Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор

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Приветствую всех дорогие посетители нашей маленькой Республики Дагестан.

Наша поездка начнётся с выездом из Махачкалы, по дороге мы увидим такие места как самый длинный тоннель в России, башню Гимрийская им Газимагомеда, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинский ГЭС, Датунский храм, Кахиб и Гоор.
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Башня Гимрийская им. Газимагомеда
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинский ГЭС
  • Датунский храм
  • Кахиб
  • Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Невероятные красоты и пейзажи.
  • Наше путешествие начнется с Махачкалы, где мы сможем насладиться красотами этого города и окружающих его горных массивов. Наши остановки будут интересными и разнообразными: мы сможем увидеть самый длинный тоннель в России — Гимринский тоннель, который имеет длину 4,3 км, и посетить башню Гимрийская, построенную в честь выдающегося деятеля науки и культуры Газимагомеда Гимри.
  • После этого мы посетим Ирганайское водохранилище, где вас ждут красивые скалы и удивительные отражения на спокойной водной глади. Далее мы отправимся к Гоцатлинской ГЭС, чтобы увидеть этот великолепный гидроэнергетический объект и насладиться его красотой. Не менее интересной остановкой нашего путешествия будет Датунский храм, который является одним из крупнейших и наиболее известных культовых объектов Дагестана.
Также мы посетим Кахиб и Гоор, где вас ждут невероятные красоты и пейзажи. Путешествие закончим в Махачкале, где вы сможете насладиться местной кухней и культурой, а также купить сувениры и подарки для себя и своих близких. Вас ждет незабываемое путешествие, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и эмоции на всю жизнь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
  • Организация
Что не входит
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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