Приглашаю вас в поездку по каньону и дюнам Дагестана! Вместе мы посетим «визитную карточку» республики — Сулакский каньон, где вы сможете прокатиться на катере.
Поднимемся на вершину крупнейшего песчаного массива Евразии — бархан Сакрыкум, пройдем по подвесному мосту между пещерами Нохъо и выпьем кофе в кафе, вырубленном прямо в скале.
Поднимемся на вершину крупнейшего песчаного массива Евразии — бархан Сакрыкум, пройдем по подвесному мосту между пещерами Нохъо и выпьем кофе в кафе, вырубленном прямо в скале.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Пещеры Нохъо
- Смотровые площадки
- Сулакский каньон
Описание экскурсии
В этом туре вы увидите:
- Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный массив Евразии, высота которого достигает 262м. В летнее время температура поверхности бархана нагревается до 60°С.
- Пещеры Нохъо — это комплекс из трех пещер, состоящий из лабиринтов, смотровых площадок, подвесного моста на рекой, который соединяет проходы в пещеры. Именно здесь вы сможете посетить уникальное кафе в скале в Дагестане, где можно выпить ароматный кофе, наслаждаясь видами. И экстремальные прыжки с моста • Сулакский каньон и смотровая площадка — мы посмотрим на каньон с разных сторон и лучших смотровых. Головокружительные виды гарантированы!
- Катание на катерах по каньону — вас ждет настоящий драйв и заряд адреналина! Вы почувствуете свободу и сильный ветер в волосах! Это будет насыщенный и интересный день. Вам точно понравится! Всю красоту в описании не напишешь но в Реале я покажу вам все это и это того стоит ❤️.
По понедельник 09:00 до 17:00Вторник 09:00 до 17:00Среда 09:00 до 17:00Четверг 09:00 до 17:00Пятница 09:00 до 16:30Суббота 09:00 до 17:30Воскресенье 09:00 до 17:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Пещеры Нохъо
- Смотровые площадки
- Сулакский каньон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Катание на катере
- Обед
- Вход в пещеры
- Входные билеты на бархан
Где начинаем и завершаем?
Начало: У отеля
Завершение: Акушинского, 100
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельник 09:00 до 17:00Вторник 09:00 до 17:00Среда 09:00 до 17:00Четверг 09:00 до 17:00Пятница 09:00 до 16:30Суббота 09:00 до 17:30Воскресенье 09:00 до 17:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mgasan0519@gmail.com
13 апр 2024
Хочу отставить не большой отзыв про сегодняшний тур нам очень понравилось увидели очень красивый каньон узнали много интересного про Дагестан Гид был очень внимательный, сразу видно что человек влюблен в свою республику . Очень довольны что взяли тур именно у Арифа, многое не успели посмотреть в следующем году обязательно вернемся))
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