Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Махачкалы)

Откройте для себя загадочный аул Гамсутль и живописный Салтинский водопад. Путешествие из Махачкалы подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции
Гамсутль - древний аул-призрак, который манит путешественников своей историей и атмосферой. Здесь каждый камень хранит воспоминания о прошлом. Прогулка по его улицам позволяет прикоснуться к истории и почувствовать дух времени. В завершение маршрута - Салтинский водопад, где вода и свет создают волшебные картины. Это путешествие подарит вам не только знания, но и эстетическое удовольствие от великолепных видов
4.5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные природные пейзажи
  • 📜 Исторические загадки Гамсутля
  • 🍽 Вкус национальной кухни
  • 🚐 Комфортное путешествие
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»

Описание экскурсии

  • 7:30 — выезд из Махачкалы. Сбор группы, посадка в микроавтобус.
  • 9:00 — проезд через Гимринский тоннель, один из самых длинных в России (4300 м). После этого — первые виды на горные ущелья и перевалы.
  • 9:15 — остановка у Гимринской башни. Фото, рассказ гида (15–20 минут).
  • 10:00 — остановка у Ирганайского водохранилища. Живописная панорама гор и воды. Санитарная пауза + фотостоп.
    (15–20 минут).
  • 11:00 — осмотр Гунибской ГЭС. Короткая остановка для знакомства с локацией (10–15 минут).
  • 11:30 — мемориальный комплекс «Андалал». Историческая справка, прогулка по территории (20–25 минут).
  • 12:30 — прибытие к тропе в Гамсутль. Начало подъёма к заброшенному аулу (на местном транспорте).
  • 13:30 — свободное время в Гамсутле.
  • 15:30 — обед в местном кафе. Традиционные блюда кавказской кухни.
  • 16:15 — отправление к Салтинской теснине.
  • 17:00 — Салтинский водопад. Прогулка по ущелью. Свободное время для фото и отдыха (около 40 минут).
  • 18:00 — выезд в Махачкалу.
  • 21:00 — возвращение в город (время ориентировочное, зависит от дороги).

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Что включено
    — транспорт (туда и обратно)
    — услуги гида-проводника
    — обед — национальная кухня.
  • Что не включено:*
    — транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 ₽ за чел. в одну сторону)
    — билет на Салтинский водопад (100 ₽ за чел.).

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети до 12 лет3400 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 14871 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
1
1
Фрейда-Мария
Фрейда-Мария
24 окт 2025
Лабазангаджи отличный гид.
Рассказал о локациях,показал все + отличный человек. Скучно вам точно не будет.
Касаемо маршрута,не рекомендую детям и старикам,идти около часа по горной дороге тяжело
Лабазангаджи отличный гид.Лабазангаджи отличный гид.Лабазангаджи отличный гид.
И
Ирина
17 окт 2025
Прекрасная, хотя и довольно сложная экскурсия. Сейчас удачное время для посещения Гамсутля, мало народа, и погода не жаркая.
Отличный гид Хусейн, ответственный, но при этом весёлый водитель Джамал. Все обещанные локации
мы посетили, всё успели при хорошей организации. Обед тоже замечательный.
Вид на вершине Гамсутля захватывающий, и Салтинский водопад впечатлил, тем более, что сейчас он как раз полноводный, т. к. недавно были дожди.
Рекомендую!

Прекрасная, хотя и довольно сложная экскурсия. Сейчас удачное время для посещения Гамсутля, мало народа, и погода не жаркая.
Отличный гид Хусейн, ответственный, но при этом весёлый водитель Джамал. Все обещанные локации мы посетили, всё успели при хорошей организации. Обед тоже замечательный.
Вид на вершине Гамсутля захватывающий, и Салтинский водопад впечатлил, тем более, что сейчас он как раз полноводный, т. к. недавно были дожди.
Рекомендую!
А
Александра
13 окт 2025
Очень понравилось! Гид Магомед Г прекрасно провел экскурсию, время пролетело незаметно, хоть и ездили весь день. Абсолютно все нам понравилось! Спасибо большое! Рекомендуем!!!
Т
Татьяна
8 сен 2025
Очень продуманный маршрут, все организовано. Автобус комфортабельный, чистый, водитель Мухамед опытный, все серпантины горных дорог пройдены безупречно. Наш гид Курбан доброжелательный, грамотный, интеллектуальный, тактичный, с хорошим чувством юмора. Знающий историю
государства, своего народа, своего края, Поездка была нескучной, интересной, познавательной. За время поездки все познакомились, благодаря Курбану ощущали себя командой. Спасибо организаторам и отдельная благодарность Курбану и Мухамеду! Спасибо Вам огромное! Очень рекомендую всем этот маршрут и команду!

