Село Гамсутль известно своей многовековой историей и традиционной горской архитектурой.
Оно сравнивается с дагестанской версией Мачу-Пикчу и называется аулом-призраком, так как последний житель умер в 2015 году, а остальные жители покинули место около 30 лет назад.
Оно сравнивается с дагестанской версией Мачу-Пикчу и называется аулом-призраком, так как последний житель умер в 2015 году, а остальные жители покинули место около 30 лет назад.
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Село-призрак Гамсутль
- Салтинский водопад
- Аул Чох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уголок сокровищ и тайн.
- Гамсутль сочетает в себе многовековую историю и традиционную горскую архитектуру, которая оставила неизгладимый след в культурном наследии Дагестана. Аул часто сравнивают с дагестанским Мачу-Пикчу, аулом-призраком и музеем под открытым небом. Здесь вы можете увидеть старинные башни и жилые дома, которые сохранились с момента их постройки. Каждый камень и стена здесь хранят историю, которая передается из поколения в поколение.
- Посетив село Гамсутль, вы окунетесь в неповторимую атмосферу Дагестана и познакомитесь с его культурным наследием. Вы увидите уникальные памятники истории и архитектуры, которые сохранились на протяжении многих веков. Салтинский водопад — красивейшее природное чудо. Вода падает вниз скалы и создает потрясающий вид. Это место прекрасно подходит для пеших прогулок и фотосессий в окружении живописной природы. Присоединяйтесь к экскурсии откройте для себя удивительный мир Дагестана.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любой день недели в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Джиппинг до Гамсутля (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Точный адрес после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день недели в 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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