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Магия камня и инопланетные пейзажи

С четырёх километров сквозь гору всё и начнётся. Магия не терпит суеты, а значит неторопливая езда по Гимринскому тоннелю — самому длинному тоннелю настроит на нужный лад! Далее отправимся к Гимринской башне — каменному напоминанию о временах, когда часовые не смыкали глаз, неся дозор. Мы обязательно тут остановимся, чтобы услышать историю строительства башни. Ирганайское водохранилище — говорят, это одно из тех местом куда хочется возвращаться. Вы сможете проверить сами. Инопланетные пейзажи сменяются довольно оживленными населенными пунктами. У них своя жизнь на берегу. И тем это место ещё прекраснее.

Гунибская ГЭС — одна из самых молодых в России. Кроме возраста выделяется среди остальных очень необычным местом около плотины. Ваши фото из этих мест станут подолгу с восхищением рассматривать. Впечатления от масштабов гидро-сооружения дополняют невероятные формы скал вокруг. Их причудливые изгибы будто рукой высечены. Это нужно видеть!

Салтинское ущелье и призрачное село — Гамсутль

За пылью времён едут в старинное селение Чох. Ведь рядом расположено заброшенный аул Гамсутль. Но спешим уверить, что познакомившись с селом ближе, вы снова вернётесь сюда. Наверно это любовь самих жителей села к родной земле передаётся всем, кто ступил на неё однажды. Особая судьба, великое прошлое и предания о Великом Шелковом пути, о набегах завоевателей, о героях и мудрецах — невозможно не увлечься всем этим. Но главное — память о каждом, кто прославил село в разных сферах и областях, бережно хранится и передается от поколения к поколению. Может и вы услышите историю о ком-то за обедом в гостевом доме!

Остались ли те, кто не слышал о селе Гамсутль? Его слава затмит скоро Мачу-Пикчу в Перу. Но даже широкая известность не сможет погасить интерес к этому удивительному месту. Потому что каждый должен своими глазами увидеть то, что когда-то было родиной сотен людей. А теперь их дома превращаются в прах. Но пока мы будем стремиться сюда, будет жива память о Гамсутле.

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