Что вас ожидает:

Невероятные красоты и пейзажи.

Наше путешествие начнется с Махачкалы, где мы сможем насладиться красотами этого города и окружающих его горных массивов. Наши остановки будут интересными и разнообразными: мы сможем увидеть самый длинный тоннель в России — Гимринский тоннель, который имеет длину 4,3 км, и посетить башню Гимрийская, построенную в честь выдающегося деятеля науки и культуры Газимагомеда Гимри.

После этого мы посетим Ирганайское водохранилище, где вас ждут красивые скалы и удивительные отражения на спокойной водной глади. Далее мы отправимся к Гоцатлинской ГЭС, чтобы увидеть этот великолепный гидроэнергетический объект и насладиться его красотой. Не менее интересной остановкой нашего путешествия будет Датунский храм, который является одним из крупнейших и наиболее известных культовых объектов Дагестана.

Также мы посетим Кахиб и Гоор, где вас ждут невероятные красоты и пейзажи. Путешествие закончим в Махачкале, где вы сможете насладиться местной кухней и культурой, а также купить сувениры и подарки для себя и своих близких. Вас ждет незабываемое путешествие, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и эмоции на всю жизнь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.