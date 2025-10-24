читать дальше

очень не опрятный, в растянутых трико, не приятный в общении, машину ведет очень не аккуратно, параллельно решая свои вопросы в телефоне.

Эта адская поездка началась с того что Абакар нарушил ПДД - пересек сплошную, его остановили Гаишники, он с ними разбирался минут 20. Далее нас остановили на посту полиции перед въездом в тоннель. Наш водитель крайне грубо начал огрызаться на стандартные вопросы сотрудников, и те, решив проучить его, устроили полный досмотр машины с собаками - в итоге мы застряли там часа на 2 🤦🏼‍♀️ причем сотрудники полиции были с нами крайне любезны, предложили нам воды, а также сводили нас на вершину близприлегающего холма, где мы нарвали чабрец и поели землянику😁 Далее настроение у этого «гида» испортилось окончательно, по теме экскурсии он больше не сказал ни слова, виноватым в том, что он украл у нас оплаченное время, он себя не чувствовал. Он видите ли был на сво и теперь ему все должны 🤦🏼‍♀️ Ирганайское водохранилище мы проехали мимо, тк времени на него тупо не было, ведь уже было время обеда. Обед был вкусным - он немного поднял настроение. Но, затем нам объявляют, что Гамсутль отменяется, тк от дождя развезло дорогу. Именно из за Гамсутля все туристы бронируют эту экскурсию и организаторы должны заранее проверять прогноз погоды, чтобы не продавать ее, когда идет дождь. Но ради бабла, можно и продать😁 А перед самым подьемом объявить, что дескать непогода, сорян 🤷🏼‍♀️ когда люди уже все оплатили и некуда деваться. Это непорядочно. В итоге мы бродили по селу Согратль с местным жителем, который работает здесь учителем истории. Очень приятный человек, он даже немного скрасил этот день, полный разочарований. Но все же Согратль, это не Гамсутль. Далее был долгий путь домой со злым Абакаром за рулем. Вы вообще как отбираете людей на должность гида? Таким, как Абакар, нельзя работать с людьми. Послевкусие от вашей экскурсии осталось отвратное. Не рекомендую 🙅🏼‍♀️