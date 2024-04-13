Когда: По понедельник 09:00 до 17:00Вторник 09:00 до 17:00Среда 09:00 до 17:00Четверг 09:00 до 17:00Пятница 09:00 до 16:30Суббота 09:00 до 17:30Воскресенье 09:00 до 17:30

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала