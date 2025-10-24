Гамсутль - древний аул-призрак, который манит путешественников своей историей и атмосферой. Здесь каждый камень хранит воспоминания о прошлом. Прогулка по его улицам позволяет прикоснуться к истории и почувствовать дух времени. В завершение маршрута - Салтинский водопад, где вода и свет создают волшебные картины. Это путешествие подарит вам не только знания, но и эстетическое удовольствие от великолепных видов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные природные пейзажи
- 📜 Исторические загадки Гамсутля
- 🍽 Вкус национальной кухни
- 🚐 Комфортное путешествие
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Что можно увидеть
- Гамсутль
- Салтинский водопад
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
Описание экскурсии
- 7:30 — выезд из Махачкалы. Сбор группы, посадка в микроавтобус.
- 9:00 — проезд через Гимринский тоннель, один из самых длинных в России (4300 м). После этого — первые виды на горные ущелья и перевалы.
- 9:15 — остановка у Гимринской башни. Фото, рассказ гида (15–20 минут).
- 10:00 — остановка у Ирганайского водохранилища. Живописная панорама гор и воды. Санитарная пауза + фотостоп.
(15–20 минут).
- 11:00 — осмотр Гунибской ГЭС. Короткая остановка для знакомства с локацией (10–15 минут).
- 11:30 — мемориальный комплекс «Андалал». Историческая справка, прогулка по территории (20–25 минут).
- 12:30 — прибытие к тропе в Гамсутль. Начало подъёма к заброшенному аулу (на местном транспорте).
- 13:30 — свободное время в Гамсутле.
- 15:30 — обед в местном кафе. Традиционные блюда кавказской кухни.
- 16:15 — отправление к Салтинской теснине.
- 17:00 — Салтинский водопад. Прогулка по ущелью. Свободное время для фото и отдыха (около 40 минут).
- 18:00 — выезд в Махачкалу.
- 21:00 — возвращение в город (время ориентировочное, зависит от дороги).
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Что включено
— транспорт (туда и обратно)
— услуги гида-проводника
— обед — национальная кухня.
- Что не включено:*
— транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 ₽ за чел. в одну сторону)
— билет на Салтинский водопад (100 ₽ за чел.).
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Дети до 12 лет
|3400 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 14871 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фрейда-Мария
24 окт 2025
Лабазангаджи отличный гид.
Рассказал о локациях,показал все + отличный человек. Скучно вам точно не будет.
Касаемо маршрута,не рекомендую детям и старикам,идти около часа по горной дороге тяжело
И
Ирина
17 окт 2025
Прекрасная, хотя и довольно сложная экскурсия. Сейчас удачное время для посещения Гамсутля, мало народа, и погода не жаркая.
Отличный гид Хусейн, ответственный, но при этом весёлый водитель Джамал. Все обещанные локации
А
Александра
13 окт 2025
Очень понравилось! Гид Магомед Г прекрасно провел экскурсию, время пролетело незаметно, хоть и ездили весь день. Абсолютно все нам понравилось! Спасибо большое! Рекомендуем!!!
Т
Татьяна
8 сен 2025
Очень продуманный маршрут, все организовано. Автобус комфортабельный, чистый, водитель Мухамед опытный, все серпантины горных дорог пройдены безупречно. Наш гид Курбан доброжелательный, грамотный, интеллектуальный, тактичный, с хорошим чувством юмора. Знающий историю
Анастасия
5 авг 2025
Было очень здорово. Гид Абакар очень классный веселый человек. Виды ошеломляющие. Место душевное. Водопад незабываемый. Вообщем рекомендую от души
А
Алиса
4 авг 2025
Все очень понравилось. Экскурсия супер. Рекомендую
Елена
14 июл 2025
Ни при каких обстоятельствах не бронируйте экскурсии у этого организатора. 6 июля у нас был забронирован Гамсутль, который в итоге мы не посетили. Гидом был пожилой мужчина по имени Абакар,
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы искренне сожалеем, что ваша поездка оставила у вас такое негативное впечатление. Мы понимаем ваше разочарование
Светлана
14 июл 2025
Мы были на многих экскурсиях в Дагестане, каждая из них интересна и позновательна. На эту экскурсию уже не было сил и мы даже засомневались ехать или нет. Но было решено-
Д
Дарья
9 июл 2025
К сожалению не помню имя водителя- экскурсовода который нам попался.
Много локаций не увидели.
В сам старый город не смогли попасть потому что прошел дождь и поднимать туда людей не решились по
Много локаций не увидели.
Михаил
Ответ организатора:
Добрый день, Дарья! Спасибо, что поделились своим опытом, и очень жаль слышать о возникших неудобствах. Мы искренне сожалеем, и понимаем,
А
Арина
4 июл 2025
Все очень понравилось, гид рассказал много всего, отвечал на все вопросы. Мы побывали во многих местах и очень вкусно покушали. Я советую брать именно этот тур, не пожалеете!
Кабир
2 июл 2025
Спасибо экскурсоводу Абакару, очень хорошо все объяснил все показал. Это была первая поездка в дагестан👍👍👍👍
о
олег
9 июн 2025
Отличная экскурсия, которую провел Гаджимурат, хорошая атмосфера, интересная подача и содержание маршрута.
Ю
Юлия
6 июн 2025
Все отлично. Обед вкусный. Дорога дальняя. Гид Татьяна супер! Красиво все. Единственное мало времени на главную локацию.
А
Алёна
21 мая 2025
Ездили через Кавказ тур - в Гамсутль, очень понравилась, чохские террасы просто великолепные 💔 Всем очень рекомендую эту поездку, Гид Татьяна очень эрудированный и профессиональный. Так же наш водитель Асланбег вез аккуратно и профессионально. Спасибо вам большое за самые яркие эмоции в жизни ❤️🙏
