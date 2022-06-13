«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных

Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды

Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды.

Лучшие гостиницы и рестораны, самые быстрые перемещения на люксовых автомобилях в любую точку и потрясающая природа Дагестана. Вы вернётесь в обычную жизнь отдохнувшими и полными впечатлений. Ведь лучший отдых — это в первую очередь комфорт и роскошь.
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных

Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Миатлинская ГЭС
  • Гоор
  • Кахиб
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гимринский тоннель
  • Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Беседка Шамиля
  • Салтинский водопад
  • Река Салтинка
  • Карадахская теснина

Программа:

Первый день

Уже с момента встречи в аэропорту вы поймёте, какое путешествие вас ждёт. На удобном минивэне мы отправимся в древний город Дербент! Здесь мирно столетиями соседствуют армянский храм Святого Всеспасителя 1871 г., Джума-мечеть VIII в., синагога 1614 г..
Полтора тысячелетия неприступная крепость Нарын-кала. Это город в городе. Ведь и до наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой.
Обед и ужин нас ждут в интересных местах города, где блюда Кавказской кухни соревнуются друг с другом во вкусах и подаче. Ночь проводим в гостинице.

Второй день

После завтрака выезжаем в славный Гуниб, где останемся на ночь в гостевом доме.
Мы встретим на маршруте Гимринскую башню — свидетеля шамилевских времён. А ещё Ирганайское водохранилище, другая реальность дагестанской природы, уже рукотворной. А дальше Гунибская ГЭС, которой уже больше 80 лет назад. Не обойдём вниманием и Мемориальный комплекс «Андалал». Он хранит историю Андалалского сражения.
Ещё одной красивой точкой этого маршрута станет Салтинский водопад. Пройдя узкое ущелье Салтинской теснины взору откроется удивительная природная достопримечательность. А самое яркое впечатление ждёт впереди. Река Салтинка, срываясь 20-метровым водопадом, наполняет подземное озеро в пещере.

Третий день

После завтрака в Гунибе поедем в Чох и Гамсутль. Здесь мы проведём весь день и останемся на ночёвку в гостевом доме.
Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей.
Живописнейший аул Гамсутль уютно раскинулся на вершине горы Гамсутльмеэр в Дагестане. Единственный житель, верный своей малой родине жил тут до ухода из жизни в 2015 году. Гамсутль манит красивейшими горными видами, потрясающей природой, отличной экологией.

Четвертый день

После завтрака в гостевом доме в Чохе нас ждёт дорога в край башен — Гоор и Кахиб.
Путь в Кахиб лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. После сытного обеда в гостевом доме, можно попробовать сделать крюк через мост и овраги. Гоор — это, пожалуй, младший брат Дагестана. Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Чтобы пропитаться местными легендами, останемся на ночёвку в гостевом доме.

Пятый день

Последний экскурсионный день посвятим Сулакскому каньону. А это значит, что с самой высокой точки — верхней смотровой площадки посёлка Дубки — вы разглядите легендарную Чиркейскую ГЭС. Прогулка на катере тоже в числе развлечений. И тогда вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона.
Обед на форелевом хозяйстве — уже визитная карточка тура. Без свежепойманной рыбе на гриле у этой поездке не будет сытного послевкусия.
Потом мы едем в аэропорт и прощаемся с Дагестаном. До новых встреч.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии.
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Национальная еда
  • Услуги гида-проводника
  • Проживание
  • Встреча в аэропорту в национальных костюмах и со сладостями
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Начало в понедельник в 10:00

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