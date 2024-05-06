Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Совместим приятное с ещё более приятным! Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента.
Побываем в Карадахской теснине, на плато Матлас и на «Языке тролля», а ещё заведём приятную традицию — пить кофе, сваренный в турке, в самых живописных местах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 000 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.
Проживание. В комфортном гостевом доме в горах и в гостинице на море, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки и кофе-паузы в горах.
Программа тура по дням
Аул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилище
Встретим вас в аэропорту и отправимся в аул Зубутли. Здесь удивительный климат и растёт множество фруктовых деревьев: персики, черешня, инжир и айва. Затем спустимся к Сулакскому каньону и за доплату прокатимся по нему на катерах.
Добавим щепотку экстрима: желающие смогут покататься на качелях над пропастью!
После обеда побываем на закрытой смотровой площадке в посёлке Дубки, а затем сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» — скальном выступе.
Выпьем чашечку кофе, сваренного в турке на свежем воздухе. Перед глазами у нас будет лазурь Чиркейского водохранилища — и никакие кофейни и рестораны не сравнятся.
Вечером прибудем в село Гуниб, заселимся в номера и поужинаем.
Достопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак Гамсутль
Позавтракаем и поедем в Верхний Гуниб, чтобы пройтись по Царской поляне и побывать в беседке Шамиля, где князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама в годы Кавказской войны.
Полюбуемся видами со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей, после чего рассмотрим мемориальный комплекс «Журавли».
После обеда переедем в аул-призрак Гамсутль. С 2015 года здесь никто не живёт, в домах царит тишина, а по улочкам гуляет лишь ветер.
Выпьем кофе с видом на пустующее село, побываем на точке Айвазовского — отсюда художник писал свой пейзаж «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».
Вернёмся в гостиницу и поужинаем.
Водопад Тобот и Каменная чаша
После завтрака поедем на водопад Тобот, полюбуемся шумной громадой, пообедаем и отправимся на плато Матлас. Вы увидите, как множество потоков с грохотом срываются с обрыва прямо в пропасть.
Не будем нарушать традицию и остановимся на кофебрейк с видом на ущелье. Затем прогуляемся по теснине Каменная чаша — скалы здесь стоят так близко, будто образуют длинный коридор.
Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.
Карадахская теснина, Датунский храм и «Язык тролля»
Позавтракаем и отправляемся в путь. Нас ждёт Карадахская теснина — узкий каньон, где расстояние между скал не больше 2-4 метров. Затем побываем у храма Датун 10 века и пообедаем.
Сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» в селе Гоор и вернёмся в гостиницу к ужину.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
Насладимся завтраком и поедем в Дербент. Знакомство со старейшим в России городом начнём с побережья Каспийского моря, где расположился необычный объект — экраноплан «Лунь». Рассмотрим корабль с крыльями — некогда гордость советской науки, а затем пообедаем.
Побываем к крепости Нарын-Кала 6 века, увидим старейшую в стране мечеть, прогуляемся по атмосферным магалам (старинным кварталам вокруг мечети) и полюбуемся мультимедийным фонтаном со множествами световых прожекторов.
После ужина заселимся в домики.
На катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» и отдых на пляже
Позавтракаем — и к морю! За доплату отправимся на катерах к неработающему 8-му цеху завода «Дагдизель». Местные прозвали его «дагестанский Форт Боярд».
У вас будет время вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть под жарким солнцем. Вечером — ужин.
Свободный день и отъезд
Программа дня зависит от времени вашего вылета. После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт или ещё искупаться, полежать на пляже и закупиться сувенирами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 ночи в горах и 2 на берегу моря)
- Сопровождение гида
- Завтраки и кофе-паузы в горах
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Прогулка на катере по каньону - 5000 руб. на группу
- Доставка до катера на джипе - 5000 руб. на группу
- Катание на зиплайне (по желанию)
- Прогулка на лошадях (по желанию)
- Прогулка на катере к цеху 8 завода «Дагдизель» - 1500 руб. /чел
- Катание на сапах (по желанию)