Очень продуманный маршрут, все организовано. Автобус комфортабельный, чистый, водитель Мухамед опытный, все серпантины горных дорог пройдены безупречно. Наш гид Курбан доброжелательный, грамотный, интеллектуальный, тактичный, с хорошим чувством юмора. Знающий историю государства, своего народа, своего края, Поездка была нескучной, интересной, познавательной. За время поездки все познакомились, благодаря Курбану ощущали себя командой. Спасибо организаторам и отдельная благодарность Курбану и Мухамеду! Спасибо Вам огромное! Очень рекомендую всем этот маршрут и команду!
Анастасия
Анастасия
5 авг 2025
Было очень здорово. Гид Абакар очень классный веселый человек. Виды ошеломляющие. Место душевное. Водопад незабываемый. Вообщем рекомендую от души
Было очень здорово. Гид Абакар очень классный веселый человек. Виды ошеломляющие. Место душевное. Водопад незабываемый. Вообщем рекомендую от души
А
Алиса
4 авг 2025
Все очень понравилось. Экскурсия супер. Рекомендую
Елена
Елена
14 июл 2025
Ни при каких обстоятельствах не бронируйте экскурсии у этого организатора. 6 июля у нас был забронирован Гамсутль, который в итоге мы не посетили. Гидом был пожилой мужчина по имени Абакар,
очень не опрятный, в растянутых трико, не приятный в общении, машину ведет очень не аккуратно, параллельно решая свои вопросы в телефоне.
Эта адская поездка началась с того что Абакар нарушил ПДД - пересек сплошную, его остановили Гаишники, он с ними разбирался минут 20. Далее нас остановили на посту полиции перед въездом в тоннель. Наш водитель крайне грубо начал огрызаться на стандартные вопросы сотрудников, и те, решив проучить его, устроили полный досмотр машины с собаками - в итоге мы застряли там часа на 2 🤦🏼‍♀️ причем сотрудники полиции были с нами крайне любезны, предложили нам воды, а также сводили нас на вершину близприлегающего холма, где мы нарвали чабрец и поели землянику😁 Далее настроение у этого «гида» испортилось окончательно, по теме экскурсии он больше не сказал ни слова, виноватым в том, что он украл у нас оплаченное время, он себя не чувствовал. Он видите ли был на сво и теперь ему все должны 🤦🏼‍♀️ Ирганайское водохранилище мы проехали мимо, тк времени на него тупо не было, ведь уже было время обеда. Обед был вкусным - он немного поднял настроение. Но, затем нам объявляют, что Гамсутль отменяется, тк от дождя развезло дорогу. Именно из за Гамсутля все туристы бронируют эту экскурсию и организаторы должны заранее проверять прогноз погоды, чтобы не продавать ее, когда идет дождь. Но ради бабла, можно и продать😁 А перед самым подьемом объявить, что дескать непогода, сорян 🤷🏼‍♀️ когда люди уже все оплатили и некуда деваться. Это непорядочно. В итоге мы бродили по селу Согратль с местным жителем, который работает здесь учителем истории. Очень приятный человек, он даже немного скрасил этот день, полный разочарований. Но все же Согратль, это не Гамсутль. Далее был долгий путь домой со злым Абакаром за рулем. Вы вообще как отбираете людей на должность гида? Таким, как Абакар, нельзя работать с людьми. Послевкусие от вашей экскурсии осталось отвратное. Не рекомендую 🙅🏼‍♀️

Ни при каких обстоятельствах не бронируйте экскурсии у этого организатора. 6 июля у нас был забронированНи при каких обстоятельствах не бронируйте экскурсии у этого организатора. 6 июля у нас был забронирован
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы искренне сожалеем, что ваша поездка оставила у вас такое негативное впечатление. Мы понимаем ваше разочарование
и хотим заверить вас, что мы воспринимаем ваш отзыв очень серьезно.

Что касается организации экскурсии и поведения гида, мы уже начали внутреннее расследование. Мы планируем провести дополнительное обучение для наших гидов, чтобы улучшить их навыки коммуникации и умение работать с группами. Мы также пересмотрим программу экскурсии, чтобы сделать ее более интересной и информативной.

