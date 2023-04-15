Приветствую всех дорогие посетители нашей маленькой Республики Дагестан.
Наша поездка начнётся с выездом из Махачкалы, по дороге мы увидим такие места как самый длинный тоннель в России, башню Гимрийская им Газимагомеда, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинский ГЭС, Датунский храм, Кахиб и Гоор.
Наша поездка начнётся с выездом из Махачкалы, по дороге мы увидим такие места как самый длинный тоннель в России, башню Гимрийская им Газимагомеда, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинский ГЭС, Датунский храм, Кахиб и Гоор.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Башня Гимрийская им. Газимагомеда
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинский ГЭС
- Датунский храм
- Кахиб
- Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Невероятные красоты и пейзажи.
- Наше путешествие начнется с Махачкалы, где мы сможем насладиться красотами этого города и окружающих его горных массивов. Наши остановки будут интересными и разнообразными: мы сможем увидеть самый длинный тоннель в России — Гимринский тоннель, который имеет длину 4,3 км, и посетить башню Гимрийская, построенную в честь выдающегося деятеля науки и культуры Газимагомеда Гимри.
- После этого мы посетим Ирганайское водохранилище, где вас ждут красивые скалы и удивительные отражения на спокойной водной глади. Далее мы отправимся к Гоцатлинской ГЭС, чтобы увидеть этот великолепный гидроэнергетический объект и насладиться его красотой. Не менее интересной остановкой нашего путешествия будет Датунский храм, который является одним из крупнейших и наиболее известных культовых объектов Дагестана.
Также мы посетим Кахиб и Гоор, где вас ждут невероятные красоты и пейзажи. Путешествие закончим в Махачкале, где вы сможете насладиться местной кухней и культурой, а также купить сувениры и подарки для себя и своих близких. Вас ждет незабываемое путешествие, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и эмоции на всю жизнь!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Организация
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Село Гоор
Популярные места
Природа и пейзажи
Старый Кахиб
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
11 часов
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
20 апр
22 апр
23 апр
24 апр
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
17 апр
18 апр
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
на проспекте Алигаджи Акушинского
22 апр
29 апр
6 мая
13 мая
3 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании