания! Прекрасный был день и дождь не помешал) Ну, а совместное пение в автобусе, без комментариев👍 Спасибо!!!!!
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Наш ГИД Саида, это уникальный экскурсовод! Мы много путешествуем и беремСпасибо огромное за прекрасную экскурсию! Наш ГИД Саида, это уникальный экскурсовод! Мы много путешествуем и берем
Анастасия
Анастасия
29 сен 2025
Экскурсия на твёрдые 5.
Внимание от организаторов, время встречи и контакты - нас ещё и забрали из Каспийска, не взяв доп. плату!
Сама экскурсия стоит того чтобы посетить. Отдельное спасибо Джавгарат за
читать дальше

интересный рассказ - на протяжении всего времени поездки она погружала нас в историю края, нравы и обычаи горцев и горянок. Со знанием дела отвечала на наши вопросы, порой провокационные - чётко и подробно рассказывая подробности обрядов.

Поездка оказалась достаточно наполненной - на бархане нас почти засыпало песком, это был наверное самый спорный объект экскурсии (но без него картинка будет не полной). Шикарный парк и Пещера Нохъо - достойные локации, зрелищно и фотогенично.
Комплекс «Главрыба» второе разочарование - скучный парк, в центре клетки где под сеткой плавает рыба (можно покормить за 50 руб). Локация не проработана и не информативна - можно было бы там устроить обед, что было бы хотя бы логично.
Козья тропа и Дубки - по сути, обычные видовые площадки, но оставили потрясающее ощущение! Невероятный простор, не смотря на пасмурную погоду, небо на ладонях и бескрайние горы в горизонт.
Поездка по водохранилищу на катере отдельная песня - скорость и экстрим, адреналиновый шок вам гарантирован)

В целом хорошая подборка мест, много времени на прогулки и съёмку фотографий. Рекомендую 👌

Экскурсия на твёрдые 5.Экскурсия на твёрдые 5.Экскурсия на твёрдые 5.Экскурсия на твёрдые 5.
О
Ольгп
26 сен 2025
После экскурсии остался вопрос - у нас была локация Козья тропа, которая была заявлена в программе тура и с которой как бы отличные виды? Или не было?
Г
Гульшат
26 сен 2025
Очень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что буду спать между локациями, в итоге она так интересно рассказывала, что спать совершенно не хотелось! Обед был вкусный. Без излишеств, но все встали из-за стола объевшимися. Голодным никто не остался!
Очень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что будуОчень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что будуОчень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что будуОчень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что будуОчень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что будуОчень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что буду
А
Алина
15 сен 2025
Экскурсия очень понравилась благодаря работе гида Саиды. Гид супер!!! Очень заботливая. В Дагестане туристов не грузят историей, а веселят шутками и рассказывают про свадьбы. На бархан не ходила. Вместо пещеры
читать дальше

села у входа, там обрыв, красотища, народу ноль, больше часа кайфа в одиночестве. На главрыбе покаталась на колесе обозрения, больше там делать нечего. Обед хороший. При посадке на катер гид спросила, кто хочет покататься с экстримом. Черт дёрнул туда вписаться. Это не экстрим, а слово на букву "п". Пришлось лечь мордой в пол и схватиться двумя руками за поручни, и то чуть не сдохла. Но молодежь была довольна. Гид поржала, сказала, это называется "дагестанский экстрим". Катали нас минут 15 в сумме, хотя обещали 40. Ну это всегда так. То есть локации для меня ни о чем, но рассказики гида Саиды стоят того, чтобы съездить и хорошо провести время. Спасибо большое!!!