Ваши замечания помогут нам сделать обслуживание более комфортным и внимательным к нуждам всех туристов и не допустим подобных моментов.

Еще раз спасибо за ваш отзыв. Он действительно помогает нам становиться лучше!

Светлана
Светлана
14 июл 2025
Мы были на многих экскурсиях в Дагестане, каждая из них интересна и позновательна. На эту экскурсию уже не было сил и мы даже засомневались ехать или нет. Но было решено-
ехать. Когда мы были в горах, я думала: Господи, а ведь я могла всего этого не увидеть… Езжайте и вы не пожалеете. Удивительное величие гор с самой вершины, где звук не разносится, ковёр из цветов, горные тропы, облака, до которых можно дотронуться рукой(☺), орлы, кружащие над головой… - вы не увидите этого в больших городах, в котором живём и мы. Невозможно описать ту красоту, которая открывается сверху, да оно и не надо, это будет жить в вашем сердце. Да, маршрут считается самым сложным из всех экскурсий по Дагестану. Но оно того стоит… Вы запомните эту экскурсию на всю жизнь.
Огромное спасибо нашему гиду: внимательный и доброжелательный. Он внимательно следил за каждым из нас, помогал и подсказывал. Мы не поднимались наверх пешком, гид договорился и нас довезли до вершины на машине, а вот спускались уже сами. Дагестан удивительный край не только по красоте природы, но и по людям, которые живут в нём!

Д
Дарья
9 июл 2025
К сожалению не помню имя водителя- экскурсовода который нам попался.
Много локаций не увидели.
В сам старый город не смогли попасть потому что прошел дождь и поднимать туда людей не решились по
грязи и слякоти (это не вина организатора, но могли бы предупредить заранее, ведь дожди были, а туристы о тонкостях не знают)
Но не смогли посетить локацию водохранилища и ГЭС, нам там просто не остановили, проехали мимо (потому что водитель ругался с полицией на контроле перед въездом в туннель и его проверки по итогу 1,5ч вместо того, чтобы просто сзади документы и тогда бы проверили за 20 минут. А он начал им хамить и проверяли поэтому всю машину полностью и естественно нашли нарушения)
Все же попросили остановить на обратном пути у водохранилища, но было уже темно и ничего не увидели
Про локации тоже мало что знает и не многое рассказал, в основном только про кавказскую войну и Махачкалу
В общем весь автобус был в расстроенных чувствах, ничего толком от экскурсии не получили!

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Добрый день, Дарья! Спасибо, что поделились своим опытом, и очень жаль слышать о возникших неудобствах. Мы искренне сожалеем, и понимаем,
как важно в таких ситуациях получить поддержку и понимание. Мы ценим каждого клиента и всегда стараемся находить индивидуальный подход, особенно в нештатных ситуациях. Каждый отзыв помогает нам стать лучше, и мы надеемся, что в будущем сможем оправдать ваши ожидания. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам

А
Арина
4 июл 2025
Все очень понравилось, гид рассказал много всего, отвечал на все вопросы. Мы побывали во многих местах и очень вкусно покушали. Я советую брать именно этот тур, не пожалеете!
Кабир
Кабир
2 июл 2025
Спасибо экскурсоводу Абакару, очень хорошо все объяснил все показал. Это была первая поездка в дагестан👍👍👍👍
о
олег
9 июн 2025
Отличная экскурсия, которую провел Гаджимурат, хорошая атмосфера, интересная подача и содержание маршрута.
Ю
Юлия
6 июн 2025
Все отлично. Обед вкусный. Дорога дальняя. Гид Татьяна супер! Красиво все. Единственное мало времени на главную локацию.
А
Алёна
21 мая 2025
Ездили через Кавказ тур - в Гамсутль, очень понравилась, чохские террасы просто великолепные 💔 Всем очень рекомендую эту поездку, Гид Татьяна очень эрудированный и профессиональный. Так же наш водитель Асланбег вез аккуратно и профессионально. Спасибо вам большое за самые яркие эмоции в жизни ❤️🙏
Ездили через Кавказ тур - в Гамсутль, очень понравилась, чохские террасы просто великолепные 💔 Всем очень рекомендую эту поездку, Гид Татьяна очень эрудированный и профессиональный. Так же наш водитель Асланбег вез аккуратно и профессионально. Спасибо вам большое за самые яркие эмоции в жизни ❤️🙏

Входит в следующие категории Махачкалы

