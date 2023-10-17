Природное чудо с бирюзовой водойСулакский каньон — это удивительное природное явление, которое пока еще ни одного туриста не оставило равнодушным. Считаю, что стоит обязательно увидеть эти красивые необычные места.

Эти горы, река Сулак, которая течет по ущелье высоких захватывающих дух гор. Вода в нем загадочного бирюзового цвета. Сулакский каньон является самым высоким в Европе, здесь побывали в свое время М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Александр Дюма и другие выдающиеся личности.

Экскурсию мы начинаем с огромнейшего водохранилища Чиркейской ГЭС, где можно насладиться его красотой, по желанию прокатиться на катере. Далее едем на так называемый Тещин язык, где можно сделать яркие и атмосферные фото-видео с видом на каньон. А с другого ракурса с видом на водохранилище с его самой высокой арочной плотиной в России.

Затем поднимаемся в поселок Дубки на смотровою площадку, где открывается уже вид на каньон полностью. Далее посетим пещеру «Нохъо». Для особых экстремалов также есть возможность прыгнуть с тарзанки и прокатиться на зиплайне (по желанию).

Сделаем перерыв на обед в форелевом хозяйстве Главрыба — вы отведаете вкусной дагестанской кухней с широким выбором.

И конечной точной нашего маршрута станет песчаная гора — Бархан Сарыкум. Уникальным этот географический объект является из-за его размеров: Сарыкумский бархан — крупнейший в России и Европе, а также второй по величине на планете. Здесь был снят советский кинофильм «Белое солнце пустыни». У каждой нашей локации я обязательно вам расскажу историю возникновения, размер и много разных интересных фактов.

Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.