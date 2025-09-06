Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Прогулка начнётся с посещения золотистых дюн, где вы узнаете о редких растениях и животных. Затем вы отправитесь к комплексу «Главрыба», читать дальше
чтобы насладиться видами реки Сулак. Пещера Нохъо откроет вам тайны древних жителей, а смотровая площадка в п. Дубки подарит незабываемые виды на каньон. Обед из традиционных блюд Дагестана и прогулка на катере завершат ваш день
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 615 туристов
Меня зовут Патимат. По профессии я учитель географии и краевед.
Друзья, я здесь родилась и выросла. Я объездила всю республику, чтобы подобрать для вас лучшие отели и рестораны, составить интересные маршруты читать дальше
и программы. Я и мои коллеги — опытные гиды — расскажем о местных достопримечательностях, познакомим вас с природой горного края, национальной кухней, культурой и традициями нашего народа. Здесь вы найдёте новые ощущения и… даже немного экстрима.
5
65
4
2
3
1
2
1
1
–
Р
Ретинский
6 сен 2025
Хорошая организация, экскурсия прошла на одном дыхании. Гиду Динаре и водителю Насыру отдельный респект👌
Дата посещения: 5 сентября 2025
А
Александр
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия, гид Тимур настоящий профессионал с отличными теоретическими знаниями, все очень понравилось, рекомендую всем
Ш
Шуманкова
2 ноя 2025
Просто огонь экскурсия! Экскурсовод зажигательная, веселая, умная, нигде нас не оставляла, везде помогала и заботилась. Все локации очень красивые и интересные.
Павел
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, Динара хороший, профессиональный гид, веселая и с юмором👍👍👍 Водитель Насир водит машину хорошо и безопасно👍👍👍
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Просто волшебные места😍Тамила и Насир отличная команда, которая создала дружную и веселую атмосферу, увлекательный маршрут и особенно чудесную прогулку на катере🔥🔥🔥благодарю за экскурсию🙏❤️
М
Марина
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Сулакский каньон и на бархан. Наш гид Тамила с юмором преподносила информацию, очень много рассказала про обычаи дагестанских народов. Водитель Насир отлично знает дорогу и музыка читать дальше
в машине классная с местным колоритом. В восторге от катания на катерах по водохранилищу, нам попался экстремальный водитель катера, супер впечатления. В микроавтобусе на обратной дороге пели популярные песни🤣С погодой нам повезло, красота гор покоряет! Рекомендую.
А
Александр
18 окт 2025
Экскурсия оправдала ожидания. Больше всего впечатлил Сулакский каньон и прогулка на катерах. Для любителей умеренного и не очень экстрима самое то. Пожелание: Чуть больше времени на Сулакском каньоне, чтобы насладиться читать дальше
красотами и тарзанками, зиплайнами. Экскурсовод интересно и подробно рассказывает о культуре и истории Дагестана, его обычаях и особенностях. О посещаемых местах тоже. В целом экскурсия на уровне. Подойдёт для всех. Советую.
А
Андрей
18 окт 2025
Здравствуйте. Всё очень понравилось. Сначала всё подробно рассказали по телефону и всё оказалось именно так, как и обещали. Спасибо большое.
Елена
12 окт 2025
Очень интересная, яркая экскурсия. Подросткам понравилась тоже
Ксения
11 окт 2025
Водитель по нашей просьбе (по пути) забрал нас из отеля и доставил обратно. Экскурсовод Тамила - великолепная и приятная женщина, всегда шутила, отвечала на все вопросы. Немного не хватило истории читать дальше
(хотелось побольше услышать, не задавая вопросы). Обед очень вкусный: лагман, чуду, курзе, ароматный чай.
Не хватило времени на локациях, но как человек, который всегда и везде берет экскурсии скажу - времени не хватает всегда. В принципе маршрут спланирован, все понравилось. Жаль, что прогулка на катерах была не в самом каньоне - мы этот момент не уточнили.
Если подвести итоги, советую, если попадется хорошая компания в самом автобусе - ваш отдых будет незабываемым)
Ирина
30 сен 2025
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Наш ГИД Саида, это уникальный экскурсовод! Мы много путешествуем и берем всегда экскурсии, но Саида превзошла всех! Великолепное владение материалом, знания на высоте, а самое главное - доступность для запоминания! Прекрасный был день и дождь не помешал) Ну, а совместное пение в автобусе, без комментариев👍 Спасибо!!!!!
Анастасия
29 сен 2025
Экскурсия на твёрдые 5. Внимание от организаторов, время встречи и контакты - нас ещё и забрали из Каспийска, не взяв доп. плату! Сама экскурсия стоит того чтобы посетить. Отдельное спасибо Джавгарат за читать дальше
интересный рассказ - на протяжении всего времени поездки она погружала нас в историю края, нравы и обычаи горцев и горянок. Со знанием дела отвечала на наши вопросы, порой провокационные - чётко и подробно рассказывая подробности обрядов.
Поездка оказалась достаточно наполненной - на бархане нас почти засыпало песком, это был наверное самый спорный объект экскурсии (но без него картинка будет не полной). Шикарный парк и Пещера Нохъо - достойные локации, зрелищно и фотогенично. Комплекс «Главрыба» второе разочарование - скучный парк, в центре клетки где под сеткой плавает рыба (можно покормить за 50 руб). Локация не проработана и не информативна - можно было бы там устроить обед, что было бы хотя бы логично. Козья тропа и Дубки - по сути, обычные видовые площадки, но оставили потрясающее ощущение! Невероятный простор, не смотря на пасмурную погоду, небо на ладонях и бескрайние горы в горизонт. Поездка по водохранилищу на катере отдельная песня - скорость и экстрим, адреналиновый шок вам гарантирован)
В целом хорошая подборка мест, много времени на прогулки и съёмку фотографий. Рекомендую 👌
О
Ольгп
26 сен 2025
После экскурсии остался вопрос - у нас была локация Козья тропа, которая была заявлена в программе тура и с которой как бы отличные виды? Или не было?
Г
Гульшат
26 сен 2025
Очень хорошо спланированная экскурсия. Гид Тамила просто лучшая! Время в дороге пролетело незаметно. Думала, что буду спать между локациями, в итоге она так интересно рассказывала, что спать совершенно не хотелось! Обед был вкусный. Без излишеств, но все встали из-за стола объевшимися. Голодным никто не остался!
А
Алина
15 сен 2025
Экскурсия очень понравилась благодаря работе гида Саиды. Гид супер!!! Очень заботливая. В Дагестане туристов не грузят историей, а веселят шутками и рассказывают про свадьбы. На бархан не ходила. Вместо пещеры читать дальше
села у входа, там обрыв, красотища, народу ноль, больше часа кайфа в одиночестве. На главрыбе покаталась на колесе обозрения, больше там делать нечего. Обед хороший. При посадке на катер гид спросила, кто хочет покататься с экстримом. Черт дёрнул туда вписаться. Это не экстрим, а слово на букву "п". Пришлось лечь мордой в пол и схватиться двумя руками за поручни, и то чуть не сдохла. Но молодежь была довольна. Гид поржала, сказала, это называется "дагестанский экстрим". Катали нас минут 15 в сумме, хотя обещали 40. Ну это всегда так. То есть локации для меня ни о чем, но рассказики гида Саиды стоят того, чтобы съездить и хорошо провести время. Спасибо большое!!!