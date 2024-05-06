Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Авторский тур в Махачкале

Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке

Тур для тех, кто не привык выбирать: отправиться ли в путешествие по горам и каньонам, делая экстремальные фото над пропастью и любуясь шумными водопадами, или провести отпуск на берегу моря, получая идеальный загар под шёпот волн и крики чаек, а может и вовсе погрузиться в историю края.

Совместим приятное с ещё более приятным! Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента.

Побываем в Карадахской теснине, на плато Матлас и на «Языке тролля», а ещё заведём приятную традицию — пить кофе, сваренный в турке, в самых живописных местах.
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.

Проживание. В комфортном гостевом доме в горах и в гостинице на море, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки и кофе-паузы в горах.

Программа тура по дням

1 день

Аул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилище

Встретим вас в аэропорту и отправимся в аул Зубутли. Здесь удивительный климат и растёт множество фруктовых деревьев: персики, черешня, инжир и айва. Затем спустимся к Сулакскому каньону и за доплату прокатимся по нему на катерах.

Добавим щепотку экстрима: желающие смогут покататься на качелях над пропастью!

После обеда побываем на закрытой смотровой площадке в посёлке Дубки, а затем сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» — скальном выступе.

Выпьем чашечку кофе, сваренного в турке на свежем воздухе. Перед глазами у нас будет лазурь Чиркейского водохранилища — и никакие кофейни и рестораны не сравнятся.

Вечером прибудем в село Гуниб, заселимся в номера и поужинаем.

Аул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеАул Зубутли, смотровая площадка в Дубках и кофе с видом на Чиркейское водохранилище
2 день

Достопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак Гамсутль

Позавтракаем и поедем в Верхний Гуниб, чтобы пройтись по Царской поляне и побывать в беседке Шамиля, где князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама в годы Кавказской войны.

Полюбуемся видами со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей, после чего рассмотрим мемориальный комплекс «Журавли».

После обеда переедем в аул-призрак Гамсутль. С 2015 года здесь никто не живёт, в домах царит тишина, а по улочкам гуляет лишь ветер.

Выпьем кофе с видом на пустующее село, побываем на точке Айвазовского — отсюда художник писал свой пейзаж «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».

Вернёмся в гостиницу и поужинаем.

Достопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Верхнего Гуниба и аул-призрак Гамсутль
3 день

Водопад Тобот и Каменная чаша

После завтрака поедем на водопад Тобот, полюбуемся шумной громадой, пообедаем и отправимся на плато Матлас. Вы увидите, как множество потоков с грохотом срываются с обрыва прямо в пропасть.

Не будем нарушать традицию и остановимся на кофебрейк с видом на ущелье. Затем прогуляемся по теснине Каменная чаша — скалы здесь стоят так близко, будто образуют длинный коридор.

Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.

Водопад Тобот и Каменная чашаВодопад Тобот и Каменная чашаВодопад Тобот и Каменная чашаВодопад Тобот и Каменная чаша
4 день

Карадахская теснина, Датунский храм и «Язык тролля»

Позавтракаем и отправляемся в путь. Нас ждёт Карадахская теснина — узкий каньон, где расстояние между скал не больше 2-4 метров. Затем побываем у храма Датун 10 века и пообедаем.

Сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» в селе Гоор и вернёмся в гостиницу к ужину.

Карадахская теснина, Датунский храм и «Язык тролля»Карадахская теснина, Датунский храм и «Язык тролля»Карадахская теснина, Датунский храм и «Язык тролля»
5 день

Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту

Насладимся завтраком и поедем в Дербент. Знакомство со старейшим в России городом начнём с побережья Каспийского моря, где расположился необычный объект — экраноплан «Лунь». Рассмотрим корабль с крыльями — некогда гордость советской науки, а затем пообедаем.

Побываем к крепости Нарын-Кала 6 века, увидим старейшую в стране мечеть, прогуляемся по атмосферным магалам (старинным кварталам вокруг мечети) и полюбуемся мультимедийным фонтаном со множествами световых прожекторов.

После ужина заселимся в домики.

Экраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
6 день

На катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» и отдых на пляже

Позавтракаем — и к морю! За доплату отправимся на катерах к неработающему 8-му цеху завода «Дагдизель». Местные прозвали его «дагестанский Форт Боярд».

У вас будет время вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть под жарким солнцем. Вечером — ужин.

На катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» и отдых на пляжеНа катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» и отдых на пляжеНа катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» и отдых на пляже
7 день

Свободный день и отъезд

Программа дня зависит от времени вашего вылета. После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт или ещё искупаться, полежать на пляже и закупиться сувенирами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (4 ночи в горах и 2 на берегу моря)
  • Сопровождение гида
  • Завтраки и кофе-паузы в горах
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Прогулка на катере по каньону - 5000 руб. на группу
  • Доставка до катера на джипе - 5000 руб. на группу
  • Катание на зиплайне (по желанию)
  • Прогулка на лошадях (по желанию)
  • Прогулка на катере к цеху 8 завода «Дагдизель» - 1500 руб. /чел
  • Катание на сапах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённости, утро
Завершение: Аэропорт Махачкалы, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыЭкраноплан «Лунь»Популярные местаГамсутльКарадахская теснинаСело ГунибДербентЧиркейское водохранилищеПрирода и пейзажиГорыНабережнаяФорты

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