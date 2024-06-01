1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо»»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
«Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Здесь мы снова увидим каньоны, водопады, а также посетим пещеры Каменной чаши, соединенные узкими проходами»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Следующая точка маршрута — это пещеры Нохъо в Дагестане»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Это единственная пещера с водопадом в Дагестане и памятник природы регионального значения с 1983 года»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
«Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится пещера с водопадом»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
«Экстрим и красоты пещеры «Нохъо» В пещере «Нохъо» вы будете свидетелями захватывающего вида на подвесной мост»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
«А пройдя через комплекс пещер — увидеть каньон и Миатлинскую ГЭС с нового ракурса»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
- ППолина29 мая 2024Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
- ШШехонина27 мая 2024Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ННаталья26 мая 2024Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные красоты Сулакского каньона, Чиркейского
- ДДенис26 мая 2024Сулейман на лучшем уровне провел экскурсию для нашей семьи. Были с ребенком 2,5 года. Комфортная машина, комфортное безопасное вождение. Показал
- ИИльмира25 мая 2024Рассчитывали лишь на комфортный трансфер к красивым локациям, а получили замечательную интересную живую экскурсию на комфортном чистом минивене с рассказом
- ЯЯна25 мая 2024Добрый день! У нас был лучший гид Юсуп, экскурсия прошла отлично, гид был очень крутой и рассказывал много интересного!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Магомеду за наше путешествие! Очень много интересных историй мы услышали, получили ответы на все вопросы,
- РРоман20 мая 2024Впечатления супер,очень хороший гид,всё очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещеры»
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