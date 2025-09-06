Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Прогулка начнётся с посещения золотистых дюн, где вы узнаете о редких растениях и животных. Затем вы отправитесь к комплексу «Главрыба»,

чтобы насладиться видами реки Сулак. Пещера Нохъо откроет вам тайны древних жителей, а смотровая площадка в п. Дубки подарит незабываемые виды на каньон. Обед из традиционных блюд Дагестана и прогулка на катере завершат ваш день

Описание водной прогулки

Бархан Сарыкум

Прогуляемся по золотистым дюнам, обсудим, как вообще барханы появляются посреди гор и почему здесь встречаются растения и животные, которых больше нигде не увидишь.

Комплекс «Главрыба»

Берег реки Сулак, лёгкий бриз, величественные скалы и чувство, что ты стоишь на краю мира. Ненадолго остановимся здесь, чтобы отдохнуть и сделать фотографии.

Пещера Нохъо

Настоящее путешествие вглубь веков — здесь будто оживают легенды о древних жителях. Мы заглянем в прошлое и выясним, почему эта пещера — не просто камни и тьма, а часть истории.

Смотровая в посёлке Дубки

Сила и масштаб природы захватывают дух: отсюда открывается головокружительный вид на Сулакский каньон. Вы сделаете классные снимки и дадите глазам и душе насытиться этой красотой.

Обед

Вкус Дагестана — горячий, насыщенный, гостеприимный. Вас ждёт обед из традиционных блюд: хинкал, лагман и многое другое.

Смотровая «Козья тропа»

С этого ракурса видно всё — и водохранилище, и мощную арочную плотину Чиркейской ГЭС. Поговорим о значении гидроэлектростанции и полюбуемся захватывающими видами на окружающие горы.

Прогулка на катере

Вы будете скользить по глади воды среди гор, наслаждаться открывающимися видами, слушать истории гида и просто ловить момент!

Организационные детали

В стоимость включены обед, прогулка на катере, трансфер

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию)