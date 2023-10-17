Отправьтесь в удивительное путешествие к Сулакскому каньону, где каждая минута будет наполнена невероятными впечатлениями.
Вам предстоит посетить величественное Чиркейское водохранилище, пересечь подвесной мост к уникальной пещере «Нохъо», насладиться изысками дагестанской кухни в форелевом хозяйстве Главрыба и завершить этот захватывающий день, покорив самый высокий бархан Евразии — Сарыкум.
Вам предстоит посетить величественное Чиркейское водохранилище, пересечь подвесной мост к уникальной пещере «Нохъо», насладиться изысками дагестанской кухни в форелевом хозяйстве Главрыба и завершить этот захватывающий день, покорив самый высокий бархан Евразии — Сарыкум.
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Тещин язык
- Сулакский каньон со смотровой площадки пос. Дубки
- Пещера «Нохъо»
- Главрыба фореловое хозяйство
- «Сарыкум» Бархан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природное чудо с бирюзовой водойСулакский каньон — это удивительное природное явление, которое пока еще ни одного туриста не оставило равнодушным. Считаю, что стоит обязательно увидеть эти красивые необычные места.
Эти горы, река Сулак, которая течет по ущелье высоких захватывающих дух гор. Вода в нем загадочного бирюзового цвета. Сулакский каньон является самым высоким в Европе, здесь побывали в свое время М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Александр Дюма и другие выдающиеся личности.
Экскурсию мы начинаем с огромнейшего водохранилища Чиркейской ГЭС, где можно насладиться его красотой, по желанию прокатиться на катере. Далее едем на так называемый Тещин язык, где можно сделать яркие и атмосферные фото-видео с видом на каньон. А с другого ракурса с видом на водохранилище с его самой высокой арочной плотиной в России.
Затем поднимаемся в поселок Дубки на смотровою площадку, где открывается уже вид на каньон полностью. Далее посетим пещеру «Нохъо». Для особых экстремалов также есть возможность прыгнуть с тарзанки и прокатиться на зиплайне (по желанию).
Сделаем перерыв на обед в форелевом хозяйстве Главрыба — вы отведаете вкусной дагестанской кухней с широким выбором.
И конечной точной нашего маршрута станет песчаная гора — Бархан Сарыкум. Уникальным этот географический объект является из-за его размеров: Сарыкумский бархан — крупнейший в России и Европе, а также второй по величине на планете. Здесь был снят советский кинофильм «Белое солнце пустыни». У каждой нашей локации я обязательно вам расскажу историю возникновения, размер и много разных интересных фактов.
Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в пещеру «Нохъо»
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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