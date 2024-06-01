Экскурсии по пещерам Махачкалы

Найдено 13 экскурсий в категории «Пещеры» в Махачкале, цены от 8 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо»»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
«Дойдете по пещере к единственному подземному водопаду в республике и, по желанию, искупаетесь в его чаше»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Здесь мы снова увидим каньоны, водопады, а также посетим пещеры Каменной чаши, соединенные узкими проходами»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Следующая точка маршрута — это пещеры Нохъо в Дагестане»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Это единственная пещера с водопадом в Дагестане и памятник природы регионального значения с 1983 года»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
«Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится пещера с водопадом»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
«Экстрим и красоты пещеры «Нохъо» В пещере «Нохъо» вы будете свидетелями захватывающего вида на подвесной мост»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
«А пройдя через комплекс пещер — увидеть каньон и Миатлинскую ГЭС с нового ракурса»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что
  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • Ш
    Шехонина
    27 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные красоты Сулакского каньона, Чиркейского
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    водохранилища, реки Сулак, пещеры Нохъо и конечно же куда без орлов) Советую обязательно взять спуск на джипе к реке Сулак и прогулку по ней на катере. Заряд адреналина обеспечен!))) Ну и конечно же огромное спасибо нашему гиду Хаджи-Мураду за интересные факты о Дагестане, их культуре, традициях и людях! Весь путь к локациям пели песни и смеялись) Огромное спасибо за позитивную и душевную атмосферу!

    Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные
  • Д
    Денис
    26 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Сулейман на лучшем уровне провел экскурсию для нашей семьи. Были с ребенком 2,5 года. Комфортная машина, комфортное безопасное вождение. Показал
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    абсолютно все, что заявлено и даже больше. Знает как грамотно построить маршрут, чтобы не попадать наиболее загруженное время. Огромное СПАСИБО! И до новых встреч!

  • И
    Ильмира
    25 мая 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Рассчитывали лишь на комфортный трансфер к красивым локациям, а получили замечательную интересную живую экскурсию на комфортном чистом минивене с рассказом
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    обо всем увиденном, а также о горных народах Дагестана, их быте, обычаях, занятиях и увлечениях. Огромное спасибо Магомеду! Отличный водитель- спокойный, аккуратный, прекрасный рассказчик, не дававший скучать всю поездку, обаятельный, скромный и предупредительный! Показал красивейшие места и помог купить вкуснейшие только созревшие дагестанские фрукты прямо с поля! Помог сделать замечательные фото. Память о Дагестане на всю жизнь! Дорогой Магомед, здоровья и благополучия тебе и всей твоей семье! Рекомендую экскурсию! Не пожалеете!

  • Я
    Яна
    25 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Добрый день! У нас был лучший гид Юсуп, экскурсия прошла отлично, гид был очень крутой и рассказывал много интересного!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Магомеду за наше путешествие! Очень много интересных историй мы услышали, получили ответы на все вопросы,
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    касательно традиций народа, отдельно хочется отметить уверенное вождение, отличное чувство юмора, и в целом Магомед замечательный человек, а также классный фотограф:) будем рекомендовать!

  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Впечатления супер,очень хороший гид,всё очень понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
  2. 3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
  3. Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
  4. Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
  5. Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Пещеры" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 8 000 до 15 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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